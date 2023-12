TuS Lintfort düpiert den Spitzenreiter SV Werder Bremen

Kamp-Lintfort Zweitliga-Handballerinnen vom TuS Lintfort überrennen auswärts den SV Werder Bremen und bringen der Vorsprung über die Ziellinie

Der Jubel nach dem Schlusspfiff fand kein Ende: Die Spielerinnen des TuS Lintfort lagen sich nach dem überraschenden 28:26 (15:14)-Sieg beim Tabellenführer SV Werder Bremen glücklich in den Armen und zelebrierten anschließend ein ausgelassenes Freudentänzchen. Eine, die besonders oft von ihren Mitspielerinnen „geherzt“ wurde, war Laura Graef. Die TuS-Keeperin war diesmal eindeutig die Lichtgestalt auf dem Parkett. Die 29-Jährige zog augenscheinlich die Bälle irgendwie magisch an und raubte somit den Spielerinnen vom SV Werder Bremen kollektiv die Nerven.

Lintfort war von Beginn an voll auf der Höhe. Die Mannschaft „brannte“ schlichtweg. Vor Laura Graef kämpfte eine geschlossene Einheit verbissen um jeden Zentimeter Hallenboden. Tabellenführer Bremen war sichtlich beeindruckt, bekam kaum einen konstruktiven Spielaufbau hin – viele Abläufe waren „lesbar“ – wie etwa nach einfachen Alibikreuzungen. Wie es in der Offensive besser ging, zeigte ebenfalls der TuS Lintfort. Das Team suchte gradlinig und entschlossen den Torerfolg. Spielerinnen wie Jule Samplonius oder Lena Heimes scheuten keine Verantwortung.

TuS Lintfort führt bereits mit 10:2 nach nur elf Minuten

Die Gäste überrollten ihren Gegner – nach nur elf Minuten stand es 10:2. Dann setzte bei den TuS-Spielerinnen wohl ein wenig „Kopfkino“ ein, nach dem Motto: „Wir demontieren hier gerade das beste Team der Liga“. So gingen zeitweise die Lockerheit und Souveränität flöten.

Lintfort ließ in der Folgezeit ziemlich viele gute Einwurfmöglichkeiten ungenutzt und machte mit diesem krassen Defizit den SV Werder Bremen wieder stark. Der tolle Vorsprung schmolz viel zu schnell und Bremen konnte die Partie bis zum Pausenpfiff wieder offen gestalten.

Die zweiten 30 Minuten sind nichts für schwache Nerven

Die zweiten 30 Minuten waren dann nichts mehr für schwache Nerven: Das spielerische Niveau sank zwar deutlich ab – aber dafür nahm das Match in puncto Spannung, Kampf und Dramatik rasant an Fahrt zu.

„Es war ein reiner Nervenkrieg“, erinnert sich TuS-Trainerin Bettina Grenz-Klein im Nachhinein. „Die Partie wurde von beiden Seiten sehr fehlerlastig geführt, wild, mit hohem Tempo und einem Hang zum Risiko – Pässe kamen nicht an, gute Tormöglichkeiten wurden nicht genutzt.“

Das Pendel kann durchaus auch zur anderen Seite ausschlagen

So bekämpften sich beide Kontrahenten bis in die Schlussphase auf Augenhöhe. Und das Pendel hätte durchaus auch zur anderen Seite ausschlagen können. Aber die TuS-Spielerinnen wollten den Sieg in der heißen Phase einfach einen Tick mehr. So war es gerade Jule Samplonius, die sich zum Schluss zweimal auf ihrer Position genial durchtankte und den Ball sicher in die Werder-Maschen versenkte. Doch die ganzen schönen und wichtigen Tore hätten am Ende wenig genützt, wenn Laura Graef nicht weiterhin auf Topniveau gehalten hätte. Sie war der Faktor, weshalb die Spielerinnen des TuS Lintfort schlussendlich gemeinsam die Überraschung des Spieltages feiern durften.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Region