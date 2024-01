Perspektivlosigkeit beim FC Meerfeld: Trainer Hanebeck geht

Trainer Kevin Hanebeck verlässt den FC Meerfeld in Richtung VfL Rheinhausen.

Nach einem Jahr als Trainer des FC Meerfeld wird Kevin Hanebeck im Sommer innerhalb der Fußball-Kreisliga A zum VfL Rheinhausen wechseln. Ausschlaggebender Grund sei für Hanebeck die fehlende Perspektive. Zuvor möchte er die Saison jedoch in Meerfeld beenden und sich bestenfalls mit dem Klassenerhalt verabschieden. Beim FCM ist die Suche nach einem Nachfolger bereits angelaufen.

Erst im vergangenen Sommer war Hanebeck Trainer in Meerfeld geworden. Zuvor war er bei den Bezirksligisten VfB Homberg II mit Tobias Schiek und SV Schwafheim mit Manfred Wranik Teil des Trainergespanns. In Meerfeld würde der eine oder andere Spieler „früher oder später aufhören“, erklärt er. „Ich habe natürlich versucht, meine Kontakte zu nutzen, um neue Spieler dazu zu holen. Aber fast immer kommt die gleiche Antwort.“ Eben, dass aufgrund des Ascheplatzes in Meerfeld kein Interesse bestehe.

Wegen des Ascheplatzes will niemand in Meerfeld anheueren

Bevor es im Sommer zum VfL geht, wo es aktuell einen Rasen- und einen Ascheplatz gibt, wobei letzterer in Zukunft durch einen Kunstrasenplatz ersetzt werden soll, wird Hanebeck die Saison beim aktuell 15. in Meerfeld zu Ende coachen.

„Es wird natürlich schwer, die Klasse zu halten, aber das werden wir auf jeden Fall versuchen“, so der scheidende Trainer. „Ich bin Meerfeld dankbar für das Vertrauen, das sie in mich gesetzt haben. Es ist keine Entscheidung gegen die Jungs und die Mannschaft und auch nicht gegen den Verein, sondern sozusagen gegen die fehlende Perspektive.“ Der FC Meerfeld muss somit also einen Trainer für die kommende Saison finden.

„Wir arbeiten schon an einer Lösung und sind bereits auf einem guten Weg, aber es ist noch nichts spruchreif“, sagte der 1. Vorsitzende Oliver Knothe. Hanebecks Nachfolger soll aber auch aus Vereinssicht erst zur kommenden Saison übernehmen: „Die Absprache ist klar, dass Kevin Hanebeck bis zu seinem Wechsel im Sommer bei uns weitermacht. Wir wünschen uns natürlich alle, dass er sich dann mit dem Klassenerhalt verabschiedet.“

