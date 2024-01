Handball-Kreispokal Jetzt will der SV Neukirchen auch den letzten Pokal holen

Neukirchen-Vluyn Handball-Landesligist SV Neukirchen hat das Halbfinale des vermutlich zum letzten Mal ausgespielten Kreispokal gegen Bocholt gewonnen.

Handball-Landesligist SV Neukirchen wurde seiner Favoritenrolle gerecht und gewann sein Halbfinalspiel im Kreispokal beim Bezirksligisten TSV Bocholt mit 32:27 (15:18).

Die Blau-Gelben hatten allerdings Schwierigkeiten ins Spiel zu finden, geschweige es zu kontrollieren. Neukirchen fand in Abschnitt eins einfach seinen Rhythmus nicht – es traten in Summe zu viele Nachlässigkeiten im Angriffsspiel auf und auch die Abwehr bekam gegen den Außenseiter aus Bocholt keinen wirklichen Zugriff. Der Pausenrückstand ging dementsprechend in Ordnung.

SV Neukirchen kommt nicht gut in die Partie

Aber die Neukirchener Mannschaft, die auf ihren privat verhinderten Trainer Hermann Casper verzichten musste, wachte nach dem Seitenwechsel ziemlich schnell auf. Die Gäste agierten nun zielstrebig und rissen somit das Spielgeschehen an sich. Neukirchen überzeugte schließlich in Halbzeit zwei als Team, angetrieben vom starken Spielmacher Christian Heinz und dem treffsicheren Rechtsaußen Oliver Kaplanek.

Der SVN ist nun heiß auf den „Pott“, trifft im Endspiel auf den spielstarken Bezirksligisten Blau-Weiß Dingden, die etwas überraschend mit 28:25 den Verbandsligisten TV Borken aus dem Wettbewerb geworfen haben. Besonders SVN-Kreisläufer Marcus Bryja möchte unbedingt den Pokal holen. „Er sagt, weil er noch nie einen gewonnen hat“, schmunzelte vor dem Spiel in Bocholt Trainer Hermann Casper.

SVN: Kaplanek 9/4, Bryja 6, Heinz 6, Böckel 3, Giesen 3, Bartnik 3, Körschen 2.

