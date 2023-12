Sportliche Weichen für 2024: Talente brauchen Hallenzeiten

Am Niederrhein Der Sport in Moers und am Niederrhein hat Corona verkraftet. Nun geht‘s um Erfolge und Personalien. Und um Hallenzeiten. Ein Kommentar.

Beim ambitionierten Fußball-Landesligisten SV Scherpenberg hatte das neue Jahr schon vor Heiligabend begonnen. Die auf der Weihnachtsfeier vorgestellte personelle Weichenstellung, mit dem Moerser Sven Schützek einen neuen Sportleiter einzustellen, fand wahrlich keinen ungeteilten Beifall.

SV Scherpenberg braucht frischen Wind für Oberliga-Projekt

Aber um es mal positiv zu formulieren: Schützek sollte mit Ideen und Veränderungen auch frischen Wind in das Projekt „Moers in die Fußball-Oberliga“ bringen. Die monetären Möglichkeiten dazu wird er haben. Finanziell dürfte der SV Scherpenberg dank seines Vereinschefs Kay Bartkowiak die am besten gestellte Mannschaft des Fußballkreises Moers aufbieten.

Beim 1. FC Lintfort wird nun getrommelt: Jugendtrainer Kevin Ludwig hofft dabei natürlich auf Verstärkung im Jahr 2024. Foto: NRZ

Die Krux an der Sache: Es mangelt unter anderem an einer guten Infrastruktur – materiell und personell –, so wie sie der 1. FC Lintfort nach der Fusion von TuS Fichte und DJK in den vergangenen Monaten unter Federführung des Klubvorsitzenden Kevin Hippert forciert hat.

Gastspielrecht in Asberg könnte auf dem Prüfstand stehen

Nun ist der SV Scherpenberg mit seinen gerade einmal vier Mannschaften plus Gastspielrecht in Asberg nicht mit den 30 Teams der Lintforter vergleichbar. Trotzdem könnte es beim SVS eine Überlegung wert sein, auch den Platzwechsel vom Wäldchen an die Asberger Straße mit seinen Vor- und Nachteilen auf den Prüfstand zu stellen.

Gallisches Dorf in Blau: die Zweitliga-Handballerinnen des TuS Lintfort. Foto: Rüdiger Bechhaus / FUNKE Foto Services

Die Scherpenberger Mittel haben die beiden sportlichen Leuchttürme des Verbreitungsgebietes außerhalb von Fußball, der TuS Lintfort im Handball und der Moerser SC im Volleyball, nicht zur Verfügung. Mit etwas mehr als der Hälfte des Scherpenberger Etats müssen die Handballfrauen in der 2. Bundesliga auskommen. Inklusive der Fahrtkosten für stressige Reisen nach Flensburg, Berlin oder Gröbelzell.

Anerkennung für TuS Lintfort als „Gallisches Dorf“ im Handball

Es ist ein beklagenswerter Umstand, dass weitgehend professionell trainierende Handballerinnen von ihrem Sport nur in der obersten Liga leben können. Dass das Team von Trainerin Bettina Grenz-Klein als „Gallisches Dorf“ der 2. Liga in den Top 5 mitmischt, ist auch deshalb aller Anerkennung wert.

Die Volleyballer des Moerser SC, hier Timo Moysig (9) gegen den SC Halle im Enni-Sportzentrum in Aktion, wollen 2024 in die 3. Liga aufsteigen. Foto: Rainer Hoheisel / FUNKE Foto Services

Und auch der sportliche Weg der MSC-Volleyballer wird langsam spannend. Trainer und Sportdirektor Hendrik Rieskamp ist mit seinem Team in Richtung 3. Liga unterwegs. Sollte der Sprung im Frühjahr gelingen, werden die Moerser das Bundesliga-Unterhaus anpeilen, das sie 2022 verlassen hatten. Mit Talenten aus der Region.

Nicht nur Volleyballer haben Probleme mit Hallenzeiten in Moers

Dass junge Sportlerinnen und Sportler auch Trainingszeiten brauchen, versteht sich von selbst. Dazu passt es derzeit ganz und gar nicht, dass das Moerser Hallensportangebot, nicht nur für die Volleyballer, seit einigen Monaten ausgedünnt wird. Für das neue Jahr 2024 muss sich die Stadt hierzu etwas einfallen lassen. Sonst wird es bald an Talenten jenseits des Fußballs mangeln.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Region