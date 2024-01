Trotz der Budberger Niederlage ist Trainer Wilke zufrieden

Oliver Nowak (weiß, Mitte), hier gegen Jan-Niklas Haffke von Blau-Weiß Dingden, gelang der Anschlusstreffer für den SV Budberg. Zu mehr reichte es am Ende aber nicht.

Rheinberg Fußball-Landesligist SV Budberg muss sich nach einer harten Trainingswoche beim Bezirksligist SpVgg. Sterkrade 06/07 geschlagen geben.

Nach nur wenigen Trainingseinheiten haben auch die Fußballer des Landesligisten SV Budberg ihr erstes Spiel im noch so jungen Jahres 2024 absolviert. Beim Bezirksligisten SpVgg. Sterkrade 06/07 gab es für das Team von Trainer Tim Wilke allerdings eine 1:2 (1:2)-Niederlage.

Trotzdem war Wilke mit dem ersten Testspiel zufrieden: „Uns war anzumerken, dass wir eine harte Trainingswoche hinter uns hatten. Meine Spieler wirkten vor allem in den ersten 30 Minuten nicht frisch. Da haben wir uns sicherlich noch sehr schwergetan. Nach dem 0:2 wurde es dann aber von Minute zu Minute besser. Wir haben ja noch einige Wochen Zeit, um wieder komplett fit zu sein.“

Nach drei Minuten liegen die Budberger schon hinten

Schon nach drei Minuten lagen die Budberger zurück. Artur Stankewizius war es, der den Ball zum 1:0 einschob. In der Folgezeit versuchten die Gäste dann, das Spiel zu beherrschen. Doch Stankewizius war von der Budberger Abwehr erneut nicht zu bremsen. In der 30. Minute gelang ihm für den Bezirksligisten sogar das 2:0. Noch vor der Pause war es aber Oliver Nowak, der auf 1:2 verkürzen konnten.

Nachdem Sterkrades den ersten Kopfball von Nowak noch abwehren konnten, köpfte er ihn beim zweiten Mal ins Netz. In der zweiten Halbzeit versuchte der SVB alles, um den Ausgleich zu erzielen. Dabei vergab er aber eine Reihe guter Tormöglichkeiten. Da allerdings auch die Hausherren noch Chancen hatten, ist der Sieg für die Gastgeber nicht unverdient.

Tim Wilke ist sicher, dass es ein guter Test für beide Teams ist

„Zum jetzigen Zeitpunkt bin ich schon zufrieden. In den zweiten 45 Minuten war es dann ein sehr ausgeglichenes Spiel auf Augenhöhe“, so Wilke weiter. „Wir dürfen auch nicht vergessen, dass Sterkrade über eine sehr starke Mannschaft verfügt. Nicht umsonst ist das Team Tabellenführer in der Bezirksliga. Das war für beide sicherlich schon ein guter Test.“

SVB: Anders, Eckhardt (46. Paul), Amissah, Häselhoff (46. Pinske), Kühnau, Franke, Mordt, Umberg, Nowak (46. van Dyck), Terfloth (46. Hahn), Severith.

