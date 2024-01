Moerser TV startet auch die Rückrunde mit einer Niederlage

Moers Das Hallenhockey-Team vom Zweitregionalligaaufsteiger Moerser TV bleibt nach dem Rückrundenstart ohne Sieg und Punkt am Tabellenende.

Das Hallenhockey-Team vom Zweitregionalligaaufsteiger Moerser TV hat mit 5:9 (1:3) auch den Rückrunden-Auftakt beim HTC Uhlenhorst II verloren, bleibt damit weiterhin ohne Sieg und Punkt das Tabellenschlusslicht. Dabei hatte sich das Team um Frank Wagner diesmal eine defensivere Taktik überlegt, was zunächst auch Früchte trug. Zwar konnten dabei die Gäste aus Moers im ersten Viertel keine Tore erzielen, doch auch den Gästen fiel das Toreschießen deutlich schwerer. Allerdings traf Uhlenhorst kurz vor der ersten Viertelpause zum 1:0 (14. Minute).

Und kurz danach erhöhten die Gastgeber (16.). Nun wurde der MTV mutiger. Einmal mehr war es René Kramhöller, der zum Anschluss traf (21.). Doch während die Moerser in einem mittlerweile hektischen Spiel ihre Ecken nicht nutzten, machte es der HTC besser, ging so mit 3:1 in die Halbzeitpause.

Grüne Karte für Niclas Grams nutzen die Mülheimer sofort

Mit Wiederbeginn machten die Gastgeber dort weiter, wo sie aufgehört hatten. Die Nächste Ecke brachte das 4:1. Auf Moerser Seite lief es nicht so rund. Niclas Grams sah die Grüne Karte, Uhlenhorst nutzte die einminütige Überzahl, baute die Führung aus (40.). René Kramhöller konnte aber vor der letzten Viertelpause auf 2:5 verkürzen, schürte noch einmal die leise Hoffnung auf einen Erfolg.

Moers wehrte sich nun mächtig, das Sturmduo René Kramhöller und Tim Wagner machte ordentlich Druck. Und René Kramhöller verkürzte per Doppelschlag (49., 51.) auf 4:6, brachte den Moerser TV anscheinend zurück ins Spiel. Doch in der 54. und 56. Minute ließ Uhlenhorst mit einem eigenen Doppelschlag die Hoffnungen schwinden.

Torhüter Fabian Braun erst raus, dann rein, dann wieder raus

Moers nahm Torhüter Fabian Braun für einen weiteren Feldspieler raus, änderte das allerdings, als Paul Nacken mit Gelber Karte für zwei Minuten auf die Strafbank musste. Doch nur 22 Sekunden später bekam er Gesellschaft von einem Mülheimer. So nahm der MTV Fabian Braun wieder raus und hatte durch Daniel Bongers auch Erfolg, der zum 8:5 traf (58.). Aber in der gleichen Spielminute gelang den Gastgebern der 9:5-Endstand.

Nun wird es für den MTV ganz schwer mit dem Klassenerhalt. „Wir können auch die Tabelle lesen“, sagt Trainer Frank Wagner. „Im nächsten Spiel kommt nun der Tabellenerste Aachen zu uns, dann müssen wir zum Zweiten Marienburg. Zwei ganz schwere Gegner.“ Doch sang- und klanglos wolle sich das Team nicht aus der Regionalliga verabschieden – wenn es dann so kommen würde.

MTV: Fabian Braun _ Timo Wisomirski, Paul Nacken, Johnny Kruschka _ Finn Embers, Niclas Garms _ René Kramhöller 4, Tim Wagner, Daniel Bongers 1, Fabian Hoppstock, Kevin Altmicks.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Region