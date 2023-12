Wegen Todesfall: Asterlagen gegen Hamminkeln fällt aus

An diesem Sonntag rollt auf der Asche des TuS Asterlagen in Rheinhausen kein Ball mehr.

Duisburg In der Fußball-Bezirksliga wird das Heimspiel des TuS Asterlagen gegen den Hamminkelner SV wegen eines Todesfalls verlegt.

In der Fußball-Bezirksliga wird am Sonntagnachmittag auf dem Aschenplatz an der Essenberger Straße in Rheinhausen kein Ball rollen. Nach einem unerwarteten Todesfall im engen Umfeld der Mannschaft, über den TuS Asterlagen am Donnerstagabend nach dem Training informiert wurde, fragten die Gastgeber beim Gegner Hamminkelner SV an, ob die letzte Partie des Jahres verlegt werden könnte. HSV-Trainer Nikolay Glouhtchev stimmte dem nach telefonischer Rücksprache zu.

Am Freitagnachmittag gab es dann auch das Grüne Licht von Staffelleiter Holger Tripp. „Einer Verlegung in beiderseitigem Einvernehmen steht nichts im Weg“, so Tripp. Eine Woche vor dem Rückrundenbeginn am 18. Februar 2024 soll die Begegnung neu angesetzt werden, so der Staffelleiter. Zum eigentlichen Start erwarten die Asterlager den SV Rindern zum Heimspiel, während der Hamminkelner SV zum VfL Repelen reist.

TuS-Trainer Yilmazer: Sind Hamminkelner SV dankbar

„Wir sind dem Hamminkelner SV sehr dankbar für das Verständnis, dass wir am Sonntag nicht spielen wollen“, erklärte Asterlagens Trainer Tugay Yilmazer gegenüber der Redaktion. Für die Schwarz-Weißen, die als Aufsteiger immerhin auf Rang fünf der Tabelle zu finden sind, geht eine turbulente Hinrunde mit zwei kuriosen Spielabbrüchen und vielen Schlagzeilen damit überaus traurig zu Ende.

