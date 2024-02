Am Niederrhein Nach deutlicher Kritik aus dem Kreis des Handball-Landesligisten zieht der Coach des TV Issum die Reißleine. Nachfolger steht parat.

Harry Mohrhoff ist ab sofort nicht mehr Trainer des TV Issum. Beim Handball-Landesligisten haben sich in den beiden vergangenen Tagen die Ereignisse überschlagen, so dass beide Seiten nicht im Guten auseinander gehen.

Mohrhoff spricht von gravierenden Vorwürfen

Am vergangenen Donnerstag kam es zur Aussprache zwischen Mannschaft und Trainer und die Fakten kamen auf den Tisch. „Mir wurde seitens der Jungs vorgeworfen, dass ich in Bezug auf Spiel und Training zu vieles schlecht und falsch gemacht habe“, berichtet Harry Mohrhoff, der bereit war die Saison noch zu beenden. „Aber die Vorwürfe gegen meine Person waren letztendlich so gravierend, dass es überhaupt keinen Sinn ergibt, in Issum weiterzumachen.“

Christian Schön kann die Entscheidung nachvollziehen

Auch Christian Schön ist über die negative Entwicklung alles andere als erfreut. „Uns haben die Probleme erst ziemlich spät erreicht – da war die Karre schon festgefahren“, betont der Abteilungsleiter. „Die Kommunikation zwischen Trainer und Mannschaft hat irgendwie nicht gestimmt. Bei der Aussprache am Donnerstagabend kam dann alles auf den Tisch – auch nicht so schöne Sachen. Ich kann Harrys Entscheidung, sofort zu gehen absolut nachvollziehen. Für alle Parteien ist der sofortige Schnitt wohl am besten, als mit einer schlechten Stimmung die Saison zu beenden.“

Christian Ginters kommt eher

Und man muss kein großer Hellseher sein: Die Wahrscheinlichkeit, dass Christian Ginters – der eigentlich erst im Sommer als neuer Trainer beginnen sollte – früher kommt, ist riesengroß. Christian Schön dazu: „Ginters wird früher anfangen.“ Einen genauen Termin gibt es in der Kürze der Zeit noch nicht.

