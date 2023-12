TuS Borth braucht unten jeden Punkt – Borussia Veen oben

Am Niederrhein In den letzten beiden Fußballspielen des Jahres in der Kreisliga A empfängt SV Büderich Borussia Veen und TuS Borth den SSV Lüttingen.

Noch zwei Fußballspiele stehen in diesem Jahr im Fußballkreis Moers auf dem Programm. Zwei Nachholspiele sind das, die für heute Abend, jeweils 19.30 Uhr, vorgesehen sind. Der SV Büderich hat dabei Borussia Veen zu Gast, und der TuS Borth erwartet den SSV Lüttingen.

Für die Veener, die sich zuletzt beim VfL Rheinhausen bei dem 11:3-Sieg sehr torhungrig zeigten, geht es darum, den Abstand zum Spitzenreiter ESV Hohenbudberg zu verkürzen. Mit einem Sieg wäre die Borussia bis auf einen Punkt am ESV dran und hat dann noch das Nachholspiel am 4. Februar 2024 beim SV Schwafheim in der Hinterhand.

Büdericher holt aus drei Spielen zuletzt sieben Punkte

Allerdings wird die Aufgabe nicht leicht, denn die Büdericher holten aus den vergangenen drei Spielen sieben Punkte und gewannen zuletzt mit 2:0 beim VfL Repelen II. Damit liegt der Aufsteiger auf Platz zehn mit 27 Punkten und wird höchstwahrscheinlich mit dem Abstieg nichts mehr zu tun haben.

Das gilt aber nicht für Trainer Patrick Heydrich und den TuS Borth, der auf Rang 16 mit 17 Zählern dringend jeden Punkt benötigt. Vergangenen Sonntag konnte der TuS keine Punkte sammeln, sein Spiel beim SV Millingen fiel aus und wird ebenfalls erst am 4. Februar 2024 nachgeholt. Mit einem Sieg würden die Borther den FC Meerfeld auf Rang 15 verdrängen. Der SSV Lüttingen dagegen hat bereits 25 Punkte gesammelt und ist auf Rang elf zu finden. Zuletzt gab es für den SSV einen 2:1-Heimerfolg gegen den Rumelner TV.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Region