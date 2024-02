Nachwuchs des Moerser TV läuft vor 6000 Zuschauern

Moers Moerser Leichtathletik-Talente laufen im Vorprogramm des Düsseldorfer Meetings die Pendelstaffel. Das Ergebnis kann sich sehen lassen.

Wochenlang hatte der Leichtathletik-Nachwuchs des Moerser TV für den Auftritt auf großer Bühne trainiert. Jetzt war es soweit. Fünf Mädchen und fünf Jungen machten sich aufgeregt mit ihren Eltern auf den Weg nach Düsseldorf zum renommierten „ISTAF Indoor Meeting“, wo auch zahlreiche internationale Topathleten dabei waren.

Wenig Gelegenheit zur Vorbereitung

Für einen Start in der 20x50-Meter-Pendelstaffel im Vorprogramm hatte sich der Moerser TV bereits im Oktober beworben und war schließlich ausgewählt worden. Vor mehr als 6000 Zuschauern durften die Moerser Talente auf der blauen Bahn im „PSD Bank Dome“ zeigen, was sie draufhaben. Jedes Kind musste zweimal laufen. Leider war die Vorbereitung durch viele Krankheitsfälle beeinträchtigt. Die Staffel konnte nur selten in der geplanten Reihenfolge geübt werden. Nur dreimal hatte der MTV die Möglichkeit, die 50-Meter-Laufstrecke in einer Dreifachturnhalle zu simulieren. Dafür war der erreichte fünfte Platz am Ende aller Ehren wert. Und für die Kids war es ohnehin ein unvergessliches Erlebnis.

Gruppenfoto mit Björn Otto

Als Belohnung gab es für jedes Kind eine Urkunde, und alle durften sich die komplette Veranstaltung von der Tribüne anschauen. Ein besonderer Moment war ein Autogramm und ein Gruppenfoto mit Björn Otto, dem ehemaligen 6,01m-Stabhochspringer, der immer noch den deutschen Rekord hält. Für die Moerser Staffel liefen: Elisa Langer, Nela Schwab, Sophie Glaser, Mia Hör, Tirza Petry, Tom Schülling, Nick Förster, Ari Petry, Ole Kleinhietpaß und Anton Tietze.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Region