Moerser TV verschläft beim Aachener HC die erste Halbzeit

René Kramhöller, Haupttorschütze beim Moerser TV, hat zwar auch in Aachen vier Treffer erzielt, doch es reichte am Ende nicht zum ersten Saisonsieg in der 2. Regionalliga.

Moers Der Zweitregionalliga-Aufsteiger muss sich in seinem ersten Auswärtsspiel mit 8:10 geschlagen geben – nach einem bitteren 3:8 zur Pause

Das erste Hallenhockey-Auswärtsspiel vom Moerser TV nach dem Zweitregionalliga-Aufstieg ging für die Mannschaft um das Trainerduo Frank Wagner und Frank Willems so richtig daneben. Nicht, dass die 8:10 (3:8)-Niederlage besonders klar und deutlich ausgefallen ist.

Es war vielmehr die teure Hypothek aus den ersten beiden Vierteln bis zur Halbzeitpause. Selbst ein 5:2 für den Moerser TV nach der Pause reichte den Gästen nicht mehr.

„Wie im ersten Saisonspiel gegen Uhlenhorst haben wir nicht gut angefangen – und wieder nach der Pause umgestellt. Danach lief es besser“, so Frank Wagner. „Die Umstellungen waren aber nicht so gravierend“, schränkt der Coach ein. Immerhin hätte er sonst bereits zu Anfang so gespielt. „Es ist auch aber auch immer eine Kopfsache. Doch wir sind nach der Pause in der Defensive deutlich konsequenter aufgetreten. Das hatte ich zwar in der ersten Halbzeit schon gefordert, es hat aber gar nicht gut funktioniert.“

So trafen die Gastgeber, die in der Feldsaison immerhin in der 2. Bundesliga Hockey spielen, im ersten Viertel in der 2., 5., 11. und 15. Minute bereits viermal. MTV-Goalie Fabian Braun traf allerdings keine Schuld. Seine Abwehr vor ihm stand nicht sicher. Der Moerser Torlieferant René Kramhöller kam lediglich mit seinem ersten Treffer in der 13. Minute nur einmal dazwischen.

Die Lücken in der Defensive bleiben zu groß

Und im zweiten Viertel ging es so weiter. Die Lücken in der Defensive blieben zu groß, Aachen wusste sie zu nutzen (18., 21.). Nun wachte der MTV auf. Tim Wagner und René Kramhöller verkürzten beide in der 23. Minute. Aachen antwortete (25., 29.) zum 3:8. Die Aufholjagd nach der Pause kam schlichtweg zu spät.

Tim Wagner (33.), Daniel Bongers (36.,40.), der gegen Aachen als Stürmer ran musste, und Kramhöller (38.) verkürzten im dritten Viertel bei nur einem Gegentreffer (34.) auf 7:9. Die Hoffnung blieb. Doch im Schlussviertel, das geprägt war durch zahlreiche, vor allem von Moers größtenteils ungenutzte Strafecken, blieb Kramhöllers Treffer zum 8:10-Endstand (51.) am Ende nur noch Ergebniskosmetik.

MTV: Braun - Wisomirski, Nacken, Kruschka - Embers, Garms - Kramhöller 4, Wagner 2, Bongers 2, Hoppstock.

