TV Kapellen sucht beim ASV Süchteln sein Heil im Tempospiel

Moers In der Handball-Verbandsliga muss das Team um Interimstrainer Martin Gräfen Samstag beim heimstarken Tabellenvierten antreten.

Mit einer Woche Verspätung nimmt jetzt auch der TV Kapellen wieder den Spielbetrieb auf. Auf den Handball-Verbandsligist wartet am Samstag, 20.15 Uhr, allerdings gleich das schwere Auswärtsspiel beim ASV Süchteln.

„Für uns hängen in Süchteln die Trauben unglaublich hoch. Aber wir wollen uns dort trotzdem bestmöglich verkaufen“, betont TVK-Interimstrainer Martin Gräfen. Seine Spieler haben in den vergangenen Wochen gut trainiert, viel Schweiß investiert und somit hoffentlich den nächsten Schritt der Entwicklung gemacht.

Will der TV Kapellen den übermächtigen Gegner aber auch nur im Ansatz ärgern, so bedarf es einer übergeordneten Kampfkraft in der Deckung. „Wir müssen ganz einfach von der ersten Minute hellwach und hochmotiviert zu Werke gehen und nach Ballgewinnen das Umschaltspiel forcieren“, fordert Martin Gräfen sein Team. „Wir brauchen die einfachen Tore aus der ersten und zweiten Phase, sowie der schnellen Mitte.“

TV Kapellen hat Probleme aus dem Positionsspiel heraus

Das sagt Gräfen nicht ohne Grund. Denn hinreichend bekannt ist: Der TV Kapellen hat so seine Probleme aus dem Positionsspiel heraus. Der Mannschaft fehlt es zum einen an Qualität, aber auch an der Durchschlagskraft, vor allem aus dem Rückraum.

Die Blau-Weißen müssen sich jedes Tor hart erarbeiten, da es auch oftmals bei der Chancenwertung hapert. Obendrein gilt Süchteln als besonders heimstark. Die Gastgeber verstehen es ganz besonders vor heimischer Kulisse sich zu motivieren. Die Ausrichtung der Defensive ist klar und wohl strukturiert. Beim Tabellenvierten gibt es auch im Angriff viel Qualität. Der mittlerweile in die Jahre gekommene Rückraumspieler Christoph Kleinelützum ist aber nach wie vor eine treibende Kraft im ASV-Spiel. Beim TV Kapellen kehrt der zuletzt verletzte Tim Kirschbaum wieder zurück.

