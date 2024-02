Moritz Paul lässt den SV Budberg in Lowick jubeln

Rheinberg In der Fußball-Landesliga landet der Aufsteiger wertvollen Auswärtssieg beim Bocholter Tabellendritten - dank seines Torjägers.

Mit dem Auftakt der Meisterschaftsspiele können die Landesliga-Fußballer des SV Budberg mehr als zufrieden sein. Beim Tabellendritten Sportfreunde Lowick feierte das Team von Trainer Wilke einen nicht unbedingt erwarteten 2:1 (1:1)-Erfolg und sammelte so drei wichtige Zähler im Kampf um den Klassenerhalt. Einmal mehr war es Torjäger Moritz Paul, der mit seinen beiden Treffern für großen Jubel im Lager der Budberger sorgte.

SV Budberg: Trainer Tim Wilke ist „richtig happy“

„Ich bin richtig happy. Das war ein tolles Spiel von uns, das wir auch verdient gewonnen haben“, befand SVB-Coach Tim Wilke, der nur mit der ersten Viertelstunde nicht einverstanden war: „Da hat uns Lowick schon im Griff gehabt, und sie sind auch nicht unverdient in Führung gegangen. Danach haben wir unsere Linien mehr nach vorn gezogen. Und von da an haben wir das Spiel immer besser in den Griff bekommen. Auf dieser Leistung können wir aufbauen, das war ein guter Start für uns.“

Nach 16 Minuten gingen die Gastgeber vor nur 50 Besuchern bei Regenwetter durch einen Kopfball von Kemoh Sacko in Führung. Doch danach kamen die Gäste aus Budberg immer besser ins Spiel. Und nach einer glänzenden Vorarbeit von Felix Weyhofen erzielte Moritz Paul sein erstes Tor. Weyhofen hatte den Ball über 35 Meter quer vor das Tor geschickt, Paul nahm ihn direkt und traf zum 1:1. „Das war wirklich ein tolles Amateurspiel, so wie man sich das vorstellt“, hatte die Partie für Wilke alles, was das Fußballherz so gerne sieht: „In der zweiten Halbzeit haben wir gegen den Wind gespielt. Haben das aber sehr gut gemacht und uns gute Chancen erspielt.“

SV Budbergs Torhüter Marc Anders pariert einen Foulelfmeter

Genau nach einer Stunde war es dann erneut Paul, der sich auch von zwei Gegenspielern nicht aufhalten ließ und den Ball in den Kasten zum 2:1 zirkelte. Schließlich kam dann auch noch die große Minute von SVB-Keeper Marc Anders, der einen Foulelfmeter von Peter Mayr parierte (74.). Devin Warnke hatte seinen Gegenspieler an der Schulter festgehalten. „Wir hatten dann noch zwei Riesenchancen, das Spiel endgültig klar zu machen“, so Wilke. Doch es wurde bis zum Schlusspfiff gezittert. „Wir haben drei Punkte geholt, mit denen nicht unbedingt zu rechnen war. Heute freuen wir uns erst einmal über diesen Sieg und gehen dann die nächsten zwei Heimspiele an. Da könnten wir uns dann wirklich mit zwei weiteren Siegen sehr weit von der Abstiegszone absetzen.“

SV Budberg: Anders - Warnke, Severith, Twardzik, Eckhardt (90.+3 Umberg), Kömpel, Weyhofen (76. Franke), Hahn (82. Häselhoff), Nowak (88. Mordt), Paul, Terfloth.

