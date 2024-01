Neuzugang Marcio Blank trifft zur Scherpenberger Führung

Moers Beim Test des Fußball-Landesligisten SV Scherpenberg siegt der Moerser Verein mit 2:1 gegen den Mittelrheinligist FC Union Schafhausen.

In der Vorbereitung auf die Spielzeit 2023/2024 gab es für die Landesliga-Fußballer des SV Scherpenberg im Sommer gegen den Mittelrheinligisten FC Union Schafhausen noch einen klaren 7:0-Erfolg. Doch damals fehlten den Gästen einige Stammspieler, die nun am Samstag Schafhausen zur Verfügung standen. Doch erneut konnte sich Scherpenberg durchsetzen. Dieses Mal fiel der Sieg mit dem 2:1 (1:1) aber wesentlich knapper aus. Das lag aber auch daran, dass das Team von Coach Ralf Gemmer gerade mal 14 Spieler zur Verfügung hatte – darunter zwei Torhüter.

Scherpenbergs Neuzugang Marcio Blank trifft früh zur Führung

„Dieser Sieg war absolut verdient. Auch wenn wir mit Co-Trainer Damian Raczka und Jonas Mende nur zwei Feldspieler zum Wechseln hatten. Das war eine mannschaftlich geschlossene Leistung von uns“, war Gemmer nach dem Ende der Partie äußerst zufrieden. „Unsere beiden Torhüter Martin Hauffe und Tobias Prigge sind absolut fit, haben jeweils eine Halbzeit gespielt. Insgesamt kann es so weitergehen. Nur beim Gegentor haben wir uns nicht gut verhalten, da hätten wir den Ball einfach rausschlagen sollen. Wichtig für uns war natürlich auch, dass sich kein Spieler verletzt hat.“

Der Landesligist kam gut in die Partie, führte nach 13 Minuten durch ein Tor von Neuzugang Marcio Blank früh mit 1:0. Blank, der vom in der Oberliga vor wenigen Tagen zurückgezogenen SV Straelen nach Scherpenberg kam, traf aus halblinker Position ins lange Eck. „Marcio Blank hat sich bei uns bestens eingefügt“, war Gemmer mit dem Sohn seines Co-Trainers Deniz Günes sehr zufrieden. „Seine Art zu spielen, hat mir sehr gut gefallen.“

Ömer Akbel erhöht spät aus kurzer Distanz

In der Folgezeit hatten beide Mannschaften Chancen, wobei aber der SVS klar das Spiel bestimmte. Auf Treffer Nummer zwei mussten die rund 50 Zuschauer allerdings bis zur 81. Minute warten. Da gelang Ömer Akbel nach einer Ecke mit einem Schuss aus kurzer Entfernung das 2:0. Das 1:2 von Sven Rütten (83.) hatte dann nur noch statistischen Wert.

Für die Scherpenberger stehen vor dem Landesliga-Auftakt in diesem Jahr am Samstag, 17. Februar, beim 1. FC Lintfort noch zwei Testspiele auf dem Programm. Sonntag, 4. Februar, 15.30 Uhr, trifft das Gemmer-Team auf Oberligist 1. FC Kleve und am Mittwoch, 7. Februar, 20 Uhr, ist der SVS zu Gast beim Bezirksligisten MTV Union Hamborn. Über Karneval gib es laut Gemmer kein weiteres Testspiel mehr.

SO HABEN SIE GESPIELT

SVS: Hauffe (46.), Kuipers, Werner, Akdeniz, Grlic (75. Mende), Akbel, Blank, Klotz, Badnjevic, Grevelhörster (84. Raczka), Grillemeier.

