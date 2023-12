Helge Tervoort zieht es von VeRuKa nun zum HSV Dümpten

Moers Die Verbandsliga-Handballer der HSG Vennikel/Rumeln-Kaldenhausen müssen einen Abgang verkraften, der weh tut. Helge Tervoort geht.

Bei der HSG Vennikel/Rumeln-Kaldenhausen läuft es gerade richtig gut. Die Verbandsliga-Handballer haben zuletzt eine Serie gestartet und sind auf dem besten Weg sich einen der begehrten, zahlreichen Aufstiegsplätze in die Oberliga zu sichern.

Doch bei aller Euphorie trifft den Verein nun ein Abgang ganz schwer. Helge Tervoort, absoluter Leistungsträger und treffsicherer Linksaußen, wird sich ab dem kommenden Sommer dem Ligarivalen HSV Dümpten mit seinem Starensemble anschießen.

Verlockendes Angebot vom verlustpunktfreien Verbandsliga-Tabellenführer

Das Angebot des aktuellen und noch verlustpunktfreien Verbandsliga-Tabellenführers war wohl zu verlockend.

„Die Mitteilung von Helge Tervoort, dass er uns nach Saisonende verlassen wird, hat uns völlig überrascht und tut uns natürlich richtig weh“, betont HSG-Spielertrainer Mirko Szymanowicz. „Zumal Helge sich derzeit in einer toller Form befindet und in der Offensive Tore wie am Fließband wirft.“ Helge Tervoort feiert dann bald ein Wiedersehen mit seinem alten Trainer Krzystof Szargiej, den er noch aus Zeiten bei RW Oberhausen kennt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Region