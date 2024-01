Fußball-Landesligist SV Budberg mit zwei Testspielpleiten 

Rheinberg Der Fußball-Landesligist SV Budberg unterliegt in den Testspielen gegen Bezirksligist SuS Dinslaken und Landesligist TuRU Düsseldorf.

Fußball-Landesligist SV Budberg war am Wochenende in gleich zwei Testspielen am Ball und kassierte dabei zwei Niederlagen. Am Samstag verlor der SVB daheim gegen Bezirksligist SuS Dinslaken mit 1:2 (0:0). Gestern gab es eine 2:3 (1:1)-Niederlage bei Landesligist TuRU Düsseldorf. Trainer Tim Wilke bewerte die beiden Leistungen aber sehr unterschiedlich.

Nur zwei Tage nach dem 3:2-Sieg beim VfL Tönisberg trafen die Budberg am Samstag auf den nächsten Bezirksligisten. „Das war kein gutes Spiel von uns“, kritisierte Trainer Wilke die Leistung bei der 1:2-Heimniederlage und konkretisierte: „Wir waren total fahrig, hatten unheimlich viele Ballverluste und waren langsam im Umschalten.“

Die unterklassigen Gäste aus Dinslaken treten eher defensiv auf

Wie durchaus zu erwarten, traten die unterklassigen Gäste aus Dinslaken eher defensiv auf. „Da hat uns wie schon phasenweise gegen Tönisberg die Frische gefehlt, um einen tief und eng stehenden Gegner zu knacken“, so SVB-Coach Wilke. Und so waren es die Gäste, die nach mehr als einer Stunde ohne Tore dann zuerst trafen. Dem 0:1 durch Timm Golley (66.) ließ Sebastian Eisenstein das 0:2 folgen (73.). Das Budberger Anschlusstor von Moritz Paul änderte nichts mehr an der Niederlage und Wilke räumte ein: „Das war ein wirklich guter Gegner, der dann auch verdient gewonnen hat.“

Am Sonntag in Düsseldorf ging es zunächst wenig erfreulich aus Budberger Sicht weiter. Kapitän Jan-Luca Häselhoff knickte beim Aufwärmen um, und musste noch vor Spielbeginn in der Innenverteidigung durch Christoph Pinske ersetzt werden. „Das war eher eine Vorsichtmaßnahme“, beruhigt Trainer Wilke aber, der hofft Häselhoff in dieser Woche wieder im Training zu haben. Im Spiel ging es für Budberg mit einer über weite Strecken ordentlichen Leistung dann auch erstmal bergauf. „Heute haben wir ein gutes Spiel gemacht und damit bin ich auch zufrieden“, lobte Tim Wilke unmittelbar nach der Partie trotz der Niederlage.

„Das war ein Spiel auf Augenhöhe mit guten Phasen für beide Mannschaften“

„Das war ein Spiel auf Augenhöhe mit guten Phasen für beide Mannschaften“, fasste der SVB-Coach zusammen, dessen Mannschaft zunächst lange etwas mehr vom Spiel hatte. Bereits nach sechs Minuten traf wieder einmal Moritz Paul und hätte damit eine durchaus verdiente Pausenführung herausgeschossen, hätte nicht Niclas Hoppe wenige Minuten vor dem Halbzeitpfiff noch ausgeglichen.

Nach der erneuten Budberger Führung wechselten beide Mannschaften reichlich und Wilke berichtet: „Am Ende hatten wir acht 19-Jährige auf dem Feld. Da regierte nicht nur die Jugend, sondern uns fehlte auch ein bisschen die Größe.“ So erklärte er die gleich zwei Gegentore nach Standardsituationen. Daniel Rey Alonso (77.) und Sevastian Molla (84.) drehten damit das Spiel in der Schlussphase noch für die Gastgeber.

SO HABEN SIE GESPIELT

SVB gegen Dinslaken: Dohmen – Eckhardt (46. Morawa), Warnke (77. Warnke), Kühnau (64. Weyhofen), Kömpel (46. Severith) – Umberg, Terfloth – Nowak, Hahn (64. Amissah), Mordt – Paul.

SVB in Düsseldorf: Ebener – Twardzik, Severith, Pinske, Kömpel (63. van Dyck) – Terfloth (46. Umberg), Eckhardt (46. Nowak) – Franke (63. Weyhofen), Hahn, Amissah – Paul (63. Mordt).

