HSG VeRuKa: Nach Heimsieg über Wesel wird doppelt gejubelt

Beim Handball-Verbandsligisten HSG Vennikel/Rumeln-Kaldenhausen läuft es weiterhin richtig rund. Das sehen auch die Trainer so.

Die HSG Vennikel/Rumeln-Kaldenhausen ist derzeit richtig gut drauf: Die Verbandsliga-Handballer fuhren gegen die HSG Wesel einen nie gefährdeten 35:21 (18:11)-Heimsieg ein.

Und nach dem Schlusspfiff gab es nicht nur die zwei Punkte zu feiern. HSG-Spielertrainer Mirko Szymanowicz (Foto) verkündete, dass er und sein Co-Trainer Rainer Puchala ihre Verträge jeweils um ein weiteres Jahr verlängert haben. „Es macht einfach richtig Spaß, mit den Jungs zu trainieren. Und ich will die Entwicklung mit der Mannschaft unbedingt fortführen“, so die Gründe von Mirko Szymanowicz. „Dazu haben wir in der laufenden Saison ja noch ein Ziel: Wir wollen über den vermehrten Aufstieg in die Oberliga einziehen.“ Das erfolgreiche HSG-Trainergespann geht dann im kommenden Sommer in seine fünfte Amtszeit.

HSG VeRuKa: Langer und Tervoort sind torhungrig

VeRuKa hatte im Aufeinandertreffen mit der HSG Wesel stets alles unter Kontrolle. Wenn die Mannschaft in der Deckung erst einmal im Verbund stand, hatte Wesel kaum Möglichkeiten zu glänzen. Aber Vennikel hatte auch in der Offensive einiges anzubieten. Der Ball läuft schon seit längerem gut, schnell und geplant durch die eigenen Reihen, weshalb sich immer wieder Lücken auftun.

Erneut waren es diesmal die Stammspieler Steffen Langer und Helge Tervoort, die sich extrem torhungrig präsentierten. VeRuKa hatte gegen Wesel überhaupt keine Probleme, konnte in Abschnitt zwei sogar ordentlich durchwechseln. „Ich bin sehr zufrieden. Vor allem weil wir es auch geschafft haben, den Spannungsbogen über die 60 Minuten aufrecht zu halten“, so Coach Szymanowicz.

HSG VeRuKa: Langer 9, Tervoort 9, Szymanowicz 6, Bartesch 4, Fietze 3/1, Webers 2, Krogmann 1, Schmitz 1. MB

