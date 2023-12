5:5 - Kahlenberger HTC verspielt eine 4:1-Führung in Krefeld

Mülheim. Für die Kahlenberger fiel das Wochenende eher nüchtern aus. So blickt Trainer Philip Hüsgen auf das Spiel gegen den Crefelder HTC.

Vom Auswärtsspiel bei der zweiten Mannschaft des Crefelder HTC hatten sich die Kahlenberger Herren mehr erhofft. Statt mit einem Sieg nach Hause zu fahren, mussten sie sich mit einem 5:5-Unentschieden zufriedengeben.

„Hätten wir an unsere Leistung aus den vergangenen Wochen angeknüpft, hätten wir definitiv mehr Punkte holen können“, so Trainer Philip Hüsgen.

KHTC: Herren kommen nur schwer ins Spiel

Dass die Herren mit dem Kopf anscheinend woanders waren, zeigte sich gleich in den ersten Spielminuten der ersten Halbzeit. Gastgeber Krefeld gelang kurz nach Anpfiff der Führungstreffern. Die Stimmung bei den Mülheimern war folglich gedämpft, sodass auch der 1:1-Ausgleich durch Mittelfeldspieler Niklas Kleinherbers und die kurzweilige 2:1-Führung durch Stürmer Thorben Pegel die Laune nur mäßig heben konnten. „Wir waren zu langsam und haben uns nicht griffig genug präsentiert.“

In der zweiten Halbzeit konnten die Herren dann kurz aufatmen, fehlende Griffigkeit und Tempo ließen nach: Per Eckschuss gelang Pau Kolodziej das 3:1, dicht gefolgt von Stürmer Thorben Pegel, der über einen Rückhandschuss zum 4:1 nachlegte. Dann wurde es wiederholt wuselig, die Mülheimer verloren ihre Gegenspieler aus den Augen.

Zweite Halbzeit: Crefelder HTC nutzen fehlende Defensive der Mülheimer für sich

Krefeld nutzte die Lücken in der Verteidigung, drehte das Spiel und führte plötzlich mit 5.4. Schließlich gelang es Thorben Pegel in letzter Minute, den Ausgleichstreffer zum 5:5 zu erzielen. „Trotz Ausgleich war unsere Leistung nicht ausreichend. Wir waren in einigen Situationen nicht eng genug an den Spielern und hätten besser verteidigen müssen. Dann hätten wir drei sichere Punkte holen können“, so Hüsgen abschließend.

Über die Weihnachtsfeiertage wollen die Herren erst mal etwas Abstand gewinnen, sich neu sortieren und dann Anfang Januar mit neuem Schwung ins Training starten. „Über Weihnachten sollen sich die Jungs individuell fit halten und per App ihren sportlichen Erfolg tracken“, so Hüsgen und weiter: „Wichtig ist, dass wir dann wieder an unsere Leistung gegen Oberhausen und Köln anknüpfen“.

KHTC: Erstes Spiel im Neuen Jahr gegen RTHC Leverkusen

Zurück in die Halle geht es für die Mülheimer dann am 14. Januar. Als oberste Priorität haben sich Trainer und Spieler den Sieg gegen den Tabellenersten RTHC Leverkusen vorgenommen. „Das Spiel gegen Leverkusen ist ein entscheidender Gradmesser für uns, da können wir uns einen Ausrutscher wie heute nicht leisten, sondern müssen die entsprechenden Punkte holen“, betont Hüsgen.

Trotz entsprechender Erwartungshaltung zeigt sich der Trainer gelassen. „Wenn wir jetzt runterkommen und etwas Abstand gewinnen, mache ich mir gegen Leverkusen keine Sorgen“.

