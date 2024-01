MTV-Leichtathletin Lilly Stockhorst macht Papa Frank stolz

Moers Leichtathletin vom Moerser TV ist Doppel-Hallenregionsmeisterin – der MTV mit 13 Titeln bester Verein der Wettkämpfe in Wesel und Rhede

Papa Frank Stockhorst war stolz wie Bolle. Seine Tochter Lilly hatte in der Altersklasse U18 am Samstag bei den Regionsmeisterschaften in Wesel in neuer persönlicher Bestzeit von 8,37 Sekunden den 60-Meter-Sprint gewonnen. Doch damit nicht genug. Einen Tag später legte die Leichtathletin vom Moerser TV in Rhede nach: Neue Bestleistung im Weitsprung mit 4,89 Metern und den zweiten Titel als Hallenregionsmeisterin des Leichtathletikverbandes Region Nord (LVN).

Mika Mulder steht in seinem ersten U20-Jahr bereits kurz vor der Deutschen Meisterschaft

Mit insgesamt 13 Titeln ist der Moerser TV als bester Verein aus den beiden Wettbewerben in Wesel – 60 Meter, 60 Meter Hürden und Stabhochsprung in den Altersklassen U14 bis Männer/Frauen – und einen Tag später in Rhede – Weit-, Hoch- und Dreisprung in den Altersklassen U16 bis Männer/Frauen – hervorgegangen. Dazu kamen noch insgesamt acht zweite und dritte Plätze sowie zahlreichen Podestplätzen und Bestleistungen. Und das, trotz der „teilweise sehr kalten und nassen Trainingbedingungen in den letzten zwei Wochen“, teilt der Verein mit.

Für den MTV war die „wertvollste Leistung“ die 7,19 Sekunden von Mika Mulder über 60 Meter in seinem ersten U20-Jahr. „Zur DM- Hallenquali fehlen ihm winzige Vierhundertstel Sekunden, die er nächste Woche bei den Nordrhein-meisterschaften drauflegen möchte“, so MTV-Sprecherin Sabine Kambartel.

Moerser TV freut sich über zahlreiche weitere Doppelregionsmeister

Neben Lilly Stockhorst wurden ebenfalls Doppelregionsmeister Leonard Pullig (M13) über 60m in 8,71 sek und über 60m Hürden in 11,22 sek, Philip Klarhöfer (M15) über 60m Hürden in 9,81 sek und im Stabhochsprung mit 2,20 Meter, und Lukas Binn in seinem ersten U18-Jahr. Mit 9,72sek über 60m Hürden und mit 3,50m und nur drei Zentimeter unter seiner Bestleistung im Stabhochsprung knüpft er an seine klasse Leistungen aus der jüngeren Altersklasse an.

Lukas Binn (U18) siegte im beim Stabhochsprung, über 60 Meter Hürden und ohne Konkurrenz auch noch im Drei- und Weitsprung. Foto: Kato Kambartel / MTV

Das schaffte auch Julian Kambartel, der nun im ersten Jahr bei den Männern startet. Mit 7,63sek verbesserte er seine Zeit über 60m und wurde Dritter. Den Hochsprung gewann er mit 1,68m und den Stabhochsprung mit glatten 4m. „Die Höhe von 4,20 Meter hatte er bereits deutlich übersprungen, doch leider fiel der Stab genau in die Latte“, trauerte Mama Sabine der Einstellung seiner Bestleistung nach.

Zahlreiche Erfolge in den neuen Altersklassen

Neuzugang Annamaria Friedrich wurde in der Seniorenklasse über 60m in 8,70sek Dritte und mit 4,58m Zweite im Weitsprung. Merrit van Leyen (W15), erstmals im MTV-Trikot, steigert sich stetig über die 60m Hürden. In 10,10 sek wurde sie Zweite. Neuzugang Leni Harrer (W14) wurde in neuer Bestzeit von 10,80sek Dritte, kam über 60m mit 9,05sek in den Endlauf und gewann mit 1,46m und Rückenschmerzen den Hochsprung

Svenja Kompalla (U20), die erst seit kurzem wieder im Training ist, gewann die 60m Hürden in 9,89sek, wurde in 8,32sek über 60m Zweite. Natalie Kleinhietpaß (W15) wurde über 60m Zweite in 8,53sek und über die Hürden in 10,50sek Dritte. Ähnlich wie Bennet Pullig (M13), der auf Platz zwei in 11,50sek über die Hürden und ohne Hürden in 8,93sek auf Platz drei kam.

Lea Heerink verletzt sich beim Aufwärmen, muss beim Hochsprung passen

Seine Schwester Fiona kam in ihrem ersten U18-Jahr in 8,64sek über 60m auf Platz zwei. Lea Heerink (U18) wurde mit dem Dreierrhythmus über die Hürden in 10,54sek Dritter, verletzte sich aber beim Aufwärmen am Knöchel, musste beim Hochsprung passen. Erstmals mit einem Dreierrhythmus verbesserte Mittelstrecklerin Katharina Pontow (W15) ihre Hürdenzeit, wurde in 10,77sek Sechste.

Pech hatte Felix Klöckner in seinem ersten U18-Jahr. Er strauchelte an der vorletzten Hürde, warf die letzte Hürde mit den Händen um, wurde disqualifiziert und zog sich obendrein eine leichte Muskelverletzung zu. Daraufhin „verzichtete er auf den Start über 60 Meter, um die Nordrheinmeisterschaften nächste Woche nicht zu gefährden“, so Sabine Kambartel.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Region