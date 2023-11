Leichtathletik Leichtathletik-Nachwuchs vom Moerser TV in Düsseldorf erfolgreich

Moers Beim Hallensportfest des ASC Düsseldorf war auch eine kleine Gruppe des Moerser TV dabei, mit dem Fokus Kurzhürdenstrecke und Staffeln.

Starke Hürdenzeiten in Düsseldorf

Beim Hallensportfest des ASC Düsseldorf war auch eine kleine Gruppe des Moerser TV dabei. Der Fokus lag ausschließlich auf der Kurzhürdenstrecke und auf den Staffeln. Philip Klarhöfer (M14) war stark über 60 Meter Hürden, gewann mit neuer persönlichen Bestzeit von 9,52 Sekunden. Auch die Zwillinge Leonard und Bennet Pullig (M12) verbesserten sich auf dieser Strecke deutlich. Leonard blieb erstmals unter elf Sekunden, wurde in 10,90 sek Zweiter, Bennet wurde in 11,02 sek Vierter. Bei seiner Hürdenlaufpremiere kam Leo Mühleis (M12) nach 12,74 sek ins Ziel.

Zweiter wurde die Viermal-Eine-Halbe-Runde-Staffel der mU14 in 59,33 sek mit Bennet Pullig, Leonard Pullig, Timo Glaser und Leo Mühleis. Vom SV Sonsbeck zum Moerser TV wechselten Merrit van Leyen (W14) und Leni Harrer (W13) und hatten ihren ersten Start im MTV-Dress. Merrit wurde nach längerer Wettkampfpause über 60 Meter Hürden in 10,39 sek Sechste, Leni lief erstmals über die höheren Hürden, die sie nächstes Jahr meistern muss. In 10,81 sek wurde sie Achte.

