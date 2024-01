Frank Wagner, Trainer vom Moerser TV, bleibt optimistisch

Moers Das Hockeyteam vom Zweitregionalligaaufsteiger Moerser TV ist noch ohne Punkt. Das soll sich am letzten Hinrundenspieltag ändern.

Frank Wagner, Hockeytrainer beim Zweitregionalligaaufsteiger Moerser TV, bleibt weiterhin optimistisch, obwohl seine Mannschaft in der laufenden Saison weder einen Punkt geschweige einen Sieg geholt hat. Und der Optimismus ist gar nicht einmal unbegründet. Denn das Moerser Team liegt nicht uneinholbar auf dem letzten Tabellenplatz. Der MTV verfügt immerhin über die zweitbeste Offensive der Liga. Aber auch über die schlechteste Defensive.

Was dem Moerser TV fehlt, ist ein Sieg

32 geschossene Tore stehen 40 Gegentreffer gegenüber. Lediglich der Tabellenzweite Uhlenhorst Mülheim II hat mit 39 Toren öfter getroffen, aber mit 31 Gegentreffern auch die zweitmeisten Buden kassiert. Kurzum: Eigentlich wäre der MTV in bester Gesellschaft, wenn mal ein Sieg herausspringen würde. Und genau den soll es am Sonntag, 16 Uhr, in der TÜV-Halle an der Römerstraße 663 geben. Dann gastiert der Zabellenvorletzte SW Köln II in der ehemaligen Grafenstadt.

„Wir rechnen uns was aus und holen zu Hause die ersten drei Punkte“, verspricht Frank Wagner, der damit gleichzeitig zur Aufholjagd bläst. Dafür hat er alle Mann an Bord. Auch Sohn Tim Wagner ist wieder mit von der Partie, fehlte zuletzt krank und machte am Donnerstag sein erstes Training. „Er ist wieder mit dabei“, versichert Papa Frank.

