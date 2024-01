In bestechender Form: Felix Klöckner (links) vom Moerser TV ist auch in der nächst höheren Altersklasse über die 60 Meter Hürden nicht zu stoppen, siegt bei den Nordrhein-Hallenmeisterschaften in Leverkusen.

Leichtathletik Felix Klöckner vom Moerser TV ist auch in der U18 in Topform

Moers 2023 wird Felix Klöckner deutscher U15-Doppelmeister, in der höheren Altersklasse machte der Top-Leichtathlet vom Moerser TV da weiter.

Es war diesmal der Wettkampf vom deutschen U15-Doppelmeister Felix Klöckner. In seinem ersten U18-Jahr siegte der Leichtathlet vom Moerser TV bei den Nordrhein-Hallenmeisterschaften in Leverkusen über 60m Hürden in neuer persönlicher Bestzeit von 8,21 Sekunden, über die 200 Meter Hallenrunde wurde er im Zeitlauf mit nur einer 1/100-Sekunde Rückstand Zweiter, genau wie über 60m in neuer Bestzeit von 7,23sek. Insgesamt mischte der MTV „im Konzert der großen Vereine richtig gut mit“, wie Sprecherin Sabine Kambartel versicherte. Zwei Nordrheintitel, drei zweite, ein vierter und siebter Platz sowie je zwei fünfte, sechste und achte Plätze können sich absolut sehen lassen. Lukas Binn, genau wie Klöckner in seinem ersten U18-Jahr, knackte über die 60m Hürden in 9,56sek ebenfalls seine persönliche Bestzeit, gewann obendrein mit 3,40m den Titel im Stabhochsprung.

Und Lilly Stockhorst (U18) machte erneut ihren Papa Frank stolz. Der hatte sich extra das Wochenende nichts vorgenommen, um in Leverkusen dabeisein zu können. Tochter Lilly dankte es ihm, sprintete über die 200 Meter lange Hallenrunde mit 26,93sek erstmals in der Halle unter 27 Sekunden und holte bei 36 Läuferinnen etwas unerwartet die Silbermedaille. „Ich glaube, ich fahre jetzt zu jedem Wettkampf mit“, schmunzelte anschließend Papa Frank.

Julian Kambartel und Lukas Binn ohne die richtigen Stäbe beim Stabhochsprung

In der Männerklasse wurde Julian Kambartel über 60m Hürden in 8,88sek Fünfter, lief sogar 8,80sek im späteren Einlagelauf. Unter seinen Möglichkeiten blieb er jedoch im Stabhochsprung mit 4,10m als Achter. Wie Binn hatte auch er nicht alle gewünschten Stäbe zur Verfügung.

In seinem ersten U20-Jahr knackte Mika Mulder in 23,26sek über 200 Meter seine neue Hallen-Bestzeit und wurde Sechster. Eine Zeit unter 23 Sekunden sei möglich gewesen, teilte der MTV nachher mit, doch am Ende habe etwas die Kraft gefehlt. Im 60-Meter-Sprint hatte er sich die Qualifikationszeit für die Deutschen U20-Hallenmeisterschaften vorgenommen. Doch bei den 7,16sek im Zwischenlauf fehlte ihm 1/100-Sekunde. Im Finale wurde er schließlich (7,16 sec). Im Finale wurde er in 7,21sek Siebter.

Katharina Pontow aus der Altersklasse W15 startete erstmals in der U18 über 800 Meter. Das MTV-Mittelstreckentalent wurde dabei Fünfte, hatte sich allerdings am Start abdrängen lassen, wodurch sie nicht mehr zur Spitzengruppe aufschließen konnte. Doch mit 2:31,63 Minuten lief sie eine neue persönliche Bestzeit.

Damen der 4x200m-U18-Staffel verpassen nach Behinderung eine bessere Platzierung

Sechste über 60 Meter Hürden wurde Svenja Kompalla in der U20 in neuer Bestzeit von 9,75sek und kam über 60m im Vorlauf nach 8,16sek ins Ziel. Im Endlauf benötigte sie 8,20sek und wurde Achte. Lea Heerink (U18) kam nach Trainingsrückstand nicht in ihren Rhythmus, stieß die Kugel lediglich 9,18m weit, wurde Zwölfte.

Die weibliche 4x200m-U18-Staffel trat mit den beiden U16-Athletinnen Natalie Kleinhietpaß und Merrit van Leyen sowie mit Fiona Pullig und Lilly Stockhorst an. Leider wurde Kleinhietpaß behindert, musste abstoppen. Dennoch waren die MTV-Verantwortlichen zufrieden. Das Quartett gewann seinen Zeitlauf in 1:50,33min und wurde in der Endabrechnung Vierter. „Eine bessere Zeit wäre sogar noch möglich gewesen“, war Sabine Kambartel sicher.

