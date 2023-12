Zweimal DM-Bronze für Neukirchen-Vluynerin Petra Spitzbart

Am Niederrhein Schwimm-Quintett der SG Niederrhein startet erfolgreich bei den Deutschen Kurzbahn-Meisterschaften der Masters in Hannover

Rappelvoll war das große Hannover Stadionbad, wo die diesjährigen Deutschen Kurzbahn-Meisterschaften der Masters ausgetragen wurden. 1493 Schwimmerinnen und Schwimmer aus 314 Vereinen sorgten in den 15 Altersklassen (AK) von 20 bis 90 für satte 6484 Einzel- und 554 Staffelstarts.

Die hiesigen Vereine waren durch ein Quintett der Startgemeinschaft (SG) Niederrhein vertreten. Das waren Ralf Lehmann (AK 65), Petra Spitzbart, Andreas Thiel (beide AK 55), Benjamin Beckerle (AK 30) und Lars Jansen (AK 20). Wegen der Meldeflut mussten sowohl die Trainer als auch die Zuschauer draußen bleiben.

Petra Spitzbart gewann über 100 Meter Lagen in 1:20,59 Minuten und in 1:10,18min über 100m Freistil jeweils DM-Bronze. Über 50m Rücken wurde sie in 0:37,53min Sechste, über 50m Freistil in 0:32,22min Fünfte.

Andreas Thiel sah sich einer starken Konkurrenz gegenüber. Über 100m Brust wurde er in 1:18,85min Neunter, über 50m Brust in 0:35,73min Zwölfter und 22. in 0:30,08min über 50m Freistil.

Der 66-jährige Ralf Lehmann wurde über 50m Brust in 0:39,31min Siebter.

Benjamin Beckerle startet auf vier „neuen“ Strecken

Benjamin Beckerle hatte sich gegenüber den NRW-Titelkämpfen mit 100m Lagen, 50m Freistil, 50m und 100m Brust für vier andere Strecken entschieden. Er holte vier persönliche Saisonbestzeiten wurde 13. über 100m Brust in 1:15,75min, 20. über 50m Brust in 0:34,41min, 22. über 100m Lagen in 1:10,07min und in 0:27,53min 28. über 50m Freistil.

Lars Jansen war der jüngste SG-Starter, stellte über 50m Brust mit 0:33,03min eine neue persönliche Bestzeit auf, schlug in 0:26,40min über 50m Freistil und in 1:14,75min über 100m Brust an.

