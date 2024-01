GSV Moers holt Pokal, Budberger Torjägerin ins Krankenhaus

Auch der SSV Lüttingen (in Rot) und der SV Menzelen waren beim Hallenkreispokal der Fußballlfrauen in Kamp-Lintfort mit dabei.

Kamp-Lintfort Beim Hallenkreispokal der Fußballfrauen setzt sich der Niederrheinligist knapp durch. Viel Lob für Gastgeber Alemannia Kamp.

Vier Jahre lang stand der große Frauen-Wanderpokal im Vereinsheim des SV Budberg. Im Dezember 2019 fand die letzte Ausgabe um den Hallenkreispokal der Fußballerinnen statt, den der SVB damals für das Jahr 2020 gewann. Anschließend folgte coronabedingt eine lange Pause. Nun hat der „Pott“ eine neue Heimat gefunden. Beim nach vier Jahren erstmals wieder ausgetragenen Hallenspektakel mussten die Budbergerinnen den Pokal an den Niederrheinligisten GSV Moers abgeben, den er mit in die ehemalige Grafenstadt nahm.

Torchance für den FC Neukirchen Vluyn im Spiel gegen den TuS Borth (in Schwarz). Foto: Rainer Hoheisel / FUNKE Foto Services

GSV Moers spielt beim Endrundenturnier in Solingen mit

Die „Gräfinnen“ setzten sich nämlich jetzt in der Lintforter Glückauf-Halle zwei im Endspiel gegen Landesligist SVB knapp mit 1:0 durch. Das goldene Tor gelang Laura Kleinwegen. Damit werden die Gelb-Schwarzen den Fußballkreis Moers am Sonntag, 28. Januar, beim Niederrheinpokal-Hallen-Endturnier in Solingen vertreten. Dort spielen die Gewinner der 13 Kreisturniere des Fußballverbandes Niederrhein ihren Sieger aus. Den dritten Platz belegte am Sonntagabend in Lintfort der SV Sonsbeck, der im „kleinen Finale“ im Spiel zweier Kreisligisten den TuS Borth mit 5:3 nach Neunmeterschießen besiegte.

Doch ohne Pokal reisten dann auch die Budbergerinnen nicht wieder nach Hause zurück. Denn sie konnten den Wanderpokal der NRZ/WAZ für das offensivstärkste Team unter den zehn beteiligten Mannschaften mit 19 erzielten Treffern verteidigen. Mit jeweils sechs Treffern waren Weronika Rekus vom SV Budberg und Johanna Bolz vom SV Sonsbeck die erfolgreichsten Torschützinnen. Bei der Siegerehrung, die von den beiden Kreisfußball-Ausschuss-Mitgliedern Murat Us und Andre Horstmann vorgenommen wurde, freuten sich somit zwei Teams über die Wanderpokale. Zudem gab es sowohl für den GSV, SVB und dem SVS noch Geldpreise.

Dritter gegen Zweiter: Hier kämpfen der FC Neukirchen-Vluyn (Rot-Blau) und der TuS Borth im Vorrundenspiel. Foto: Rainer Hoheisel / FUNKE Foto Services

Borussia Veen sagt den Start kurzfristig ab

Bevor das Turnier losging, musste Alemannia Kamp als Gastgeber des Turniers die kurzfristige Absage von Borussia Veen hinnehmen. Doch das bekamen die Organisatoren ebenso bestens hin, wie sie das Event eh schon sehr gut vorbereitet hatten. Auch am Ausrichtungstag lief alles wie am Schnürchen. Samantha Clanzett, Trainerin und für den Frauenbereich bei der Alemannia zuständig, zog dann auch ein sehr positives Fazit: „Wir, die Damen-Mannschaft des SV Alemannia Kamp, sind mit dem Turniertag sehr zufrieden. Es waren rund 150 bis 200 Zuschauer über den Tag verteilt in der Halle. Das hat viel Spaß gemacht und war für uns ein voller Erfolg. Wir sind sehr stolz, dass wir als Neuling im Frauenfußball in dieser Saison von allen für die tolle Organisation gelobt worden sind. Die Tombola wurde sehr gut angenommen, und wir sind auch mit dem Verkauf von Essen und Getränken sehr zufrieden. Zudem waren alle Spieler sehr fair, was für ein Turnier immer wichtig ist.“ So hatten die beiden Schiedsrichter Andreas Temming (SV Budberg) und Bosko Tabuk (GSV Moers) auch keine Probleme, die Partien zu leiten.

Budbergerin muss nach Verletzung ins Krankenhaus

Einziger Wermutstropfen war, dass in der letzten Spielminute des Finales Torjägerin Charlotte Smeets vom SV Budberg mit dem Fuß umknickte und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht werden musste. Ob Smeets bis zum Landesliga-Start am 10. März beim VfR Warbeyen II wieder fit sein wird, scheint offen.

Musste am Sonntagabend verletzt in Krankenhaus: Torjägerin Charlotte Smeets vom Landesligisten SV Budberg Foto: NRZ

In der Vorrunde waren schon der GSV Moers und SV Budberg die dominierenden Klubs. So gewann der SVB alle seine Vorrundenspiele, der GSV konnte nur das Auftaktspiel beim 0:0 gegen den TuS Borth nicht für sich entscheiden. Beide zogen als Gruppenerste ins Halbfinale ein und trafen dort überraschend auf zwei Kreisligisten. Der GSV ließ dem SV Sonsbeck beim 9:0 nicht den Hauch einer Chance und die Budbergerinnen kamen zum einem 3:1 über den TuS Borth. Überraschend war, dass die beiden Bezirksligisten OSC Rheinhausen und SSV Lüttingen sich nicht für die Runde der letzten Vier qualifizieren konnten.

So ist der Endstand beim Frauenfußball-Kreisturnier

Hier die Endstände nach der Vorrunde, Gruppe A: 1. GSV Moers 10 Punkte, 5:1 Tore; 2. TuS Borth 8, 3:1; 3. FC Neukirchen-Vluyn 5, 3:4; 4. OSC Rheinhausen 4, 4:4; 5. Alemannia Kamp 0, 0:5; Gruppe B: 1. SV Budberg 12 Punkte, 16:1 Tore; 2. SV Sonsbeck 9, 9:4; 3. SSV Lüttingen 4, 2:4; 4. TV Kapellen 2, 0:7; 5. SV Menzelen 1, 0:11.

