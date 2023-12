TuS Lintfort möchte gegen die Handball-Luchse nachlegen

Kamp-Lintfort Die Zweitliga-Handballerinnen müssen sich nach dem grandiosen Sieg zuletzt über den Tabellenführer Werder Bremen nun wieder fokussieren

Es sind dann doch die ganz besonderen Spiele, die einem ein Lächeln ins Gesicht zaubern oder für ein ungläubiges Kopfschütteln sorgen: Den Zweitliga-Handballerinnen des TuS Lintfort ist es mal wieder gelungen ein echtes Statement zu setzen, denn sie waren jüngst beim SV Werder Bremen zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort und dann auch noch mit Saisonbestleistung. Der TuS Lintfort trumpfte beim Tabellenführer von der Weser mächtig auf, gewann dort, demonstrierte eindrucksvoll eigene Stärke und triumphierte hochverdient.

Doch den Husarenritt nur eine Woche später noch einmal zu wiederholen – dass dürfte ganz schwer werden. Aber vielleicht reicht es diesmal einfach auch „nur zu gewinnen“. Der TuS Lintfort empfängt am Samstag, 16. Dezember, 17.30 Uhr, in der heimischen Eyller-Sporthalle, die Handball-Luchse (HL) Buchholz-Rosengarten.

Laura Graef im Tor vom TuS Lintfort ist derzeit der große Rückhalt in der Defensive. Foto: TuS Lintfort

Fundament des Erfolges wird in Bremen in der Defensivabteilung gelegt

Das Fundament des Erfolges wurde in Bremen in der Defensivabteilung gelegt. Die Spielerinnen kämpften diesmal eindeutig aktiver und aggressiver als noch in den Spielen zuvor. Sie übernahmen im Kollektiv Verantwortung und somit auch die Regie. Doch letztendlich war es Laura Graef, die der Verteidigung einmal mehr den Glanz verlieh. Die Torhüterin entwickelte eine unglaubliche Präsenz, agierte bärenstark und zog deshalb die Bälle immer wieder „magisch“ an. Erst ihre vielen Paraden gaben der TuS-Abwehr die nötige Stabilität und sorgte bei den Bremer-Angreiferinnen für schiere Verzweiflung.

Das Angriffsspiel hingegen war ganz bestimmt nicht fehlerfrei. Denn dass schon seit längerem bekannte leidige Thema, die überschaubare Chancenverwertung, zog sich auch in Bremen ab der 15. Minute wie ein Roter Faden durch die Partie.

TuS-Spielerinnen lassen sich diesmal nicht verunsichern

Aber die TuS-Spielerinnen ließen sich diesmal nicht verunsichern, behielten den Kopf oben und blieben mutig. Eine, die ihre großen Potenziale eindrucksvoll abrief, war Jule Samplonius. Die 22-Jährige war der Motor in der TuS-Offensive. Ihre Explosivität und Entschlossenheit sorgten für viel Entlastung. Ob einfache, knallharte Würfe aus der Distanz oder individuelles Durchsetzungsvermögen. Jule Samplonius narrte die Bremer Defensive immer wieder neu.

Doch jetzt kommt Rosengarten und der TuS Lintfort muss sich einmal mehr beweisen. Die Luchse, wie sich der Verein aus dem Norden der Republik nennt, kommen auch in dieser Saison nicht so richtig in Tritt. Im vergangenen Jahr musste Rosengarten frühzeitig seine hohen Ambitionen wegen großem Verletzungspechs „begraben“ – und der Verein unterliegt auch in diesem Jahr stattlichen Leistungsschwankungen.

TuS-Trainerin Bettina Grenz-Klein schwört regelmäßig ihre Mannschaft ein. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / Moers

Die Handball-Luchse aus dem Norden kommen nicht so richtig in Tritt

Die Gäste agieren in der Deckung sehr flexibel, passen ihr System auf den jeweiligen Gegner an, wählen dabei oftmals zwischen einer 6:0 oder 5:1-Variante aus. Das Angriffsspiel ist sehr auf Levke Kretschmann zugeschnitten. Die Rückraumspielerin liegt aktuell mit 76 Treffern auf Platz zwei der Torjägerinnenliste der gesamten 2. Liga.

„Das Leistungsniveau vieler Mannschaften liegt ganz nahe beieinander“, betont TuS-Trainerin Bettina Grenz-Klein. „Ich rechne von daher auch diesmal mit einem hart umkämpften Spiel. Wir kreieren normalerweise in den 60 Minuten schon viele gute Tormöglichkeiten. Aber wir müssen auch weiterhin an uns arbeiten. Meine Mannschaft sollte gerade in hektischen Schlussphasen schlauer agieren, mal lieber einen Gang rausnehmen und sich einige ‘geistige Körner’ zurückhalten.“ Die TuS-Spielerinnen haben nach wie Steigerungspotenziale bei der Trefferquote und beim eigenen Überzahlspiel.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Region