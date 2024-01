TuS Lintfort und TV Aldekerk machen jetzt gemeinsame Sache

Am Niederrhein Beide Vereine starten eine Partnerschaft, wollen den Handball in der Region stärken, vor allem im Nachwuchsbereich und bei den Frauen.

Der TuS Lintfort geht im Frauenhandball neue Wege: Nach dem Motto „Hand in Hand bis in die 2. Bundesliga“ hat der Verein nun eine Partnerschaft mit dem TV Aldekerk vereinbart und schriftlich fixiert. So soll ab der kommenden Saison 2024/2025 aus zwei alten Rivalen schnellstmöglich eine Freundschaft wachsen – und das im Sinne der gezielten Förderung des Nachwuchsleistungssports am linken Niederrhein. Beide Vereine wollen dann jungen Spielerinnen beim Übergang von der Jugend in den Seniorenbereich eine optimale Anschlussförderung anbieten, um die Talente am linken Niederrhein zu halten und sie in den Spitzensport bestmöglich zu begleiten.

Dabei hat sich insbesondere der TV Aldekerk im Nachwuchsbereich mit seiner bis weit über die regionalen Grenzen bekannten Talentschmiede in den vergangenen Jahren einen hervorragenden Ruf erarbeite. Aktuell spielen alle ersten Jugendmannschaften in der höchsten Spielklasse des Nordrheins, die weibliche A-Jugend sogar seit der Gründung im Jahr 2012 und damit das elfte Jahr in Folge in der Jugendbundesliga. In der kommenden Saison soll auch die weibliche B-Jugend in der neu eingeführten Jugendbundesliga auflaufen und die männliche A-Jugend peilt ebenfalls die 2. Jugendbundesliga an. Nicht zuletzt dank dieses guten Unterbaus spielen beide TVA-Seniorenmannschaften derzeit in der 3. Liga, wobei die Frauen sich in der vergangenen Saison sogar den Meistertitel sichern konnten und aktuell erneut an der Tabellenspitze stehen.

Auch sie wechselte vom TV Aldekerk zum TuS Lintfort: Pia Kühn, hier beim Wurf im Pokalspiel gegen den TSV Bayer 04 Leverkusen. Foto: Karl Banski / FUNKE Foto Services

Aufstieg in die 2. Frauen-Bundesliga ist derzeit für den TV Aldekerk nicht realisierbar

Trotz dieser tollen Erfolge ist ein Aufstieg in die 2. Frauen-Bundesliga jedoch derzeit für den TV Aldekerk nicht realisierbar, da sowohl die finanziellen als auch die organisatorischen Ressourcen auf alle 32 Mannschaften des Vereins verteilt werden. Aber nur einige Kilometer weiter, beim TuS Lintfort, liegt der Schwerpunkt hingegen auf der ambitionierten Frauen-Mannschaft. Seit vielen Jahren beweisen hier Trainerin Bettina Grenz-Klein und ihr Ehemann und TuS-Manager Ulrich Klein, dass mit immer noch verhältnismäßig bescheidenen Mitteln erfolgreicher Zweitliga-Frauen-Handball am Niederrhein gespielt werden kann.

„Wir wollen den Niederrhein langfristig auf der Bundesligakarte etablieren und jungen Spielerinnen der Region eine Chance bieten, den Schritt in die Bundesliga zu wagen“, erklärt Ulrich Klein die neue Zusammenarbeit. Carsten Hilsemer, sportlicher Leiter beim TV Aldekerk, ergänzt: „Für uns ist es wichtig, dass unsere gut ausgebildeten Spielerinnen in der Region bleiben und trotzdem den Sprung in die 2. Bundesliga wagen können.“ Schon in der Vergangenheit fand die ein oder andere Spielerin wie Jule Samplonius, Lisa Kunert, Pam Korsten oder die zuletzt beiden Aldekerker-Urgesteine Pia Kühn und Lena Heimes den Weg nach Lintfort, in die Eyller-Halle – aber eben nicht immer im gemeinsamen Konsens der Vereine. Jetzt möchten beide Klubs jungen Talenten gemeinsam den Weg in den Leistungssport aufzeigen und ihnen optimale Spiel- und Trainingsmöglichkeiten bieten.

Zweifachspielrecht für den TV Aldekerk und den TuS Lintfort

Junge, erwachsene Spielerinnen, die auf dem Sprung in die zweite Liga sind, sollen zukünftig in den Zweitligakader des TuS Lintfort integriert werden, können aber trotzdem mit einem Zweifachspielrecht für Aldekerk ausgestattet werden. Ambitionierte Jugendspielerinnen, die beim TV Aldekerk in der B- oder A-Jugendbundesliga spielen oder spielen möchten, können zukünftig nicht nur auf Drittliganiveau in ihrem Heimatverein trainieren und spielen, sondern bereits Zweitligaluft beim lokalen Kooperationspartner in Lintfort schnuppern.

Dafür stehen mit Bettina Grenz-Klein und ihrem Aldekerker Kollege Jörg Hermes zwei erfahrene Trainer zur Verfügung. Mit gebündelten Kräften wollen die beiden Vereine so in den nächsten Jahren möglichst vielen hiesigen Top-Talenten den Weg in den Spitzensport ebnen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Region