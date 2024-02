Moers Was sich der junge Außenangreifer und Trainer Hendrik Rieskamp für den Rest der Spielzeit wünschen. Sonntag geht es nach Münster.

Fünf Partien muss der Moerser SC noch in der Volleyball-Regionalliga West bestreiten. Der Spitzenreiter hat den Aufstieg in die Dritte Liga und die Meisterschaft weiter fest im Visier. Den nächsten Schritt will die Mannschaft am Karnevalssonntag um 16 Uhr bei der Zweitvertretung des TSC Münster Gievenbeck machen. In der Sporthalle an der Mosaikschule hofft der MSC dabei auch auf die Unterstützung der eigenen Anhänger. „Wir merken bei unseren Heimspielen, dass wir gerade zu Beginn dieses Jahres so etwas wie Euphorie ausgelöst haben. Wir hoffen, dass wir auch in Münster auf unsere Fans bauen können”, sagt Trainer Hendrik Rieskamp.

Gievenbeck überrascht gegen Meckenheim und die Rhein Sieg Volleys

Gievenbeck konnte in den letzten Spielen durchaus für die eine oder andere Überraschung sorgen, unter anderem gegen Meckenheim und die Rhein Sieg Volleys punkten. Auch gegen die stark abstiegsbedrohten Teams aus Coesfeld und Halle gab es jeweils drei Punkte für die Münsteraner. Auch wenn der MSC bislang ohne Satzverlust durch das Jahr geht, muss das Team am Sonntagnachmittag beim Tabellensiebten unbedingt konzentriert auftreten, um keine Punkte liegen zu lassen. Gievenbeck hat zwar aktuell sechs Zähler Vorsprung auf die Abstiegsränge, ist aber noch längst nicht durch und wird sich dementsprechend zerreißen, um auch gegen den Primus zu punkten

Jan Lenkeit plagt sich noch mit einer Erkältung rum

Bei den Adlern sind bis auf Jan Lenkeit, der sich immer noch mit einer Erkältung herumplagt, alle verletzten und erkrankten Spieler wieder ins Training zurückgekehrt. Trainer Rieskamp kann also wieder aus dem Vollen schöpfen. „Wir wollen jetzt mit dem breiten Kader die Trainingsintensität weiter hoch halten und uns in jedem Spiel weiter entwickeln”, sagt der Coach. Außenangreifer Yannick Kugel gibt ein besonders ambitioniertes Ziel vor: „Wir wollen die restlichen Spiele alle gewinnen, und wenn möglich keinen Satz mehr abgeben.“

