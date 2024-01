Schmerzhafter Abgang bei Handballerinnen des TuS Lintfort

Kamp-Lintfort Ab dem Sommer muss Handball-Zweitligist TuS Lintfort auf eine Führungsspielerin verzichten. Der Bergische HC hatte angeklopft.

Mit Prudence Kinlend verliert Handball-Zweitligist TuS Lintfort im kommenden Sommer eine seiner wichtigsten Spielerinnen und auch das Gesicht der Mannschaft. Die Rückraumspielerin wird sich zur neuen Saison 2024/25 dem aufstrebenden Bergischen HC anschließen. Der Drittligist will ein Frauenteam für die 1. Bundesliga aufbauen und konnte die 31-jährige ehemalige Bundesligaspielerin von Frisch Auf Göppingen von seinem Projekt offenbar überzeugen. Für den TuS um Trainerin Bettina Grenz-Klein ist der Sommerwechsel natürlich ein herber Verlust.

Prudence Kinlend war sieben Jahre lang beim TuS Lintfort

„Das ist für uns natürlich ein herber Verlust. Prudence hat in den sieben Jahren, die sie insgsammt für Lintfort gespielt hat, immer geliefert und gehört zu den besten Spielerinnen der 2. Bundesliga. Außerdem passt Prudence menschlich hervorragend in das Team. Sie ist sicher eine der wichtigsten Spielerinnen unserer Vereinsgeschichte“, erklärte Ulrich Klein, Sportlicher Leiter beim Zweitligisten, am Samstagnachmittag.

Prudence Kinlend verlässt den TuS Lintfort zum Saisonende und spielt künftig für den Bergischen HC. Foto: Markus Weißenfels / Moers

Der Manager des TuS Lintfort erklärt weiter: „Ich kann nachvollziehen, dass Prudence Kinlend zum Ende ihrer Karriere noch mal ein neues Projekt angehen möchte. Sicher spielen auch die üppigen Finanzmittel des BHC eine Rolle, und ich wünsche ihr alles Gute. Vielleicht sehen wir uns ja nächste Saison ijn direkten Duellen wieder, wenn es dem Bergischen HC gelingen sollte, in die 2. Bundesliga aufzusteigen. Ich wünsche ihr auf jeden Fall viel Glück für die neue Aufgabe, das wird sie dort brauchen.“

Bergischer HC bekommt eine neue Trainerin

Neue BHC-Trainerin soll übrigens Kerstin Reckenthäler werden, die aktuell noch beim abstiegsbedrohten Bundesliga-Aufsteiger HSV Solingen-Gräfrath unter Vertrag steht. Die Bergischen schafften bislang in elf Partien nur drei Pluspunkte und stehen derzeit auf dem vorletzten Tabellenplatz. Die Lintforterinnen stehen vor dem 15. Spieltag auf einem respektablen vierten Rang im Bundesliga-Unterhaus.

