Handball Schneemann bringt den TV Kapellen wieder in die Erfolgsspur

Moers Handball-Verbandsligist präsentiert sich stark verbessert, schlägt daheim vor 150 Fans im Kellerduell die HSG Wesel mit 29:26.

Der TV Kapellen hat in seinen schwierigen Zeiten und nach zuletzt dürftigen Vorstellungen nun die passende Antwort gegeben: Die Verbandsliga-Handballer siegten Sonntagmittag im Kellerduell daheim vor gut 150 Zuschauerinnen und Zuschauern gegen die HSG Wesel verdient mit 29:26 (13:11) und sind jetzt sogar mit 8:20 Punkten auf Tabellenplatz zehn vorgerückt.

Die Blau-Weißen boten über die gesamte Spielzeit eine engagierte Vorstellung – an Einsatz und Kampfgeist gab es diesmal im Vergleich zur Vorwochen nichts zu meckern. Was jedoch blieb, ist die nach wie vor zu hohe Anzahl an technischen Fehlern. Die Hausherren warteten dabei aber mit einer faustdicken Überraschung auf: Leon Schneemann, der schon seit vielen Wochen mit einer Schulterverletzung nicht mehr im Aufgebot stand, gab nun gegen Wesel sein Comeback.

Leon Schneemann ist mit seiner Dynamik und Schnelligkeit eine Bereicherung für die Mannschaft

„Leon Schneemann hat unter der Woche richtig gut trainiert. Und so habe ich mich dann dazu entschieden, ihn heute spielen zu lassen“, begründet TVK-Interimstrainer Martin Gräfen seine Entscheidung. Und Leon Schneemann war mit seiner Dynamik und Schnelligkeit für die Mannschaft sofort eine Bereicherung. Gerade das Rückraumspiel gewann dadurch deutlich an Durchschlagskraft hinzu.

Den Grundstein des Erfolges legten die Kapellener allerdings in der Verteidigung. Dieser Mannschaftsteil wurde zum Großteil von Nils Deinert und Daniel Brettschneider aus dem Zentrum heraus prima organisiert. Kapellen überzeugte als Verbund und in den Zweikämpfen Mann gegen Mann.

Nils Deinert und Daniel Brettschneider organisieren die TVK-Defensive

Die Hausherren übernahmen ab der 15. Spielminute die Kontrolle, ohne dabei aber in einem recht niveauarmen Match zu glänzen. Und da die HSG Wesel mit ihren Mitteln ebenfalls limitiert war, gelang es den Gästen auch nicht, dem Spiel aus ihrer Sicht noch irgendeine entscheidende Wende zu geben.

„Der Sieg ist hochdient und ist auch für das Selbstvertrauen Gold wert“, betonte TVK-Interimstrainer Martin Gräfen nach Spielschluss. „Der Einsatz der Mannschaft war über die komplette Spielzeit vorbildlich – man sah in jeder Aktion, dass die Jungs wollten.“ Aber Martin Gräfen weiß auch: „Unser Problem ist und bleiben die vielen, unnötigen technischen Fehler, die wir in Zukunft einfach besser händeln müssen.“

TVK: Schneemann 6/1, Feltgen 5, Kirschbaum 4, Hermsen 4, Deinert 4, Blondin 3, Jost 1/1, Kohn 1, Bullermann 1.

