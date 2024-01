Nachwuchsduo vom PSV Kamp-Lintfort bei den Westdeutschen 

Kamp-Lintfort Darijan Halilovic (12 Jahre) und Felix Sommer (13) vom PSV Kamp-Lintfort haben sich für Ochtrup qualifiziert, machen ihre Sache gut.

Aus der NRW-Liga-Tischtennis-Mannschaft vom PSV Kamp-Lintfort hatten sich der zwölfjährige Darijan Halilovic und der 13-jährige Felix Sommer für die Westdeutschen Einzelmeisterschaften der Altersklasse Jugend 15 in Ochtrup qualifiziert. Darijan Halilovic bekam es in seiner Gruppe mit dem späteren Sieger Ole Brock vom TTC DJK Bad Westernkotten zu tun, spielte dennoch gut mit.

Leider konnte er im ersten Spiel eine 2:0-Satzführung über die Ziellinie bringen, verlor nach einigen unglücklichen Bällen knapp im Entscheidungssatz. Auch die Chance durch einen Sieg im letzten Einzel noch ins Hauptfeld einzuziehen, verpasste er. So wurde er am Ende Vierter in seiner Gruppe.

Felix Sommer spielte groß aus. In seiner Gruppe verlor er lediglich ein Spiel und zog als Gruppenzweiter ins Hauptfeld ein. In der ersten Runde hatte er mit dem Materialspieler Lukas Rademacher eine schwierige Aufgabe zu bewältigen. Am Ende siegte Felix Sommer nach tollem Kampf und prima Leistung verdient mit 3:2 Sätzen.

Auch im Achtelfinale dominierte er mit guten Aufschlägen und Vorhandtopspins das Spiel gegen Dion Selentin und gewann mit 3:1. Im anschließenden Viertelfinale wartete mit Finn Stockmann ein klar höher eingestufter Gegner. Felix Sommer konnte zwar teilweise an seine Top-Leistungen anknüpfen, doch es reichte nicht für einen Sieg.

