Handballerinnen vom TuS Lintfort gehen bei Mainz 05 unter

Die Zweitliga-Handballerinnen des TuS Lintfort haben sich zum Start in die Rückrunde so richtig abseifen lassen. Es lief sowohl in der Defensive wie in der Offensive wenig zusammen, zudem blieben zahlreichen Leistungsträgerinnen hinter ihrer Normalform zurück. Der TuS Lintfort musste sich deshalb auch beim 1. FSV Mainz 05 deutlich mit 23:30 (12:14) geschlagen geben, lässt im Aufstiegsrennen Federn.

Die ersten 30 Minuten standen auf einem ziemlich schwachen Niveau. Lintfort hatte große Mühe seinen Angriff zu gestalten. Es fehlte sichtlich der Mumm und irgendwie auch ein guter Plan die offensiv ausgerichtete Mainzer Deckung in Schwierigkeiten zu bringen. Der TuS-Auftritt gestaltet sich zu fahrig und statisch, die Kombinationen wurden viel zu langsam vorgetragen. TuS-Trainerin Bettina Grenz-Klein schmeckte der Auftritt ihrer Mannschaft so gar nicht. Sie nahm die erste Auszeit bereits nach fünf Minuten und gut eine Viertelstunde später folgte schon ihre zweite „Ansprache“ ans Team.

Linksaußen Lena Heimes muss frühzeitig verletzt raus

Lintfort lag zu diesem Zeitpunkt mit bereits mit 4:9 im Hintertreffen. Der Gast konnte einfach den Schalter nicht umlegen. Zu allen Übel fiel Linksaußen Lena Heimes bei einem Gegenstoß auf ihr Knie und konnte nicht mehr weiterspielen.

Aber der TuS Lintfort kämpfte sich dann doch mit guter Moral und viel Leidenschaft zurück ins Spiel. Insbesondere Laura Graef war der positive Faktor im TuS-Spiel. Die Torhüterin war die einzige feste Konstante über die kompletten 60 Minuten. Aber auch Prudence Kinlend entdeckte in der der Schlussphase des ersten Durchgangs wieder den Spaß am Handballspielen, wirkte quicklebendig und zielorientiert. Ebenfalls starke Szenen hatte Kreisläuferin Fenna Muilenburg, die zeitweise sogar mit Kollegin Jana Willing gemeinsam auf dem Parkett stand. So kämpfte sich der TuS Lintfort bis zum Pausenpfiff auf ein erträgliches Maß wieder heran. Auch weil Mainz alles andere als stabil in Erscheinung trat.

TuS Lintfort hat in Abschnitt zwei in beiden Mannschaftsteilen nicht mehr viel zuzusetzen

Doch die Gäste vom linken Niederrhein hatten in Abschnitt zwei erneut in beiden Mannschaftsteilen nicht mehr viel zuzusetzen. Der Offensivauftritt blieb dabei Stückwerk. Die Spielerinnen verstrickten sich zu oft in Einzelaktionen. Es wurden schlechte Entscheidungen getroffen, mit zahlreichen, unnötigen Fehlpässen. Und die dürftige Trefferquote blieb weiter ein Thema. Die TuS-Spielerinnen wirkten müde und platt.

Mainz hatte es somit ab der 40. Minute recht einfach, sein Spiel ohne große Mühen durchzubringen. Die Gastgeberinnen profitierten dabei oftmals von den Fehlern des Gegners. Und hätte TuS-Torhüterin Laura Graef nicht weiterhin so viele Bälle gehalten – der TuS Lintfort wäre wohl total untergegangen.

„Wir sind denkbar schlecht in dieses Spiel gestartet“, lautet dann auch das Resümee von Bettina Grenz-Klein nach der Partie. „Aber wir sind in Hälfte eins wieder zurückgekommen, mit einer guten Einstellung.“ Aber die TuS-Trainerin weiß auch: „Nach dem Seitenwechsel war die Luft ziemlich schnell raus. Unser schlechtes Spiel ist dann immer noch schlechter geworden.“ Bei dieser Niederlage musste der TuS Lintfort bekanntlich schmerzlich auf sein Rückraum-Ass Jule Samplonius aus beruflichen Gründen verzichten. Sie fehlte an einigen Ecken und Enden.

SO HABEN SIE GESPIELT

TuS: Norah Kothen, Laura Graef – Michelle Breitbarth 2, Prudence Kinlend 7/1, Sidney Lupisella 1, Dana Gruner 1, Lena Heimes 1, Maxime Drent 3/1, Fenna Muilenburg 3, Pia Kühn 1, Jana Willing 2, Sophia Bücker 2.

