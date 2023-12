Gruppensieger Borussia geht gelassen ins letzte Heimspiel 23

Düsseldorf In der Champions League gastiert nun Sporting Clube de Portugal in Düsseldorf, die nicht mehr von Platz eins verdrängt werden können

Zu ihrem letzten Tischtennisspiel des Jahres im ARAG-CenterCourt empfängt die Borussia Düsseldorf Freitag, 19 Uhr, Sporting Clube de Portugal. Das letzte Gruppenspiel der Champions League ist zumindest für die Borussia sportlich nicht mehr bedeutend, gleichwohl wird die Halle gut gefüllt sein.

Nach drei Siegen in drei Spielen ist Düsseldorf nicht mehr vom ersten Tabellenplatz zu verdrängen, denn Lissabon hat das Spiel in Wels (AUT) knapp verloren und damit keine Chance mehr, sich über den direkten Vergleich für das Final Four in der europäischen Königsklasse zu qualifizieren. Dennoch nimmt der sechsfache Champion die Begegnung nicht auf die leichte Schulter und plant unter anderem mit einem Einsatz von Timo Boll (Foto).

„Dang Qiu ist, wenn alles normal läuft, nicht für das Spiel vorgesehen“, verrät auch noch Cheftrainer Danny Heister, der froh ist, am Freitag ohne Druck in die Partie zu gehen. „Dennoch nutzen wir das Spiel, um weiter an uns zu arbeiten und uns zu entwickeln, denn wir stehen in den kommenden Wochen noch vor einigen schweren und wichtigen Aufgaben.“

Mittwoch, 27. Dezember, das Spitzenspiel gegen den 1. FC Saarbrücken in Hamburg

So steht Mittwoch, 27. Dezember, das Spitzenspiel gegen den 1. FC Saarbrücken in Hamburg auf dem Programm, direkt nach dem Jahreswechsel wird in Neu-Ulm beim Final Four um den Deutschen Pokal der erste Titel der Saison vergeben. „Wir wollen die Gruppe verlustpunktfrei beenden und die Form auch am Sonntag gegen Mainz konservieren, um dann hoffentlich Ende des Jahres die Herbstmeisterschaft feiern zu können“, sagt Manager Andreas Preuß. „Die Zuschauer dürfen sich auf Timo und vermutlich auch auf Anton Källberg freuen.“

Das Hinspiel in Lissabon hatte die Borussia in der Besetzung Boll, Qiu und Källberg mit 3:0 gewonnen, dabei nur einen Satz verloren.

Das Spiel ist im Internet als Teil des kostenpflichtigen Angebots von Sportdeutschand.tv zu sehen – auch ohne Monatsabo. Tickets sind an der Tageskasse oder vorab im Internet unter https://borussia-duesseldorf.reservix.de zu erwerben.

