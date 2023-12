Moers Da nimmt sich das Landesliga-Eishockeyteam der Black Tigers vom GSC Moers so viel vor, doch am Doppelspieltag springt nur ein Sieg raus

Ein Sieg gegen die Phönixe aus Grefrath, das wäre es am Freitag gewesen für die Black Tigers vom GSC Moers in der Eishockey-Landesliga. Die 2:6-Heimspielpleite Mitte November tat noch so richtig weh, da gab es nun in Grefrath eine überflüssige 1:3 (0:0, 0:3, 1:0)-Niederlage – und obendrein, kurz vor dem zweiten Drittel eine böse Verletzung von Tobias Esch, im Oktober aus Krefeld zu den Tigern gekommen. „Für ihn ist die Saison höchstwahrscheinlich gelaufen“, so der GSC-Vorsitzende Hajo Böhme, der aber noch auf eine positivere Diagnose hofft.

Dabei verlief vor rund 700 Zuschauern, etwa 70 davon aus Moers, die Partie der beiden Erzrivalen absolut fair, ohne besondere Vorkommnisse, bei schlappen viermal Zwei-Minuten-Strafen für Moers und drei für Grefrath. Doch nach einem Gerangel mit einem Phönix-Spieler wollte Esch wieder aufstehen, blieb irgendwo mit dem Schlittschuh hängen und fiel auf sein eigenes Bein. Ohne Fremdeinwirkung. „Es könnte ein Außenbandriss oder etwas am Meniskus sein“, kann und will sich Böhme in dem Fall nicht wirklich zwischen Pest und Cholera entscheiden. Beides ist gleich schlimm. Am Montag stand die Untersuchung noch aus.

Tiger-Trainer René Lang konnte sich mit seiner Moerser Mannschaft in Grefrath nicht durchsetzen. Foto: Rainer Hoheisel / FUNKE Foto Services

Moerser Gäste zeigen sich im Mitteldrittel nachhaltig beeindruckt

Die Moerser Gäste zeigten sich im Mitteldrittel davon jedenfalls nachhaltig beeindruckt. Während Grefrath seine Reihe aus Ex-Krefeldern aufs Eis schickte, fand Moers gar nicht mehr statt. Nach ausgeglichenen ersten 20 Minuten mit leichten Vorteilen für die Tiger, hatten die im zweiten Abschnitt Krallen und Zähne eingefahren.

„Wir hätten uns über ein 0:6 nicht beschweren dürfen“, zog Böhme eine ernüchternde Bilanz. Doch Torfrau Tatjana Pfeifer verhinderte Schlimmeres, war an dem Rückstand allerdings macht- und schuldlos. Allein beim 3:0 (39.) wollte selbst Torschütze Michal Cychowski schon wieder abdrehen, weil er dachte, Tatjana Pfeifer hätte seinen Sonntagsschuss doch noch abgewehrt. Doch der Puck knallte von ihrer Schulter auf die Latte und ins Tiger-Tor. Glück sieht anders aus.

Der Aufholjagd fehlen die Tiger-Tore

Das Schlussdrittel gehörte dann wieder den Black Tigers um Trainer René Lang. Was aber in der Aufholjagd fehlte, waren die Tore. Zwei, drei gute Chancen waren zwar dabei, doch die Phönixe verteidigten gut. So war es nur Lars Ehrich, dem in der 47. Minute der Anschlusstreffer gelang. Und auch wenn noch genügend Zeit für den Ausgleich war, wollte kein weiteres Tor mehr fallen. „Uns fehlte das zweite Tor, dann wäre noch einmal etwas möglich gewesen“, war Böhme nachher sicher.

Im zweite Derby am Sonntag waren die Tiger dann wieder hellwach, schlugen die Kobras aus Dinslaken mit 5:2 (1:0, 2:1, 2:1), die dem nicht viel entgegensetzen konnten. Lars Ehrich (10., 57.) machte das erste und letzte Tor für die Tiger. Dazwischen trafen Jan Theuerkauf (22.), Maik Bregulla (23.) und Sebastian Pfeifer (44.).

„Die Punkte müssen wir uns erst einmal verdienen“

Dinslaken spielte prima mit. Auch wenn in dieser Saison beim Team um Kobra-Trainer Jörg Böhme nicht alles rund läuft, machten die Kobras nicht schlapp. Zumindest nicht in den ersten beiden Abschnitten.

Lediglich im Schlussdrittel sah es so aus, als ob Dinslaken wirklich die Puste ausgehen würde, obwohl sie mit vier Reihen in Moers angetreten waren. Die Tiger hielten nur mit drei dagegen. Am Ende fuhren die Gastgeber aber einen verdienten Sieg ein und bereiten sich nun auf ihr letztes Landesligaspiel des Jahres, am Freitag, 22. Dezember, 20 Uhr, beim Neusser EV 1b vor. Auch wenn die Neusser momentan das Tabellenschlusslicht bilden und die Tiger als Dritter sicherlich Favorit sind, warnt Hajo Böhme: „In der Halle ist es immer nickelig. Die Punkte müssen wir uns erst einmal verdienen.“

Spielabbruch nach Schlägerei bei GSC Moers 1b gegen TuS Wiehl 1b

Schlimmer für ihn war dann allerdings die Bezirksliga-Partie vom GSC Moers 1b, die in dieser Saison erstmals an den Start gegangen ist. Das Corona-Virus hatte einen früheren Beginn der Mannschaft verhindert, die gespickt ist mit Routiniers. Allerdings läuft bei dem Team nicht allzu viel zusammen, weil es nicht so richtig als Team an- und auftritt. Von der Strafbank aus soll ein Wiehler einen Moerser angegangen haben und dabei auch den Strafbankbetreuer geschlagen haben. Jedenfalls hatten sich einige aus dem GSC-Team gewehrt.

Hajo Böhme wollte schlichten, kam dazu und bekam ebenfalls einen Schlag ab. „Und das nach Spieldrittelende, bei einer 13:0-Führung für Wiehl. Was sollte das?“, fragte sich der Vereinsboss nachher. Die bislang noch sieg- und punktlosen Moerser verzichteten danach jedenfalls aufs letzte Drittel, kassierten neben einer persönlichen Matchstrafe deshalb auch noch eine für den Verein. Doch für Böhme stand in diesem Moment die Deeskalation im Vordergrund.

