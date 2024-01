Handballszene vom Niederrhein fiebert dem Turnier entgegen

Moers Vertreter der Vereine aus Moers, Neukirchen-Vluyn oder beispielsweise Kamp-Lintfort sind beim Besucher-Weltrekord in Düsseldorf dabei.

Es ist angerichtet: Die Handball-Europameisterschaft startet heute. Und auf die zahlreichen Fans wartet ein absolutes Novum. Nicht nur, dass Deutschland in der Geschichte erstmals Ausrichter einer Handball-Europameisterschaft ist, wird außerdem das Eröffnungsspiel am heutigen Mittwoch zu einem unvergesslichen Erlebnis. In der kurzerhand zur Handball-Halle umgebauten Merkur Spiel-Arena, wo normalerweise Fußball-Zweitligist Fortuna Düsseldorf seine Heimspielgegner empfängt, sollen am ersten EM-Spieltag mehr als 50.000 Menschen für einen neuen Zuschauer-Weltrekord bei einem Handballspiel sorgen.

Um 18 Uhr legt Frankreich mit dem Spiel gegen Nordmazedonien vor, um 20.45 Uhr startet dann die deutsche Mannschaft ins Turnier, mit dem Spiel gegen die Schweiz. Auch in der hiesigen Region am linken Niederrhein fiebern zahlreiche Kenner und Könner der Szene mit der deutschen Nationalmannschaft mit.

Er weiß, wovon er redet – als Trainer und als Spieler: Mirko Szymanowicz von der HSG Vennikel/Rumeln-Kaldenhausen (mit Ball) sitzt im Eröffnungsspiel gegen die Schweiz auf der Tribüne in Düsseldorf. Foto: Arnulf Stoffel / FUNKE Foto Services

Mirko Szymanowicz sitzt mit seinem Onkel Rainer Puchala auf der Tribüne

Einer, der in Düsseldorf auf der Tribüne sitzt, ist Mirko Szymanowicz, Spielertrainer des Handball-Verbandsligisten HSG Vennikel/Rumeln-Kaldenhausen. „Ich bin richtig gespannt auf das Eröffnungsspiel vor so einer riesigen Kulisse“, betont der Wahl-Düsseldorfer, der das Stadion fast fußläufig erreichen kann. „Klar, man könnte am Fernseher wohl besser sehen, aber die Atmosphäre wird wohl einzigartig und unvergessen bleiben.“ Mirko Szymanowicz wird mit seinem Co-Trainer und Onkel Rainer Puchala nebst den Ehefrauen vor Ort sein. „Ich bin gespannt, ob die Mannschaft eine Euphorie entfachen kann. Ich weiß nicht, ob die Qualität ausreicht, um vielleicht das Halbfinale zu erreichen – da muss wirklich alles zusammenpassen. Ich denke, Frankreich macht‘s“, wagt der HSG-Coach einen Tipp.

Auch bei Martin Gräfen, Interimstrainer des Verbandsligisten TV Kapellen, beginnt es allmählich zu kribbeln. „Ich habe schon die beiden letzten Vorbereitungsspiele gegen Portugal mit Begeisterung verfolgt – jetzt soll es auch endlich losgehen“, sagt der 61-Jährige. „Ich denke, die Belastung bei diesem Turnier ist immens und wir sind in der Kaderbreite nicht so aufgestellt, um in der Weltspitze ganz oben mitzumischen. Ich sehe uns trotz des Heimvorteils und der großen Euphorie im eigenen Land nicht im Halbfinale.“ Martin Gräfen ist eher der Fans, der die Spiele in familiärer Umgebung daheim vor dem Fernseher genießt. „Ich freue mich auf hoffentlich viele, spannende Begegnungen und ganz besonders auf Juri Knorr, dessen Art Handball zu spielen mich einfach begeistert“, beschließt Martin Gräfen. Für ihn sind die Dänen der heißeste Titelkandidat.

Bettina Grenz-Klein, Trainerin der Zweitliga-Handballerinnen vom TuS Lintfort, möchte zumindest alle deutsche Spiele schauen. Foto: Rainer Hoheisel / Moers

Bettina Grenz-Klein ist es egal ob Männer- oder Frauen-Nationalmannschaft

Ulrich Klein, Manager der Zweitliga-Handballerinnen des TuS Lintfort sieht in der Endabrechnung ebenfalls Dänemark ganz oben auf dem Treppchen. „Ich tippe auf Dänemark, weil die Mannschaft ein stabiles und intaktes Gefüge besitzt, über die Jahre zusammengewachsen ist und zudem mit vielen Weltklassespielern gespickt ist“, sagt Klein. „Ich sehe unsere Mannschaft nicht zwingend im Halbfinale. Da fehlt mir der Glaube. Und auch die eigene Erwartungshaltung ist – wie bei den vorherigen Turnieren auch – meiner Meinung nach zu hoch angesetzt.“ Ulrich Klein freut sich aber dennoch auf diese Europameisterschaft und vor allem auch auf das Eröffnungsspiel. „Das ist schon eine Hausmarke, vor so einer imposanten Kulisse ein Handballspiel auszutragen.“

„Ja doch, es interessiert mich sehr, wenn die deutsche Nationalmannschaft – ob bei den Männern oder Frauen – spielt“, erklärt Bettina Grenz-Klein, Trainerin der Zweitliga-Handballerinnen des TuS Lintfort und Ehefrau von Ulrich Klein. „Ich versuche zumindest alle deutschen Spiele zu sehen. Das Halbfinale zu erreichen wird jedoch schwer, was allerdings für mich auch kein Beinbruch wäre. Meiner Meinung nach, sind andere Nationen stärker einzustufen. Ich denke, entweder Dänemark oder Frankreich wird sich den Titel holen.“

Peter Wiedemann, Trainer vom TV Schwafheim, hofft auf den Heimvorteil der deutschen Mannschaft. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

Auch für Peter Wiedemann und Harry Mohrhoff macht Dändemark das Rennen

„Wenn uns der Heimvorteil einen Schub gibt, so ist meiner Meinung nach das Halbfinale drin“, erklärt dagegen Peter Wiedemann, Trainer des Handball-Landesligisten TV Schwafheim. „Ich habe aber keinen echten Titelfavoriten.“ Peter Wiedemann freut sich aber ganz besonders auf das Eröffnungsspiel. „Was die Organisatoren da in Düsseldorf auf die Beine gestellt haben, ist aller Ehren wert.“ Der 62-Jährige mag es schon ganz gerne, mit Gleichgesinnten die Spiele zu verfolgen. „Eventuell schauen wir das ein oder andere Spiel mit unserer Mannschaft vom TV Schwafheim“, sagt er.

„Die Europameisterschaft im eigenen Land ist eine schöne Sache“, freut sich Harry Mohrhoff, Trainer des Landesligisten TV Issum. „Die Jungs können viel erreichen, müssen sich aber auch beweisen und liefern. Wenn wirklich der Funke überspringt, wie beispielsweise in Düsseldorf vor 50.000 Fans oder auch in den anderen, vollen Hallen, ist vielleicht sogar das Halbfinale drin.“ Harry Mohrhoff bevorzugt es lieber im kleinen Kreis, sich die Spiele vor dem Fernseher anzuschauen. „Da kann ich mich wenigstenss bei schwächeren Phasen der Mannschaft im Stillen ärgern – und niemand bekommt davon etwas mit“, grinst Mohrhoff, der übrigens Dänemark ganz oben auf dem Zettel hat.

Markus Witzke (links) und Jenny Casper (rechts) zusammen mit Kerstin Radomski, (CDU) Mitglied des Deutschen Bundestages, als sie den SV Neukirchen besucht hatte. Foto: Wilfried Zech / NRZ

Ein 14-köpfiges Fan-Team vom SV Neukirchen ist in Berlin

Der morgige Mittwoch ist im Terminkalender von Hermann Casper ganz Rot angekreuzt. „Ich bin da“, verrät der Trainer des Landesligisten SV Neukirchen und meint damit: Er ist einer von über 50.000 Zuschauern, die der deutschen Nationalmannschaft gegen die Schweiz die Daumen drückt. „Ich freue mich riesig. Es wird mit Sicherheit ein tolles Erlebnis in diesem Stadion“, betont Hermann Casper. „Ich denke, Deutschland hat eine starke Truppe, unterliegt aber auch so seinen Schwankungen. Den Jungs traue ich trotzdem das Halbfinale zu. Mein Favorit ist allerdings Dänemark.“

Der SV Neukirchen steht schon seit Jahren ganz eng in Verbindung mit Welt- oder Europameisterschaften. Für Markus Witzke und Christian Böckel beispielsweise ist diese Heim-EM bereits die zwölfte Großveranstaltung, die die beiden Kumpels gemeinsam besuchen werden. Aus dem Duo ist mittlerweile eine 14-köpfige Mannschaft geworden, um den ehemaligen SVN-Trainer Manfred Lier unter anderem mit Jenny Casper, Thomas Schenk und Jan Menzel. „Wir haben für den Großteil der Truppe die Spiele in Düsseldorf, Berlin und Köln gebucht“, sagt Markus Witzke. „Es ist eine tolle Gemeinschaft, die bestens miteinander harmoniert und gut zusammenpasst. Wenn wir die Schweiz schlagen, ist alles möglich, doch Dänemark wird das Rennen machen“, so Witzke.

