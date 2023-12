Thilo Hermsen (TVK) konnte die Niederlage in beim TV Aldekerk II nicht verhindern.

Handball TV Kapellen kämpft, ist in Aldekerk II aber chancenlos

Moers Der Handball-Verbandsligist muss aufgrund eines kleinen Kaders nach dem Seitenwechsel abreißen lassen – Tim Kirschbaum sieht Rot

Der Überraschungscoup beim Jahresabschlussspiel bliebt dann doch aus: Die Verbandsliga-Handballer des TV Kapellen zogen zum Auftakt in die Rückrunde eine durchaus erwartet deutliche 24:35 (12:17)-Klatsche beim heimstarken TV Aldekerk II. Doch die Verärgerung wie noch vor einer Woche bei der 18:32-Abfuhr in Oberhausen hielt sich diesmal in Grenzen.

Der Grund liegt klar auf der Hand. Die Blau-Weißen konnten zwar aufgrund ihres limitierten Kaders kein besseres Ergebnis einfahren, aber die Einstellung und der Kampf stimmten schlichtweg.

Die Gäste mussten mal wieder reichlich improvisieren. Mit dem Duo Erik Lösel und Nils Deinert fielen nicht nur zwei Kreisläufer aus beruflichen Gründen aus, sondern auch zwei ausgewiesene Deckungsstrategen.

Mut und Engagement sind beim TV Kapellen stark ausgeprägt

Kapellen hatte überhaupt nichts zu verlieren und so präsentierte sich das Team auch. Mut und Engagement waren stark ausgeprägt – die TVK-Spieler kämpften in der Deckung aufopferungsvoll und hatten nach Ballgewinnen sogar starke Szenen beim Vortrag der ersten und zweiten Welle. Der Gast rannte zwar Rückständen hinterher, ließ den Kontakt aber auch nicht ganz abreißen. Eine Schlüsselszene war dann allerdings die Rote Karte gegen Tim Kirschbaum.

Der zuletzt beste TVK-Rückraumspieler foulte beim Zurücklaufen seinen Gegenspieler und wurde von den Schiedsrichtern schon in der 23. Minute vorzeitig zum Duschen geschickt.

„Ich bin mit den ersten 30 Minuten einverstanden“

„Ich bin mit den ersten 30 Minuten einverstanden“, betonte TVK-Interimstrainer Martin Gräfen. „Der Kampf in der Defensive und die Strukturen in der Offensive waren vorhanden und haben mir gut gefallen. Leider verhinderte die mäßige Trefferquote ein besseres Halbzeitergebnis.“

Der TV Kapellen kam zur zweiten Halbzeit auch hochmotiviert zurück aufs Parkett, aber schnell war auch klar: Der kleine Kader hatte in einem intensiven und schnellen Spiel viele „Körner“ verbraucht und konnte die hohe Schlagzahl der Gastgeber einfach nicht mehr mitgehen.

„Natürlich ist die Niederlage wie schon zuletzt auch gegen Oberhausen recht deutlich“, so Martin Gräfen. „Aber ich kann den Jungs keinen Vorwurf machen. Sie haben diesmal gut gekämpft und den Kopf nicht in den Sand gesteckt.“

TVK: Feltgen 7, Brettschneider 3/2, Maes 3, Blondin 3, Kirschbaum 2, Toschki 2, Hermsen 2, Kohn 2/1

