TuS Lintfort ist gegen OSC Rheinhausen II gefordert

Am Niederrhein Handball-Landesliga: Den TuS Lintfort erwartet gegen die starke Reserve des Regionalligisten OSC Rheinhausen eine schwere Aufgabe.

Der TuS Lintfort hat in der Handball-Landesliga-Gruppe 3 zuletzt einen überraschend hohen Sieg über den TV Biefang eingefahren. Nun heißt es aber eventuell, bei der allerdings aktuell extrem starken Reserve des OSC Rheinhausen nachzulegen. Das Match findet Sonntag um 13.45 Uhr statt.

Der TuS Lintfort weiß genau, dass die eigene Anzahl der technischen Fehler in einem erträglichen Rahmen bleiben muss. Ansonsten tritt die Höchststrafe ein. Die jungen und flinken OSC-Spieler warten nur so auf die Patzer des Gegners, um ihren schellen und zielorientierten Gegenstoß zu laufen.

TuS Lintfort braucht eine starke Deckung und Geduld

Der TuS Lintfort benötigt somit die Geduld, aber auch die nötige Strategie, um sich in der Offensive regelmäßig in Szene zu setzen. Aber die Gäste müssen auch in der Deckung unbedingt ihr kämpferisches Limit erreichen – eine übergeordnete Laufarbeit ist vonnöten, damit der „Verband“ über weite Strecken des Spiels geschlossen bleibt. „Uns würde schon reichen, wenn wir ein Tor mehr werfen als der Gegner. So soweit die Theorie“, betont TuS-Kapitän Sebastian Küpper. Die Praxis heißt aber: Der TuS Lintfort muss sich mächtig strecken, um in Rheinhausen zu punkten.

Der TV Issum ist nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge nun wieder um Stabilität bemüht. Die Mohrhoff-Truppe tritt Sonntag um 11.45 Uhr beim SC Bottrop an. „Wir müssen wieder beißen und kämpfen, dann steigen auch unsere Chancen, wieder zu gewinnen“, sagt TVI-Coach Harry Mohrhoff.

TV Schwafheim muss ohne den verletzten Max Mehlich auskommen

Auf Tabellenführer TV Schwafheim wartet am Samstag um 19.30 Uhr das schwere Auswärtsspiel beim SV Straelen. Die Gäste treten ohne den erkrankten Spielmacher Kevin Wiedemann an – auch Max Mehlich fällt mit einem doppelten Bänderriss aus.

Die Landesliga-Handballer des SV Neukirchen aus der Gruppe eins wollen daheim gegen den TV Beckrath am kommenden Samstag um 17.15 Uhr ihre blütenweißen Heimbilanz weiter ausbauen.

SV Neukirchen erwartet einen offensivfreudigen TV Beckrath

Neukirchen muss allerdings eine ganz stabile Deckung stellen, denn Beckrath reist mit dem torgefährlichsten Angriff der Liga an. Die Gäste können vor allem aus dem Rückraum immens viel Druck entfachen. So effizient Beckrath auch in der Offensive auftritt, das Team hat in der Deckung so seine Defizite. „Wenn es uns gelingt, diesen Gegner unter 30 Tore zu halten, so bleiben die Punkte auch in Neukirchen“, betont SVN-Trainer Hermann Casper.

Die Hausherren müssen allerdings gleich auf vier Urlauber verzichten: Marcus Bryja, Marvin Bartnik, Vincent Lenz und Moritz Aust werden fehlen, auch der am Fuß verletzte Johannes Toschki könnte ausfallen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Region