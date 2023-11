Zweitregionalligist BG Lintfort verpasst den großen Wurf

Oskar Mellmann (am Ball), der in Wuppertal auf zehn Punkte kam, musste sich mit der BGL geschlagen geben.

Kamp-Lintfort Die Mannschaft um Trainer Marcel Buchmüller muss sich im Nachholspiel bei Südwest Baskets Wuppertal mit 72:88 geschlagen geben.

Am Ende hat sich die Fahrt zum Nachholspiel bei den Südwest Baskets Wuppertal am Mittwochabend für die Zweitregionalliga-Basketballer der BG Lintfort nicht gelohnt. Zwar hatten BGL-Trainer Marcel Buchmüller und auch Teile der Mannschaft im Vorfeld durchblicken lassen, dass es in der Schwebebahnstadt schwer werden würde, doch bei der 72:88 (44:47)-Niederlage war am Ende mehr drin für die Gäste.

Einmal mehr standen sich die Lintforter Spieler eher selbst im Weg. Die BG Lintfort startete gut, ging nach den ersten beiden Vierteln nur mit einem Drei-Punkte-Rückstand in die Pause. Der Plan, dem athletisch wie technisch überlegenen Gegner möglichst lange auf den Fersen zu bleiben, passte.

BG Lintfort steht sich einmal mehr selbst im Weg

Ein schlimmer Start in Halbzeit zwei, ein Rückfall in alte Zeiten, was eigentlich abgearbeitet worden ist, verwischte den guten Eindruck. „Wir hatten schon vor der Pause gemerkt, dass uns die Wuppertaler, die wirklich herausragend athletisch und dynamisch sind, in vielen Eins-Gegen-Eins-Situationen weh getan haben. Das konnten wir nur schlecht verteidigen, auch wenn wir in der Offensive immer wieder Lösungen gefunden haben, die Partie ausgeglichen zu gestalten“, so Coach Buchmüller.

Also stellte der BGL-Coach auf eine Zonenverteidigung um – die allerdings nicht den gewünschten Erfolg brachte. „Wir haben trotzdem noch zu viele Drives durch die Mitte zugelassen. Und dann haben die Wuppertaler dank ihrer körperlichen Voraussetzungen immer wieder ziemlich einfach punkten können.“

Zonenverteidigung bringt nicht den gewünschten Erfolg

Gleichzeitig geriet allerdings das Angriffsspiel der BGL ins Stocken. Zwar erarbeiteten sich die Lintforter weiterhin gute Wurfe und aussichtsreiche Positionen am Brett, doch in dieser Phase mangelte es dann an der nötigen Abschlussqualität. „Wir haben bestimmt fünf einfache Dinger liegen lassen. Machen wir die, verteidigen wir auch mit einer ganz anderen Intensität.“

So war es letztlich eine Phase von acht Minuten, in der die Gastgeber sich mit einem 15:0-Lauf vorentscheidend absetzten. Die BGL stemmte sich dagegen, doch für eine Aufholjagd fehlte auch wegen enormer Foulprobleme der Rhythmus. „Ich konnte quasi ab dem zweiten Viertel nicht mehr die beste Fünf spielen lassen. Da fehlt dann natürlich auch irgendwann die Abstimmung und die Überzeugung in den Aktionen“, so Buchmüller.

Die Niederlage ist kein Beinbruch. Am 2. Dezember geht es zum Schlusslicht TG Stürzelberg, danach kommt die Reserve des ETB SW Essen in die Glückauf-Halle. „Das sind zwei Spiele, die wir nicht nur gewinnen wollen, sondern auch müssen. Wenn wir bis zur Weihnachtspause bei einer Bilanz von 5:6 stehen, können wir immer noch von einer guten Hinrunde reden“, sagt Buchmüller.

BGL: Tiggelkamp 15, Malesevic 11, Mellmann 10, Sehovic 10, Achtermeier 9, Vujanovic 7, Kanbir 3, Wittich 3, Durdel 2, Peltz 2.

