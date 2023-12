Finn Enders fehlt dem Moerser TV im letzten Hockey-Spiel

Moers 19-jährige Mittelfeldspieler des Zweitregionalligaaufsteigers wird in Aachen ausgewechselt. Zum Glück ist es kein Bruch.

Der Moerser TV, Aufsteiger in die 2. Hockey-Regionalliga, hat am zweiten Saisonspieltag beim Aachener HC nicht nur, wie berichtet, auch sein zweites Spiel, sondern für den Rest des Jahres auch Finn Enders verloren. Der Mittelfeldspieler wurde in Aachen mit Verdacht auch einen Bruch ausgewechselt. Doch glücklicherweise hat sich das nicht bestätigt. „Er hat eine Dehnung im Sprunggelenk erlitten“, so MTV-Trainer Frank Wagner.

Feld-Zweitligist Marienburger SC kommt nach Moers

Allerdings wird der 19-Jährige dem Moerser TV in seinem letzten Spiel des Jahres, Sonntag, 17. Dezember, 17 Uhr, in der Moerser TÜV-Halle an der Römerstraße 663, nicht zur Verfügung stehen. Dann gastiert der Marienburger SC in Moers. „Das ist ebenfalls ein Brocken“, so Wagner. „In der Feldsaison spielen die ebenfalls in der 2. Bundesliga.“ Trotzdem rechnet er sich mit seinem Team etwas aus.

