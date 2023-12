Veen muss nach fast einem Monat seinen Rhythmus finden

Am Niederrhein In der Fußball-Kreisliga A darf die Borussia nur zuschauen, Hohenbudberg zieht am Spitzenreiter vorbei – nun kommt der VfL Rheinhausen.

Der letzte Spieltag der Fußball-Kreisliga A 2023 steht an. Donnerstag und Freitag stehen bereits fünf Begegnungen auf dem Plan. Für Aufstiegskandidat Borussia Veen wäre das Heimspiel gegen den VfL Rheinhausen, Donnerstag, 19.30 Uhr, die erste Partie nach fast einem Monat Zwangspause. Dabei geht es für die Veener um wichtige Punkte im Aufstiegsrennen.

Der 4:1-Erfolg bei Concordia Rheinberg am 19. November war das letzte Spiel von Veen. Die Spielpause am Totensonntag und zwei Spielabsagen folgten. Verfolger ESV Hohenbudberg spielte, gewann und zog vorbei. Aus Veener Sicht wurde aus Platz eins mit zwei Punkten Vorsprung mittlerweile Platz zwei mit vier Punkten Rückstand. Doch die Borussia hat es selbst in der Hand, mit ihren Nachholspielen wieder vorbeizuziehen.

Veens Trainer Thomas Haal hadert noch mit dem Spielausfall beim Büdericher SV

„Man sieht, dass Hohenbudberg keine Federn lässt“, so Veens Trainer Thomas Haal, der mit dem Spielausfall zuletzt beim Büdericher SV hadert. „Das Spiel wurde sehr früh abgesagt und wenn man dann sieht, dass fast alle anderen Spiele stattfinden, ist das natürlich ärgerlich.“ Er hofft, dass die Partie gegen den VfL Rheinhausen nicht abgesagt wird. „Wir werden versuchen, das Spiel über die Bühne zu bekommen.“ Ist seine Mannschaft nach der langen Pause nicht mehr im Rhythmus? „Das sollte man nicht zu hoch hängen“, so der Borussen-Coach. In der kommenden Woche ist für Dienstag dann das Nachholspiel in Büderich angesetzt. „Wir müssen versuchen, uns gut vorzubereiten und die letzten beiden Spieler möglichst nochmal zu gewinnen“, so Haal.

Mit Blick auf die Aufgabe gegen Rheinhausen sagt er: „Das Hinspiel haben wir zwar 4:1 gewonnen, aber da haben wir uns anfangs schwer getan, deswegen sollten wir die Aufgabe nicht unterschätzen.“ Fehlen wird Ken Klemmer (verletzt); Patrick Bertsch und Michael Keisers sind krankheitsbedingt fraglich.

Am Donnerstag und Freitag spielen außerdem: SV Schwafheim - 1. FC Lintfort II (Do, 20 Uhr), SV Millingen - TuS Borth, VfL Repelen - Büdericher SV (beide Fr, 19.30 Uhr), ESV Hohenbudberg - SV Budberg II (Fr, 20 Uhr).

