TuS Lintfort kann in der 2. Bundesliga auf Platz drei rücken

Kamp-Lintfort Sind die Zweitliga-Handballerinnen vom TuS Lintfort im Nachholspiel gegen HC Leipzig erfolgreich, machen sie sich ein schönes Geschenk

Kamp-Lintfort Es lohnt sich nochmals sämtliche Kräfte zu mobilisieren und ans Leistungslimit zu gehen. Die Zweitliga-Handballerinnen des TuS Lintfort können zum Jahresabschluss auf Tabellenplatz drei klettern, wenn die Schützlinge von Trainerin Bettina Grenz-Klein im Nachholspiel, Donnerstag, 21. Dezember, 20 Uhr, in der Eyller-Sporthalle, gegen den HC Leipzig erfolgreich sind. So schön, es derzeit auch ist, die TuS-Fans sehen ihre Spielerinnen zuletzt ziemlich oft – allein bei den vergangenen sechs Spieltagen hatte Lintfort fünfmal Heimrecht.

Und der jüngste Coup über die Luchse aus Buchholz/Rosengarten war ein Erfolg der Willensstärke und Kampfkraft. Doch der TuS Lintfort hat in diesem Kräftemessen auch ziemlich viele „Körner“ gelassen. Soll heißen: Der Sieg war auf nur ganz wenige Schultern verteilt – eine ungewöhnliche Ausrichtung für den TuS Lintfort. Bettina Grenz-Klein sah gegen die Luchse eben keine Notwendigkeit großartig viel zu wechseln.

Lena Heimes (blau), hier gegen die TG Nürtingen beim Wurf, musste sich zuletzt mächtig reinknien. Foto: Rainer Hoheisel / FUNKE Foto Services

Maxime Drent, Prudence Kinlend, Jule Samplonius, Lena Heimes und Laura Graef spielen 60 Minuten durch

So mussten Maxime Drent, Prudence Kinlend, Jule Samplonius, Lena Heimes und Laura Graef über die volle Distanz von 60 Minuten gehen. „Das war überhaupt nicht so geplant“, sagte Bettina Grenz-Klein rückblickend. „Ich habe auch während des Spiels hin und her überlegt – habe mich dann aber dazu entschlossen, es so zu lassen, wie es ist. Fakt ist aber auch, ich brauche jede einzelne meiner Spielerinnen und von daher kann die Aufstellung gegen Leipzig schon wieder völlig anders aussehen.“

Wobei die Gäste aus Sachsen mittlerweile ganz schwer in ein Schema zu pressen sind. Leipzig ist ziemlich grottig in die Saison gestartet, zog dann aufgrund der anhaltenden Negativserie die Reißleine. Ein neuer Trainer wurde verpflichtet. Und genau seit diesem Zeitpunkt sammelt der Verein wieder fleißig Punkte, ist sogar bis auf Tabellenplatz neun geklettert. Beim TuS Lintfort weiß jeder daher ganz genau, welche Gefahr von den Leipzigerinnen ausgehen kann.

„Bremen und Rosengarten haben meiner Mannschaft aus körperlicher Hinsicht schon ganz viel abverlangt“

„Unsere beiden letzten Spiele gegen Bremen und Rosengarten haben meiner Mannschaft aus körperlicher Hinsicht schon ganz viel abverlangt – und dass wird gegen Leipzig nicht anders“, ergänzt Bettina Grenz-Klein. „Wir müssen uns daher noch einmal mächtig zusammenreißen, aber auch unsere Nerven kontrollieren.“

Der jüngste 36:32-Erfolg über Buchholz/Rosengarten basierte schlussendlich auf einer willensstarken Energieleistung. Lintfort wollte den Sieg mit aller Macht, spielte mal wieder vor allem in Halbzeit zwei seine ausgezeichneten konditionellen Vorzüge aus. Ein weiterer Punkt war dann die gesamte Offensive, die insgesamt sehr effizient in Erscheinung trat. Ein großes Lob gebührt mit Sicherheit dem Rückraum-Trio.

Lena Heimes auf der linken Seite und Michelle Breitbarth auf rechts sind zwei nimmermüde Außen

Ob Prudence Kinlend und Jule Samplonius als unermüdliche „Vollstreckerinnen“ oder die kluge Regisseurin Maxime Drent – alle drei Schlüsselspielerinnen haben ihre Aufgaben prima gelöst. Aber es war ganz bestimmt nicht nur die Torgefahr aus der zweiten Reihe. Auch den beiden nimmermüden Außen Lena Heimes auf der linken Seite und ihr Pendant Michelle Breitbarth auf rechts gehört ein großes Stück vom Kuchen – beide warfen jeweils fünf Tore.

Der TuS Lintfort hat es nun gegen den HC Leipzig selbst in der Hand, dass Jahr erfolgreich zu beenden und sich zufrieden als Tabellendritter in die kurze Weihnachtspause zu verabschieden.

PERSONELLES UND EIN TERMIN

Der TuS Lintfort wird zu seinem Jahresabschlussspiel mit einem kompletten Kader antreten. Alle Spielerinnen sind fit, einzig Michelle Breitbarth ist noch etwas angeschlagen, sie wurde nach ihrer Sprunggelenkverletzung in der zweiten Hälfte gegen Buchholz/Rosengarten weitgehend geschont. Die Weihnachtspause ist nicht lang. Der TuS Lintfort tritt bereits Samstag, 6. Januar 2024, 19.30 Uhr, bei den Füchsen in Berlin an.

