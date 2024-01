Schalke verleiht Torwart Justin Heekeren an belgischen Klub

Am Niederrhein Fußball-Zweitligist Schalke 04 hat den 23-jährigen Torhüter Justin Heekeren an den belgischen Zweitligisten Maasmechelen ausgeliehen.

Im Patrostadion, der Heimspielstätte des belgischen Fußball-Zweitligisten Koninklijke Patro Eisden Maasmechelen, wird sich der gebürtige Xantener Justin Heekeren mächtig umstellen müssen. Denn dorthin hat der Fußball-Zweitligist Schalke 04 den 23-jährigen Torhüter für die restlichen Spiele der laufenden Saison ausgeliehen. Heekeren kam im Sommer 2022 von Rot-Weiß Oberhausen nach Gelsenkirchen, zog sich aber bereits im Januar 2023 einen Kreuzbandriss zu und kam erst im August 2023 zurück. In der gesamten Zeit stand er in 22 Partien in der Regionalliga West bei der Schalker Reserve und in zwei Zweitligaspielen der ersten Mannschaft im Tor.

Ersten Fußballschritte in der Jugend beim SSV Lüttingen gemacht

Nun will Schalke 04 das Torwarttalent, das seine ersten Fußballschritte in der Jugend beim SSV Lüttingen, danach beim VfB Homberg, Borussia Mönchengladbach und schließlich beim RWO gemacht hat, ausleihen. Nicht abgeben. Denn S04-Trainer Karel Geraerts ist von dem Potenzial und Können des 23-Jährigen überzeugt. „In den Trainingseinheiten hat Justin mir viele gute Dinge gezeigt, er ist ein talentierter Torwart, der mich beeindruckt“, so der Coach, kurz vor der Wechselfrist am 1. Februar um 18 Uhr.

Doch Heekerens habe derzeit ein Problem: Hinter Ralf Fährmann (35) und Marius Müller (30) ist er nur die Nummer drei im Tor der Königsblauen. In Maasmechelen soll Heekeren in der Rückrunde unter seinem neuen Trainer Stijn Stijnen, dem ehemaligen Nationaltorwart Belgiens, reichlich Spielpraxis sammeln, um dann im Sommer einen neuen Anlauf in Gelsenkirchen zu nehmen. „Das wird Justin in seiner Entwicklung helfen“, ist Geraerts sicher. „Er wird viel lernen und sich weiterentwickeln.“

Schalkes Sportdirektor Marc Wilmots: „Spielpraxis ist gerade für junge Torhüter sehr wichtig“

„Spielpraxis ist gerade für junge Torhüter sehr wichtig“, sagt dazu auch Schalkes Sportdirektor Marc Wilmots im Online-Portal des Vereins. „Mit Blick auf die Leistungsdichte in unserem Torhüter-Team haben wir gemeinsam eine Lösung gefunden, die Justin bis zum Sommer mehr Einsätze ermöglichen soll. Die Erfahrungen der kommenden Monate werden Justin bei seiner Weiterentwicklung sicher helfen.“

Eine echte Umstellung wird es für den Veener auf jeden Fall werden. Auch wenn er „nur“ zwei Zweitliga-Spielen für Schalke bestritten hat. Denn es waren beides Heimspiele. Am 8. Oktober 2023 stand er gegen Hertha BSC im Tor und am 10. November gegen den SV Elversberg. Leider gingen beide Spiele jeweils mit 1:2 verloren, doch Justin Heekeren weiß, was es bedeutet, vor rund 60.000 Fußballfans zu spielen. Das Patrostadion des Tabellenvierten der Division 1B, der zweiten belgischen Liga, hat Platz für 5500 Menschen. Doch lernen kann der 23-Jährige dort trotzdem eine ganze Menge. Und eventuell sogar aufsteigen.

