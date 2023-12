HSG Vennikel/Rumeln-Kaldenhausen wird gegen Oppum II brennen

Am Niederrhein Die Verbandsliga-Handballer der HSG Vennikel/Rumeln-Kaldenhausen haben gegen den TV Oppum II noch eine Rechnung zu begleichen.

Bei der HSG Vennikel/Rumeln-Kaldenhausen herrscht derzeit eine ruhige und zufriedene Stimmung: Die Verbandsliga-Handballer haben sich mit stabilen Leistungen und damit folgenden 11:3 Punkten im Schlepptau bis auf Tabellenplatz vier hochgearbeitet. Die Aussichten, einen der vielen Aufstiegsplätze zur Oberliga zu ergattern, sind also blendend. Aber es wäre fatal, sich jetzt schon vor dem Jahresabschlussspiel und dem gleichzeitigen Start in die Rückrunde in den Weihnachtspausenmodus zurückzuziehen. VeRuKa empfängt Samstag, 19 Uhr, die Reserve des TV Oppum.

Die Partie wird natürlich kein Selbstläufer. Aber Mirko Szymanowicz muss sich gegen diesen Gegner überhaupt keine Gedanken machen, wie er seine Mannschaft motiviert. „Die Jungs werden brennen“, so die klare Ansage des HSG-Spielertrainers. „Die 26:27-Niederlage wurmt uns immer noch und ist nicht vergessen. Jetzt, nach einer komplett gespielten Hinrunde kann ich sagen: Es war unser bislang mit Abstand schwächster Auftritt.“

Arg limitierte Gäste aus Oppum

Deshalb muss er auch nicht groß auf die wenigen Stärken der Oppumer eingehen. Das Team ist arg limitiert und wurde daher von der Konkurrenz auch regelmäßig abgestraft. Damit der Gast aber auch erst gar nicht auf die Idee kommt, seine zweifelsohne vorhandenen kämpferischen Tugenden in die Waagschale zu werfen, muss VeRuKa dem TV Oppum frühzeitig die Grenzen aufzeigen.

Und Mirko Szymanowicz fügt hinzu. „Es liegt an uns, welchen Verlauf die Begegnung nimmt. Wir sollten daher den TVO-Spielern sofort die Luft zum Atmen nehmen.“

VeRuKa hat momentan große Lust aufs Torewerfen

Die Hausherren wollen in erster Linie mit einer aggressiv ausgerichteten Deckung für klare Verhältnisse sorgen, stabil stehen und die Zweikämpfe aktiv gestalten. Dabei heißt es auch immer: Das Abwehrzentrum dicht zu bekommen. Der TV Oppum II kann gerade aus dem Rückraum, mit den ehemaligen HSG-Akteuren Nico Arend und Erik Schwarz, eine gewisse Energie entwickeln. Aber VeRuKa hat momentan selbst große Lust aufs Torewerfen. Grundvoraussetzung dafür ist die mittlerweile schnelle Spielanlage. Zuletzt profitierte Rückraumspieler Mirko Krogmann davon, warf in Lürrip 13 Tore.

Aber auch Steffen Langer ist von den gegnerischen Deckungsreihen kaum zu stoppen, ebenso wie Helge Tervoort, der, wie bereits berichtet, zur kommenden Saison zum verlustpunktfreien Tabellenführer HSV Dümpten wechseln wird. „Meine Jungs wissen, dass sie gegen den TV Oppum II unbedingt noch etwas gutzumachen haben“, beschließt Mirko Szymanowicz, der trotz einer leichten Adduktorenzerrung dabei sein wird. „Wir sind Favorit, stehen in der Pflicht und wollen unbedingt den versöhnlichen und somit erfolgreichen Jahresabschluss.“

DIE HSG VENNIKEL/RUMELN-KALDENHAUSEN ZUM JAHRESENDE

Die HSG-Mannschaft wird am Dienstag, 19. Dezember, nach dem Spiel gegen Oppum II noch einmal locker gemeinsam trainieren und sich danach mit einem „Kabinenfest“ in die Weihnachtsfeiertage verabschieden. Die Truppe trifft sich dann wieder am 28. Dezember um ein bisschen Spaß in der Soccer-Halle in Neukirchen-Vluyn zu haben.

Im neuen Jahr folgen noch zwei Einheiten im Fitnessstudio, ehe wieder dass intensive Balltraining in der Halle aufgenommen wird. Auch ein Testspiel wurde schon vereinbart: VeRuKa tritt Donnerstag, 11. Januar, 19.15 Uhr, beim Regionalligisten MTV Rheinwacht Dinslaken an.

