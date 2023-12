VeRuKa hat bei der TS Lürrip noch etwas gutzumachen

Seine Entwicklung schreitet voran: HSG-Rückraumspieler Steffen Langer (Mitte mit Ball) ist aktuell kaum zu stoppen. Langer will auch in Lürrip überzeugen.

Moers Die Verbandsliga-Handballer der HSG Vennikel/Rumeln-Kaldenhausen bilden eine Einheit, treten mit breiter Brust bei der TS Lürrip an.

Die HSG Vennikel/Rumeln-Kaldenhausen ist mittlerweile zu einer echten Einheit zusammengewachsen. Intensives Training, Beharrlichkeit und einen langen Atem haben den Verbandsliga-Handballern dabei geholfen, auch so manchen Nackenschlag wegzustecken. Die Truppe um Spielertrainer Mirko Szymanowicz hat sich nun aber total gefangen und überzeugt schon seit einigen Spieltagen mit stabilen Leistungen und punkten dabei auch fleißig. VeRuKa ist deshalb auch Favorit – beim Auswärtsspiel, am Sonntag, 13.30 Uhr, bei der Turnerschaft in Lürrip.

Die Gäste werden mit Sicherheit mit einem prall gefüllten Rucksack an Selbstbewusstsein anreisen. Aber der Glaube an die eigenen Stärken sollte nicht darüber hinwegtäuschen, dass dieses Auswärtsspiel nicht mal so eben im Vorübergehen zu gewinnen sein wird.

„Lürrip ist gerade zu Hause wirklich unangenehm zu spielen“

Lürrip ist eine kampfstarke Mannschaft, die vor allem in eigener Halle kein Gegner unterschätzen sollte. „Lürrip ist gerade zu Hause wirklich unangenehm zu spielen“, betont Mirko Szymanowicz. Und der HSG-Spielertrainer weiß wovon er redet. Den seine Jungs haben in der vergangenen Saison dort nicht so die Einstellung auf die „Platte“ bekommen und deshalb auch verloren. „Dass sollte uns nicht noch einmal passieren“, mahnt deshalb Szymanowicz deutlich.

Felix Semrau in den Griff bekommen

Lürrip nimmt in der Deckung in jedem Spiel den Kampf an, gibt sich erst geschlagen, wenn der Schiedsrichter abpfeift. In der Offensive greifen einstudierte Konzepte. Der überragenden Mann im Angriff heißt Felix Semrau, der zuletzt beim Sieg in Oppum alleine schon 15 Tore erzielte. Aber VeRuKa sollte gewappnet sein. Denn die eigene Defensive ist stark genug, um den Lürriper Angriff empfindlich zu stören.

Wo es allerdings bei der HSG aktuell wie am Schnürchen läuft, ist im Angriff. Das Positionsspiel ist sichtbar klar verbessert als noch vor einigen Wochen. „Der Ball läuft schnell und effizient durch die eigenen Reihen. Das Tempo ist dabei stets hoch und somit bauen die Jungs großen Druck auf die jeweilige gegnerische Deckung auf“, freut sich Mirko Szymanowicz darüber. „Und das ist ein Produkt der mannschaftlichen Geschlossenheit. Jeder einzelne Spieler bringt seine Stärken ein und ist somit ein Teil des Erfolges.“

Linksaußen Helge Tervoort und Rückraum-Ass Steffen Langer in Topform

Auch wenn VeRuKa als Kollektiv überzeugt, dürfen zwei Namen dennoch nicht unerwähnt bleiben: Linksaußen Helge Tervoort und auch Rückraum-Ass Steffen Langer befinden sich momentan in Topform, gehen voran und treffen nach Belieben in die gegnerischen Maschen.

„Wir wissen, was uns in Lürrip erwartet“, beschließt Mirko Szymanowicz. „Wir sollten auf alle Eventualitäten gefasst sein und – wenn vonnöten – gezielte Gegenmaßnahmen treffen. Unsere Motivation ist groß, denn wir haben in Gedanken an die vergangene Saison auch noch etwas gutzumachen.“

Keine Personalprobleme

Die HSG Vennikel/Rumeln-Kaldenhausen befindet sich erneut in der glücklichen Lage und kann zum Auswärtsspiel in Lürrip mit ihrem kompletten Aufgebot anreisen. Die Mannschaft holte zuletzt in überzeugender Manier solide 9:3 Punkte.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Moers und Region