Kaderplanung beim TV Kapellen – Andreas Jakobi hört auf

Moers Handball-Verbandsligist TV Kapellen steckt in der Kaderplanung für die kommende Saison, hat viele Zusagen aus dem aktuellen Kader.

Michael Bluhm

Beim TV Kapellen bleiben in der laufenden Handball-Verbandsliga-Saison die Luftsprünge aus. Die Qualität des Kaders ist überschaubar, Erfolge sind daher rar gesät. Gleichwohl rauchten bei den Verantwortlichen in den vergangenen Wochen die Köpfe hinsichtlich der Kaderplanung für die kommende Spielzeit 2024/2025. Es gab viele Überlegungen, zahlreiche Gespräche wurden mit den Spielern des aktuelle Aufgebots geführt. Abteilungsleiter Reiner Planken ist mit den Ergebnissen nun im Großen und Ganzen zufrieden. „Es war nicht immer einfach, aber wir sind froh, dass wir so viele Zusagen bekommen haben“, so der „Chef“.

Zugesagt, beim TV Kapellen bleiben zu wollen haben Henrik Bullermann, Nils Deinert, Erik Lösel (alle Kreis), Robin Blondin, Yannic Jost (Linksaußen), Tillmann Maes, Daniel Feltgen (Rechtsaußen), Niklas Köllges (Tor), Tim Kirschbaum, Thilo Hermsen, Michel Toschki, Daniel Brettschneider und Luca Kohn (alle Rückraum).

„Andreas nimmt sich eine Auszeit und hängt deshalb die Handballschuhe an den Nagel“

Somit steht fest, dass einzig Torwart Andreas Jakobi den Verein verlässt – und das nicht erst zu Saisonende, sondern schon im kommenden März. „Andreas nimmt sich eine Auszeit und hängt deshalb die Handballschuhe an den Nagel“, bestätigt Reiner Planken. „Aber sein Pass bleibt beim TV Kapellen liegen und er stünde uns in Notfällen zur Verfügung. Aber wir haben bis zum Saisonende bereits einen Nachfolger gefunden. Julian Hofer, der schon einmal unser Trikot getragen hat und derzeit frei ist, hilft uns aus“, ergänzt Planken. Der TV Kapellen will und muss seinen künftigen Kader aber dennoch weiter verstärken: „Ja, wir sind dran. Ich denke, es gibt zeitnah etwas zu berichten“, macht der Abteilungsleiter der TVK-Handballer Mut.

Kapellens Interimstrainer Martin Gräfen fordert eine Wiedergutmachung. Foto: Rüdiger Bechhaus / FUNKE Foto Services

Aber jetzt erst einmal haben die Blau-Weißen etwas gutzumachen. Der jüngste Auftritt in Süchteln glich einer Katastrophe und TVK-Interimtrainer Martin Gräfen erwartet im Heimspiel, kommenden Sonntag, um 11.30 Uhr, gegen die HSG Wesel eine deutliche Steigerung in allen Teilbereichen. „Es gibt keine Entschuldigung für das, was wir in Süchteln abgeliefert haben“, ist der Ärger bei Gräfen immer noch vorhanden und groß. „Bei so vielen Fehlern kann man einfach kein Spiel gewinnen.“

Schlimm war vor allem der „körperlose“ Auftritt in der Deckung und der schlampige Vortrag des Gegenstoßes. „Ich erwarte von meinen Jungs, dass sie nun gegen Wesel ein ganz anderes Gesicht zeigen“, beschließt Martin Gräfen, der auf die Rückkehr von Erik Lösel und Nils Deinert hofft.

PERSONELLES

Drei TVK-Spieler haben sich noch nicht entschieden: Daniel Peters ist nach seinem im vergangenen Sommer operierten Kreuzbandriss zwar wieder ins dosierte Training eingestiegen, doch noch ist es viel zu früh, ob der erfahrene Rückraumspieler wieder das TVK-Trikot trägt.

Auch die Zusagen von Rückraumspieler Leon Schneemann aus beruflicher Sicht, sowie Torwart Lukas Kempken aus privaten Gründen, stehen noch aus.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Region