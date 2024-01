Prudence Kinlend: „Habe in Lintfort meine Aufgaben erfüllt“

Kamp-Lintfort Topspielerin des Frauenhandball-Zweitligisten TuS Lintfort geht nach viereinhalb Jahren zum Bergischen HC und würde da gerne aufsteigen

„Ich kenne meine Aufgaben in Lintfort und habe sie alle erfüllt“, kann Prudence Kinlend einen Rückblick auf – „inklusive der Corona-Zeit“, wie sie sagt – viereinhalb erfolgreiche Jahre mit dem Frauenhandball-Zweitligisten TuS Lintfort werfen. Kaum eine andere Spielerin hat der Mannschaft dermaßen ihren Stempel aufgedrückt, wie die 31-Jährige, die mit acht Jahren angefangen hat Handball zu spielen und mit 19 Jahren das erste Mal in der 3. Liga aufgetaucht ist, später auch in der 1. Bundesliga. „Ich habe immer gesagt, dass ich nach drei bis vier Jahren eine neue Herausforderung suche und brauche“, spielte sie bereits Anfang Januar mit offenen Karten, und teilte, wie berichtet, den Verantwortlichen vom TuS Lintfort mit, dass sie im Sommer zum ambitionierten Drittligisten Bergischer HC 06 wechseln wird.

Das sei für sie allerdings kein sportlicher Rückschritt. „Der BHC hat mich kontaktiert und mir deren Konzept vorgestellt. Das war übrigens das einzige Angebot, das ich hatte“, muss die brandgefährliche Toptorschützin selber lachen. Dieses Konzept der Bergischen habe sie jedenfalls überzeugt. Der BHC, deren Männermannschaft derzeit um den Klassenerhalt in der Bundesliga kämpfen muss, arbeite massiv daran, eine Fraunhandball-Mannschaft in die 1. Bundesliga zu etablieren. Kinlend spielt dabei eine große Rolle. „Ich freue mich, dass sie mich angesprochen haben.“

„Wenn der Aufstieg in diesem Jahr nicht klappt, ist mir das, ehrlich gesagt, egal“

Die Frauen vom Bergischen HC sind momentan Tabellenzweiter der 3. Liga, hinter dem punktgleichen Spitzenreiter TSG 1846 Mainz-Bretzenheim. „Wenn der Aufstieg in diesem Jahr nicht klappt, ist mir das, ehrlich gesagt, egal. Dann steigen wir eben nächstes Jahr auf“, ist Kinlend sicher, dass sie bei ihrem neuen Klub höchstens ein Jahr in der 3. Liga spielen würde. Denn im Sommer wäre beim BHC dann das Team für die höheren Aufgaben komplett, und das sei „hoffentlich auch stark genug. Es ist ein guter Zeitpunkt aufzusteigen“, denkt Kinlend auch an die neuen Reformen vom Deutschen Handballbund (DHB). Und wenn sich ein Aufstieg ergibt, ist Kinlend immer dabei. „Zum Aufstieg sag ich nie nein“, versichert sie.

Wenn sie schließlich ab dem kommenden Juli für den BHC aufläuft und dort trainiert, hat sie auch eine deutlich kürzere Anfahrt vor sich. Immerhin wohnt und arbeitet Prudence Kinlend in Düsseldorf. „47 Kilometer sind es von mir aus nach Kamp-Lintfort, rund 30 nach Solingen“, rechnet sie vor. Dafür brauche sie jedoch knapp 30 Minuten, „von denen ich dann allerdings etwa 15 Minuten durch den Ort fahren muss“, lacht sie.

Prudence Kinlend beim Siebenmeter – ruhig und besonnen. Foto: Rüdiger Bechhaus / FUNKE Foto Services

Neben dem Handball vollzeit als Audioplanerin in einer Düsseldorfer Werbeagentur

Da von dem Gehalt auch in der 2. Handballbundesliga der Frauen, geschweige in der 3. Liga, kaum eine Spielerin leben könne, arbeitet Kinlend – wie bisher – vollzeit als Audioplanerin in einer Düsseldorfer Werbeagentur. Das würde auch weiterhin so sein, wenn sie beim BHC ist. Doch Prudence Kinlend kennt einige, wenige Ausnahmen: „Manche Spielerinnen sind auch in der 2. Liga Vollprofis, die schaffen das.“ Bei ihr würde es jedoch nicht klappen. Wobei sie aber trotzdem gleichzeitig klarstellt: „Ein Wechsel muss auch immer Vorteile bringen.“

Das stimmt. Immerhin fühlt sie sich an der Eyller Straße ja wohl. Sonst wäre sie nach 2013 nicht 2020 zum zweiten Mal zum TuS Lintfort gewechselt. Davor (2011 bis 2012) und dazwischen (2019 bis 2020) spielte sie für den Erstligisten Bayer Leverkusen, 2012 bis 2015 für den VL Koblenz/Weibern und 2015 bis 2019 für Frisch Auf Göppingen. Und von 2011 bis 2024 eben insgesamt sieben Jahre für den TuS Lintfort. Mit Unterbrechung.

„Vielmehr bieten sich doch nun neue Chancen für die anderen Spielerinnen“

Aber nun sei die Zeit reif, zu gehen. „Wir hatten uns in Lintfort Ziele gesetzt, die wir mittlerweile zum Teil schon übertroffen haben“, blickt sie durchaus zufrieden zurück. „Ich denke, die Mannschaft schafft das alles auch ohne mich. Vielmehr bieten sich doch nun neue Chancen für die anderen Spielerinnen“, glaubt sie an die Stärke der Lintforter Mannschaft um TuS-Trainerin Bettina Grenz-Klein.

Dass sie die neue Herausforderung beim BHC meistern wird, davon ist Prudence Kinlend absolut überzeugt. Auch körperlich. „Ich verspühre keine Müdigkeit und hatte noch nie eine Verletzung, die operiert werden musste“, versichert sie. Und das soll nach Möglichkeit auch so bleiben. Denn immerhin möchte sie zunächst den Zwei-Jahres-Vetrag erfüllen, den sie beim Bergischen HC unterschrieben hat. Danach könnte es dann dort weitergehen. Alle drei bis vier Jahre ein Tapetenwechsel ist ihr Credo. Und damit ist sie bisher gut gefahren. Vielleicht taucht sie ja mal wieder beim TuS Lintfort auf.

