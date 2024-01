Zweitregionalligist Moerser TV bleibt ohne Hinrunden-Punkt

Moers Der Moerser TV, Aufsteiger in die 2. Hallenhockey-Regionalliga, verliert gegen SW Köln II auch das letzte Rückrundenspiel.

Es hat nicht sollen sein, heißt es so schön. Obwohl die Situation für die Hallenhockey-Mannschaft vom Moerser TV, Aufsteiger in die 2. Regionalliga, alles andere als schön ist. Das Team um Trainer Frank Wagner musste sich auch im letzten Hinrundenspiel der Saison zu Hause gegen SW Köln II, einem Kontrahenten im Abstiegskampf, geschlagen geben. Mit 10:9 (5:5) entführten die Gäste die Punkte aus der TÜV-Halle an der Römerstraße, zementierten damit erst einmal den letzten Tabellenplatz für Moers.

Erneut hatten sich die Gastgeber viel vorgenommen, wollten nicht nur den ersten Punkt, sondern auch den ersten Saisonsieg einfahren und starteten entsprechend. René Kramhöller (2. Minute) und Timo Wisomirski (5.) legten früh zum 2:0 vor. Köln verkürzte (9.), doch erneut Kramhöller per Siebenmeter und Kevin Altmicks mit seinem ersten Saisontreffer sorgten für die 4:1-Führung zum Ende des ersten Viertels. Bei dem Siebenmeter verletzte sich der Kölner Goalie so sehr, dass er nicht weitermachen konnte. Einen Ersatztorhüter hatten die Kölner nicht, spielten so in ständiger Überzahl.

Moerser TV spielt nun in ständiger Unterzahl, SW Köln dafür ohne Goalie

Das bedeutet aber nicht automatisch Scheibenschießen für die Moerser. „Wir müssen ja überhaupt erst in den Schusskreis kommen“, so Frank Wagner. Doch da stand nun einer mehr in der Kölner Abwehrwand, genau wie im Angriff. Im zweiten Viertel kassierte der MTV vier Gegentore (16., 19., 27., 30.) zum 5:5-Halbzeitstand, Kramhöller hatte sein drittes Tor gemacht (26.).

Doch in den letzten beiden Vierteln ging es hoch her. Kramhöller sorgte per Siebenmeter für die erneute Führung zum 6:5, aber drei Kölner Treffer (33., 34., 41.) bedeuteten bereits eine Vorentscheidung. Nicht zugunsten von Moers. Aber Fabian Hoppstock und erneut Kramhöller sorgten für den Ausgleich, bevor es ins letzte Viertel ging. Dort legten die Gäste erneut vor (53., 58.) und René Kramhöller blieb nur noch der Anschlusstreffer mit seinem sechsten Tor des Spiels.

Die Rückrunde startet nun bei Uhlenhorst Mülheim II

Am Freitag, 26. Januar, 20 Uhr, startet nun die Rückrunde bei Uhlenhorst Mülheim II. Zwei Absteiger wird es am Ende der Saison geben. Moers ist ganz dick drin in der Verlosung. „Wir sind in keinem Spiel abgeschossen worden, haben die Partien immer ganz knapp verloren“, trauert Frank Wagner den vergebenen Möglichkeiten nach. „Alle sind fit, Freitag sind alle an Bord. Das wird knackig“, verspricht der Coach.

MTV: Braun – Wisomirski 1, Nacken, Kruschka – Bongers, Garms – Kramhöller 6, T. Wagner, Altmicks 1, Hoppstock 1.

