FC Moers peilt Medaillen im europäischen Kampf an

Moers Der FC Moers schickt acht Nachwuchsfechterinnen und -fechter nach Nürnberg. Dort kämpfen fast 360 U17-Aktive um Plätze und Ranglistenpunkte.

Der Fechtclub Moers tritt mit acht jungen Florettfechterinnen und -fechtern beim europaoffenen EFC/DFB U17-Qualifikationsturnier

Cadet Circuit/European Circuit in Nürnberg an. Dort werden werden rund 360 Aktive auf den Planches erwartet. Immerhin geht es bei dem Spektakel um Ranglistenpunkte. Und der FC Moers rechnet sich durchaus gute Chancen aus, nicht nur den ein oder anderen Punkt mitzunehmen, sondern eventuell auch mehr.

Bundestrainer und Olympiasieger Benjamin Kleibrink ist begeistert

„Henrik Barby ist jetzt 16 Jahre alt und in Gefechten völlig unaufgeregt“, kennt Markus Tenbergen einen seiner stärksten Vertreter. Doch der Vorsitzende vom FC Moers schätzt auch Laureano Mehner bärenstark ein. Und das muss Tenbergen nicht einmal alleine verantworten, denn auch Bundestrainer und Olympiasieger Benjamin Kleibrink, selbst vom FC Moers kommend, würde sich jedesmal begeistert von den beiden Talenten zeigen.

Aber auch Alexander Jobst, Jan Lasse Klitzing und Niklas Pagenkopf können sich in dieser Konkurrenz durchaus Chancen ausrechnen – sonst würde der FC Moers sie nicht nach Nürnberg entsenden. So hoffen Tenbergen und die Trainerriege am Niederrhein auf Erfolgsnachrichten aus Bayern.

Alva Reindl ist mit 13 Jahren eine der Stärksten

Auch bei den jungen Damen mit Alva Reindl, Lena Kosin und Linn Marie Völker. Wobei die Jüngste derzeit die erfolgreichste Florettfechterin in dem Trio ist. Alva Reindl ist 13 Jahre alt und muss in der U17-Konkurrenz durchaus ernst genommen werden.

Reindl wurde zuletzt Fünfte bei der Deutschen U15-Meisterschaft im vergangenen März in Schwerin, siegte auf heimischen Bahnen bei der Saisoneröffnung in Moers und ist unter anderem amtierende U13- und U15-NRW-Meisterin. „Sie ist richtig klasse“, schwärmt Tenbergen.

Mannschaftsentscheidungen am Sonntag

Doch auch mit der 16-jährigen Linn Marie Völker und der 15 Jahre jungen Lena Kosin hat der FC Moers zwei weitere Eisen im Feuer. Jedenfalls möchte Markus Tenbergen gerne, dass die Delegation vom Landesleistungsstützpunkt Moers am Ende mit etwas Zählbaren aus Nürnberg zurückkehrt.

Los geht es in der bayrischen Großstadt am Samstag, 25. November, und endet dort mit den Mannschaftsgefechten am Sonntag, 26. November. Auch in den Teamwettbewerben haben die Moers Fechterinnen und Fechter gute Chancen.

