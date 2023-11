SK Kamp-Lintfort unterliegt Aufsteiger KV Gelsenkirchen II

Marcel Bernsee von den Sportkegeln Kamp-Lintfort kam in Gelsenkirchen überhaupt nicht zurecht.

Kamp-Lintfort. Die Sportkegler vom Zweitliga-Tabellenführer SK Kamp-Lintfort müssen sich beim Aufsteiger KV Gelsenkirchen II überraschend geschlagen geben.

Das war eine Überraschung. Die Sportkegler vom Zweitliga-Tabellenführer SK Kamp-Lintfort unterlagen beim Aufsteiger KV Gelsenkirchen II mit 0:3, 22:56 in der Zusatzwertung und 4665:5035 Holz. Lediglich Marvin Panneck fand sich mit 811 Holz und 7 Punkte auf den extrem langsam zu bespielenden Bahnen zurecht.

Mike Mertsch (789/5) ließ auf der ersten Bahn einige Bauern stehen, war damit nicht konkurrenzfähig und Dennis Schmidt (778/3) fand ebenfalls nicht zu seinem gewohntes Spiel. Im zweiten Block klappte weder bei Nils Eichenhofer (762/2) noch Marcel Bernsee (746/1) etwas. Im letzten Block gelang neben Panneck Chris Prante (779/4) auch nicht viel mehr. „Als Bundesligaspieler muss man sich halt auch mal auf andere Verhältnisse einstellen können“, zeigte sich SK-Sprecher Bernsee selbstkritisch.

SK Kamp-Lintfort bleibt zum Hinrundenabschluss aber Tabellenführer

Dennoch bleiben die SK Kamp-Lintfort beim Hinrundenabschluss Tabellenführer. Samstag, 16.30 Uhr, startet die Rückrunde im Heimspiel gegen den SC Reckenfeld.

Die „Zweite“ der Kamp-Lintforter eroberte in der Regionalliga ebenfalls die Tabellenführung. Das gelang dank eines 3:0-Auswärtssieg mit 4864:4790 Holz und 39:39 in der Zusatzwertung beim SK Hürth und trotz des Punktabzuges in Aachen. Mit 32 Holz mehr als der Zweite war Yannik Holzum (882/12) Tagesbester.

