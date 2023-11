Mülheims Fußball-Torjäger: MSV-Stürmerin knackt 20er-Marke

Justine-Michele Bohnen vom Mülheimer SV 07 knackte von allen Fußballerinnen und Fußballern aus Mülheim als erste die Marke von 20 Toren in dieser Saison.

Mülheim. Die 20er-Marke ist geknackt. Eine Stürmerin aus Mülheim durchbrach als erste diese Schallmauer. Das ist der Zwischenstand bei den Knipsern.

Als Justine-Michele Bohnen für den Mülheimer SV 07 gegen die zweite Mannschaft des Turnerbundes Oberhausen zum 6:0 traf, war das Spiel in der Frauenfußball-Kreisliga A längst entschieden (Endstand 7:0). Für die Stürmerin des MSV war es trotzdem ein besonderes Tor.

Denn es war ihr 20. in dieser Saison. Damit ist die 25-Jährige die erste aus ganz Mülheim, egal ob männlich oder weiblich, die in dieser Saison diese Marke erreicht. Am Kantersieg gegen den TBO II war sie mit gleich vier Treffern beteiligt und machte damit die 20 voll.

Männer: Fatihspors Benhamza und Heißens Markhoff liegen gleichauf

Bei den Männern liegen Soheib Benhamza vom A-Kreisligisten Fatihspor Mülheim und Lukas Markhoff vom C-Ligisten SV Heißen III wieder gleichauf, nachdem Markhoff an diesem Wochenende ebenfalls sein 17. Saisontor gelang.

Dahinter folgen gleich fünf Akteure mit jeweils 15 Treffern auf dem Konto – unter anderem Michael Siminenko, dem diese Leistung immerhin in der Bezirksliga für den 1. FC Mülheim gelungen ist. Fabian Pusch ist mit jenen 15 „Buden“ aktuell der treffsicherste Schütze unter Mülheims B-Kreisligisten, auch wenn ihm der Dümptener Blerim Hysenlekaj (14) seit einem Dreierpack am Sonntag arg im Nacken hängt.

Fußball in Mülheim: Weitere Nachrichten

Max Russer ist mit 15 Erfolgserlebnissen der erste Verfolger von Benhamza in der Kreisliga A, mit Luis Richard vom SV Raadt (14) gibt es aber noch einen dritten Mann an der Spitze.

Komplettiert wird die 15er-Reihe von Bünyamin Atsiz und Oguzhan Keskin, den beiden Zweitplatzierten in der Kreisliga C, die gemeinsam dafür sorgen, dass der 1. FC Mülheim II in der C-Liga eine der besten Offensivreihen in dieser Saison stellt.

Alle aktuellen Stände in den einzelnen Ligen gibt es in der folgenden Übersicht.

Oberliga Niederrhein: Alle Torschützen des Mülheimer FC 97

5 Tore: Anil Yildirim

Anil Yildirim 4 Tore: Ahmet-Malik Uzun

Ahmet-Malik Uzun 2 Tore: Nurettin Kayaoglu, Oben Robert Molango, Cem Sabanci, Serhat Sat

Nurettin Kayaoglu, Oben Robert Molango, Cem Sabanci, Serhat Sat 1 Tor: Leon Janberk Anadol, Aboubacar Toure, Tunahan Yardimci

Nach dem Spielverlauf und auch für die Tabelle war das 2:2 beim Hamborn 07 für den Mülheimer FC 97 zu wenig. Die beiden Treffer gingen auf das Konto von Anil Yildirim und Cem Sabanci. Mit seinem fünften Saisontor ist Yildirim nun bester Schütze des Oberligisten. Er überholte Ahmet-Malik Uzun.

Landesliga Gruppe 2: Wer für den VfB Speldorf und BW Mintard getroffen hat

8 Tore: Timo Conde, Moreno Mandel (beide Blau-Weiß Mintard)

Timo Conde, Moreno Mandel (beide Blau-Weiß Mintard) 6 Tore: Kevin Mouhamed (VfB Speldorf)

Kevin Mouhamed (VfB Speldorf) 5 Tore: Reid Osei (Mintard), Janis Timm (Speldorf)

Reid Osei (Mintard), Janis Timm (Speldorf) 4 Tore: Noah Andich, Anil Özgen (beide Speldorf)

Noah Andich, Anil Özgen (beide Speldorf) 3 Tore: Johannes Büchner, Max Louis Manzelmann, Ismail Öztürk (alle Speldorf)

Johannes Büchner, Max Louis Manzelmann, Ismail Öztürk (alle Speldorf) 2 Tore: Nick Heppner (Mintard), Deniz Hotoglu (Speldorf), Etinosa Igbionawmhia, Tobias Kolb, Fatih Koru (alle Mintard), Princley Ngangjoh (Speldorf), Gabriel Sapesi (Mintard), Murat Yildiz (Mintard)

Nick Heppner (Mintard), Deniz Hotoglu (Speldorf), Etinosa Igbionawmhia, Tobias Kolb, Fatih Koru (alle Mintard), Princley Ngangjoh (Speldorf), Gabriel Sapesi (Mintard), Murat Yildiz (Mintard) 1 Tor: Jesse Arthur, Maxwell Bimpeh (beide Speldorf), Leon Eschen (Mintard), Maximilian Fritzsche (Speldorf), Niklas Nett (Mintard), Carl Paul, Simon Schwarz (beide Speldorf)

Anil Özgen (re.) brachte nach seiner Einwechslung etwas mehr Schwung auf die linke Seite des VfB Speldorf. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Nur ein Mülheimer Treffer am Landesliga-Sonntag: Anil Özgen erzielte die zwischenzeitliche Führung für den VfB Speldorf im Spiel gegen die SGE Bedburg-Hau, das letztlich 1:1 endete. Mintard ging beim 0:3 gegen Dingden leer aus.

Bezirksliga Gruppe sechs: 1. FC Mülheim liegt bei den Torjägern vorne

15 Tore: Michael Siminenko (1. FC Mülheim)

Michael Siminenko (1. FC Mülheim) 6 Tore: Marvin Ellmann, Abdoulaye Sall (beide MSV 07),

Marvin Ellmann, Abdoulaye Sall (beide MSV 07), 5 Tore: Ayuk Etengeneng (1. FC Mülheim)

Ayuk Etengeneng (1. FC Mülheim) 4 Tore: Argjent Emrula, Sandro Garcia (alle Mülheimer SV 07), Julian Kopka (Rot-Weiss Mülheim), Hamza Velic (MSV 07)

Argjent Emrula, Sandro Garcia (alle Mülheimer SV 07), Julian Kopka (Rot-Weiss Mülheim), Hamza Velic (MSV 07) 3 Tore: Oktay Cinar (RW Mülheim), Chukwu Ifeanyi, Marco Olivieri (beide 1. FC Mülheim), Asim Simsek, Steven Tonski (beide RW Mülheim)

Oktay Cinar (RW Mülheim), Chukwu Ifeanyi, Marco Olivieri (beide 1. FC Mülheim), Asim Simsek, Steven Tonski (beide RW Mülheim) 2 Tore: Wassim Jabri (1. FC Mülheim), Miran Zuberovski (MSV 07)

Wassim Jabri (1. FC Mülheim), Miran Zuberovski (MSV 07) 1 Tor: Gracjan Adamowicz (MSV 07), Mohamed Ali Al Naboush, Kaan Atik, Khalil Bentaleb, Bilal Fezzani (alle 1. FC Mülheim), Elvis Fioklou-Toulan (MSV 07), Yasin Gümüs, Jannis Klesz (beide 1. FC Mülheim), Alie Mansaray, Fabian Nitsch (beide RW Mülheim), Oliver Ognjanovic, Pascal Roenz (beide MSV 07), Robin Tschierske (MSV 07), Ivan Wetshemungu (RW Mülheim)

Abdoulaye Sall schoss den Mülheimer SV 07 zum knappen Sieg beim Tabellenletzten und verbesserte sich auf sechs Saisontreffer. Foto: Martin Möller / FUNKE Foto Services

Die Liste der Mülheimer Torschützen an diesem Bezirksliga-Spieltag liest sich mehr als übersichtlich: Für den MSV 07 bestätigte Abdoulaye Sall seine gute Form und erzielte seinen sechsten Saisontreffer. Damit zog er mit Teamkollege Marvin Ellmann gleich. Sein Tor in der ersten Minute der Partie gegen Schlusslicht ESC Preußen sollte das einzige der Partie bleiben. Für den 1. FC Mülheim feierte Khalil Bentaleb seine Torpremiere in dieser Spielzeit, wobei feiern nicht das richtige Verb ist, denn es war lediglich der späte 1:4-Ehrentreffer im Duell gegen den SV Burgaltendorf.

Kreisliga A: Dreikampf an der Spitze der besten Mülheimer Torjäger

17 Tore: Soheib Benhamza (Fatihspor Mülheim)

Soheib Benhamza (Fatihspor Mülheim) 15 Tore: Max Russer (TSV Heimaterde)

Max Russer (TSV Heimaterde) 14 Tore: Luis Richard (SV Raadt)

Luis Richard (SV Raadt) 10 Tore: Vincenzo Enzo Prisco (Heimaterde)

Vincenzo Enzo Prisco (Heimaterde) 8 Tore: Elias Brandt (Mülheimer SV 07 II), Belmin Selmanovic (SC Croatia), Tim van de Wetering (TuSpo Saarn)

Elias Brandt (Mülheimer SV 07 II), Belmin Selmanovic (SC Croatia), Tim van de Wetering (TuSpo Saarn) 7 Tore: Uwe Sokolowski (SV Heißen II), Jannis Stedter (Saarn), Vladan Velichkovski (SV Heißen)

Uwe Sokolowski (SV Heißen II), Jannis Stedter (Saarn), Vladan Velichkovski (SV Heißen) 6 Tore: Nikolaous Gkontoulas (MSV 07 II), Alperen Keskin (Heißen), Simon Sander (Saarn), Enes Tezsoy (Heißen)

Nikolaous Gkontoulas (MSV 07 II), Alperen Keskin (Heißen), Simon Sander (Saarn), Enes Tezsoy (Heißen) 4 Tore: Yannick Bargatzky, Kevin Borutzki (beide Heimaterde), Dogan Celik (Fatihspor), Nico Nottelmann (Croatia), Almin Pepic (Raadt), Hassan Uzbek (Heißen II)

Yannick Bargatzky, Kevin Borutzki (beide Heimaterde), Dogan Celik (Fatihspor), Nico Nottelmann (Croatia), Almin Pepic (Raadt), Hassan Uzbek (Heißen II) 3 Tore: Ercan Aydogmus (Heißen), Justin Beß (Croatia), Jonas Bülow (Raadt), Giovanni D’Amico, Sanid Fazlic (beide Croatia), Lukas Greeff (Heißen), Ihsan Karakilic (Mülheimer FC 97 II), Simon Naumann (Heißen), Marius Stoltenberg (Saarn), Emmanuel Yeboah (MFC 97 II)

Ercan Aydogmus (Heißen), Justin Beß (Croatia), Jonas Bülow (Raadt), Giovanni D’Amico, Sanid Fazlic (beide Croatia), Lukas Greeff (Heißen), Ihsan Karakilic (Mülheimer FC 97 II), Simon Naumann (Heißen), Marius Stoltenberg (Saarn), Emmanuel Yeboah (MFC 97 II) 2 Tore: Remzi Aslan (MFC 97 II) Mazlum Aydin (Fatihspor), David Beschorner (Heißen), Noah Arrigo Zaki Cain (MFC 97 II), Alesandro Coelho Kaminski (Saarn), Benjamin Hilberath (Heimaterde), Dustin Horn (Raadt), Patrick Junk (Saarn), Murat Kahriman (Fatihspor), Jon Krasniqi (MSV 07 II), Finn Müller (Heißen II), Robin Rik Reiner Oschee (MSV 07 II), Sefa Yilmaz Özkaya (Fatihspor), Nico Piepenbreier (Heißen), Niels Preick (MSV 07), Sascha Schnecker (Heißen II), Finn Springmann (Raadt), Boris Vasic (MFC 97 II), Julien Wolterhoff (Saarn), Hüseyin Yücel (Fatihspor)

Remzi Aslan (MFC 97 II) Mazlum Aydin (Fatihspor), David Beschorner (Heißen), Noah Arrigo Zaki Cain (MFC 97 II), Alesandro Coelho Kaminski (Saarn), Benjamin Hilberath (Heimaterde), Dustin Horn (Raadt), Patrick Junk (Saarn), Murat Kahriman (Fatihspor), Jon Krasniqi (MSV 07 II), Finn Müller (Heißen II), Robin Rik Reiner Oschee (MSV 07 II), Sefa Yilmaz Özkaya (Fatihspor), Nico Piepenbreier (Heißen), Niels Preick (MSV 07), Sascha Schnecker (Heißen II), Finn Springmann (Raadt), Boris Vasic (MFC 97 II), Julien Wolterhoff (Saarn), Hüseyin Yücel (Fatihspor) 1 Tor: Araphat Agrenya, Mowlid Ahmed Ali, Abdulhamit Akyüz (alle Fatihspor), Aleks Sido Haji Al-Ali (MFC 97 II), Erdal Aydin (Heißen II), Samuel Baffour (SC Croatia), Anas Ben Lhaj (Heißen), Niklas Brandau (Raadt), André Bröl, Kai Brückmann (beide Croatia), Baris Cetin (Fatihspor), Mustafa Des (Fatihspor), Tobias Discher (Heißen II), Mehdi Didar (Heißen), Ben Ellenbeck (Heimaterde), Marvin Ellmann (MSV 07 II), Yannik Fastabend (Saarn), Salman Fettah (Heißen II), Luis Robert Gebauer (Saarn), Duran Gök (Fatihspor), Niklas Herkrath (Heimaterde), Jonas Herrenbrück, Lukas Herrenbrück (beide MSV 07 II), Michael Kampka (Heißen II), Eray Karakus (MFC 97 II), Mert Katircioglu (Croatia), Daniel Knappe (Saarn), Finn Kocks (Raadt), Hannes Krüdewagen (Saarn), Kevin Lapinski (Heißen II), Eric Malarczuk (Raadt), Valentin Markic (Croatia), Mustafa Ali Mustafa (Heimaterde), Karim Nasr (Fatihspor), Levi Alexander Ott (Saarn), Marcel Remmen (Saarn), Orges Roci (Heißen), David Rohrschneider (Raadt), Philipp Schlacht (Heißen), Sebastian Schmidt (Heißen II), Yanis Luca Schreiber (Heimaterde), Nico Schützmann (MSV 07 II), Yassir Taidioui, Muhammed Ali Terzi (beide Fatihspor), Thore Uteg (Raadt), Mateusz Wieczorek (Heißen), Konstantin Wolf (Raadt), Philipp Wypler (Heißen II)

Dreifacher Torschütze für den TuSpo Saarn: Mittelfeldspieler Simon Sander. Foto: Jörg Schimmel / FUNKE Foto Services

Mit dem 7:0 über Fatihspor sorgte der TuSpo Saarn am Sonntag für Aufsehen. Dreifacher Torschütze war Simon Sander, er verbesserte sich auf sechs „Buden“ in der laufenden Runde. Jannis Stedter liegt nach seinem Doppelpack bei sieben Toren, bester Saarner bleibt aber Tim van de Wetering mit Tor Nummer acht. Vladan Velichkovski ist jetzt bester Schütze des SV Heißen, der sich allerdings mit 1:3 in Wedau geschlagen geben musste.

Fußball in Mülheim: So lief es zuletzt in der Kreisliga A

Kreisliga B: Dümptens Hysenlekaj ist Unions Pusch auf den Fersen

15 Tore: Fabian Pusch (TuS Union 09 Mülheim)

Fabian Pusch (TuS Union 09 Mülheim) 14 Tore: Blerim Hysenlekaj (Dümptener TV 85)

Blerim Hysenlekaj (Dümptener TV 85) 11 Tore: Kevin Feldermann (Rot-Weiss Mülheim II)

Kevin Feldermann (Rot-Weiss Mülheim II) 10 Tore: Tim-Maurice Rack (Dümpten), Tim Alexander Triebel (Blau-Weiß Mintard II)

Tim-Maurice Rack (Dümpten), Tim Alexander Triebel (Blau-Weiß Mintard II) 9 Tore: Sahin Duran (Fatihspor II)

Sahin Duran (Fatihspor II) 8 Tore: Nicolas Florian Meiss (BW Mintard II), Nick Schneider (VfB Speldorf II)

Nicolas Florian Meiss (BW Mintard II), Nick Schneider (VfB Speldorf II) 7 Tore: Ahmed Ammari (Dümpten), Fabian Nagel (Mülheimer SV 07 III), Moritz Pac (Rot-Weiss Mülheim II), Nico Roocks (Union 09)

Ahmed Ammari (Dümpten), Fabian Nagel (Mülheimer SV 07 III), Moritz Pac (Rot-Weiss Mülheim II), Nico Roocks (Union 09) 6 Tore: Hussein Chahrour (Union 09), Marcel Spennhoff (TuSpo Saarn II), Murat Üzrek (Fatihspor II), Bradley Wills (Dümpten)

Hussein Chahrour (Union 09), Marcel Spennhoff (TuSpo Saarn II), Murat Üzrek (Fatihspor II), Bradley Wills (Dümpten) 5 Tore: Muthana Ali Shahab Al-Hishmawi (Fatihspor Mülheim II), David Matuszak (Union 09), Daniele Olivieri (Saarn II), Eren Tama (Fatihspor II), Hasan Üzrek (Fatihspor II), Nico Winkler (Union 09)

Muthana Ali Shahab Al-Hishmawi (Fatihspor Mülheim II), David Matuszak (Union 09), Daniele Olivieri (Saarn II), Eren Tama (Fatihspor II), Hasan Üzrek (Fatihspor II), Nico Winkler (Union 09) 4 Tore: Kevin Beginn (RW Mülheim II), Marcel Czyrt (Dümpten), Sherawan Haj Mosa Tamer (Dümpten), Maximilian Krüger (Saarn II), Justin Schneemann (BW Mintard II), Nils Seidel (MSV 07 III)

Kevin Beginn (RW Mülheim II), Marcel Czyrt (Dümpten), Sherawan Haj Mosa Tamer (Dümpten), Maximilian Krüger (Saarn II), Justin Schneemann (BW Mintard II), Nils Seidel (MSV 07 III) 3 Tore: Haitham Sarhad Khudidah Aljundi (Saarn II), Mazlum Aydin (Fatihspor II), Goki Fukunaga (Mintard II), Vorfaj Ilirjan (Dümpten), Florian Juchniewski (Mintard II), Jens Kempkens (BW Mintard II), René Kern (Saarn II), Marius Kirchner (BW Mintard II), Tarik Maaß (RW Mülheim II), Niklas Nett (BW Mintard II), Chukwuebuka Michael Nwosu (Speldorf II), Julian Papenberg (MSV 07 III), Gabriel Sapesi, Alex Stainbok (beide BW Mintard II), Florent Turkaj (Union 09), Marcel Vietz (RW Mülheim II), Roland Weirauch (Saarn II)

Haitham Sarhad Khudidah Aljundi (Saarn II), Mazlum Aydin (Fatihspor II), Goki Fukunaga (Mintard II), Vorfaj Ilirjan (Dümpten), Florian Juchniewski (Mintard II), Jens Kempkens (BW Mintard II), René Kern (Saarn II), Marius Kirchner (BW Mintard II), Tarik Maaß (RW Mülheim II), Niklas Nett (BW Mintard II), Chukwuebuka Michael Nwosu (Speldorf II), Julian Papenberg (MSV 07 III), Gabriel Sapesi, Alex Stainbok (beide BW Mintard II), Florent Turkaj (Union 09), Marcel Vietz (RW Mülheim II), Roland Weirauch (Saarn II) 2 Tore: Soheib Benhamza (Fatihspor II), Fatmir Berisha (Dümpten), Kevin Bido (Speldorf II), Bilal Boukebbou (Dümpten), Philipp Brücker (Union 09), Jann-Eric Brüger (MSV 07 III), Cihan Cilga (Speldorf II), Konstantin Eickelbaum (MSV 07 III), Mohammed Ali Hamza El Attllati (Fatihspor II), Jan Alexander Hasanov (BW Mintard II), Julian Krieger (Union 09), Jakob Kruse (RW Mülheim II), Timo Luka Murnik (Union 09), Lavdim Nimani (Fatihspor II), Marvin Nipper (Union 09), Sefa Yilmaz Özkaya (Fatihspor II), Alexander Piwetz (Union 09), Fabian Schürings (VfB Speldorf II), Dominik Steinbrich (Union 09), Berat Sylaj (Dümpten)

Soheib Benhamza (Fatihspor II), Fatmir Berisha (Dümpten), Kevin Bido (Speldorf II), Bilal Boukebbou (Dümpten), Philipp Brücker (Union 09), Jann-Eric Brüger (MSV 07 III), Cihan Cilga (Speldorf II), Konstantin Eickelbaum (MSV 07 III), Mohammed Ali Hamza El Attllati (Fatihspor II), Jan Alexander Hasanov (BW Mintard II), Julian Krieger (Union 09), Jakob Kruse (RW Mülheim II), Timo Luka Murnik (Union 09), Lavdim Nimani (Fatihspor II), Marvin Nipper (Union 09), Sefa Yilmaz Özkaya (Fatihspor II), Alexander Piwetz (Union 09), Fabian Schürings (VfB Speldorf II), Dominik Steinbrich (Union 09), Berat Sylaj (Dümpten) 1 Tore: Hanna Aleilan (Speldorf II), Kutaiba Alnabhan (RW Mülheim II), Hakan Atis (Fatihspor II), Samuel Bannermann (MSV 07 III), Burim Berisha (Dümpten), Marius Binder (BW Mintard II), Marcel Christiani (MSV 07 III), Daniel Czaika (BW Mintard II), Fabian Damaschke (MSV 07 III), Lukas Dutschke (Speldorf II), Kerem Ergovanli (Dümpten), Moritz Ewers (BW Mintard II), Tobias Fackert (MSV 07 III), Alexandro Fengler (BW Mintard II), Jakob-Maximilian Hammerschmidt (Saarn II), Marvin Hohensee (Speldorf II), Paul Hollstein (BW Mintard II), Christopher Jetten (Speldorf II), Benjamin Käsch (MSV 07 III), Devin Kaiser (RW Mülheim II), Nico Maurice Kaiser, Patrick-Jörg Kaspers (beide Speldorf II), Maximilian Klar (RW Mülheim II), Jakob Kolodziej (MSV 07 II), Darius Kretschmann (Mintard II), Jannik Miotk (Saarn II), Nico Mühlemeier (RW Mülheim II), Robin Müller (BW Mintard II), Carl Paul (Speldorf II), Sebastian Pick (MSV 07 III), Olaf Reiberg (BW Mintard II), Dennis Rohmann (RW Mülheim II), Simon Sander (Saarn II), Tobias Schmidt (MSV 07 III), Machikour Soule (Dümpten), Niklas Stemmler (Saarn II), Bennet Cornelius Triebel (BW Mintard II), Onur Tuna (Fatihspor II), Gian-Luca Tunceli (MSV 07 III), Silvan Ullasci, Hüseyin Üzrek (beide Fatihspor II), Sebastian Zaremba (Saarn II)

Blerim Hysenlekaj holt auf: Der Stürmer des Dümptener TV – hier noch im Trikot des 1. FC Mülheim – hat nur noch ein Tor Rückstand auf den besten Mülheimer. Foto: Christof Köpsel / FUNKE Foto Services

Die Spitze nimmt Fahrt auf. Für Union 09 traf Fabian Pusch zum 15. Mal. Damit hat er knapp den ersten Platz aller B-Ligisten aus Mülheim verteidigt. Knapp deswegen, weil Blerim Hysenlekaj dreimal für den Dümptener TV traf und bis auf ein Tor herankam. Beim 10:3 gegen den SV Duissern II traf auch sein Mannschaftskollege Tim-Maurice Rack dreimal. Er steht damit jetzt ebenso bei zehn Saisontoren wie Tim Triebel für die zweite Mannschaft von Blau-Weiß Mintard. Sahin Duran wird sich über sein neuntes Tor für Fatihspor Mülheim II kaum freuen, war es doch bloß der Ehrentreffer bei einer 1:8-Niederlage. Matchwinner für den VfB Speldorf II war hingegen Nick Schneider mit seinen Saisontoren sieben und acht beim 3:2 gegen den TuSpo Saarn II.

Kreisliga C: Mittlerweile fünf Spieler im zweistelligen Klub

17 Tore: Lukas Markhoff (SV Heißen III)

Lukas Markhoff (SV Heißen III) 15 Tore: Bünyamin Atsiz, Oguzhan Keskin (beide 1. FC Mülheim II)

Bünyamin Atsiz, Oguzhan Keskin (beide 1. FC Mülheim II) 13 Tore: Lennart Pfingsten (TSV Heimaterde III)

Lennart Pfingsten (TSV Heimaterde III) 11 Tore: Nishimwe Yves (1. FC Mülheim II)

Nishimwe Yves (1. FC Mülheim II) 10 Tore: Philipp Pütz (Heimaterde II)

Philipp Pütz (Heimaterde II) 9 Tore: Silvan Akpolat (Heimaterde III), Tim Götting (Union 09 III)

Silvan Akpolat (Heimaterde III), Tim Götting (Union 09 III) 8 Tore: Ali Chahrour (Union 09 III), Sebastian Borgstedt (RW Mülheim III), Machikour Soule (Dümptener TV II)

Ali Chahrour (Union 09 III), Sebastian Borgstedt (RW Mülheim III), Machikour Soule (Dümptener TV II) 7 Tore: Emre Atmaca (1. FC Mülheim II), Resul Duran (Fatihspor Mülheim III), Marvin Janke (RW Mülheim III), Leonard Niehaus (Heimaterde II)

Emre Atmaca (1. FC Mülheim II), Resul Duran (Fatihspor Mülheim III), Marvin Janke (RW Mülheim III), Leonard Niehaus (Heimaterde II) 6 Tore: Muhammed Melih Bozkurt (Heißen III), Rifat Gashi (Heimaterde II), Sabri Qaso (RW Mülheim III), Dennis Ridder (Heimaterde II), Kewin Szpakowski (Dümpten II)

Muhammed Melih Bozkurt (Heißen III), Rifat Gashi (Heimaterde II), Sabri Qaso (RW Mülheim III), Dennis Ridder (Heimaterde II), Kewin Szpakowski (Dümpten II) 5 Tore: Tom Bauer (Heißen III), Adelin Dudau-Radulescu (Saarn III), Florin Gafita (TuSpo Saarn III), Jonas Hertrampf (Heimaterde II), Tolga Inam (Fatihspor III), Kevin Isenbügel (Union 09 III), Manuel Oberscheidt (Heißen III), Sascha Pulvermacher (Union 09 III), Jan Radomski (1. FC Mülheim II), Robin Thaler (Heißen III)

Tom Bauer (Heißen III), Adelin Dudau-Radulescu (Saarn III), Florin Gafita (TuSpo Saarn III), Jonas Hertrampf (Heimaterde II), Tolga Inam (Fatihspor III), Kevin Isenbügel (Union 09 III), Manuel Oberscheidt (Heißen III), Sascha Pulvermacher (Union 09 III), Jan Radomski (1. FC Mülheim II), Robin Thaler (Heißen III) 4 Tore: Christoph Hellbusch (Blau-Weiß Mintard III), André Humann (Heimaterde II), Maqbol Hasan Khaleel Khaleel (RW Mülheim III), Adrian Paul Marre (Heißen III), Besian Mulaj (Union 09 III)

Christoph Hellbusch (Blau-Weiß Mintard III), André Humann (Heimaterde II), Maqbol Hasan Khaleel Khaleel (RW Mülheim III), Adrian Paul Marre (Heißen III), Besian Mulaj (Union 09 III) 3 Tore: Jerome Kerkhoff (Union 09 III), Berkan Kuvvet (Fatihspor III), Michael Leip (Dümpten II), Jan Markhoff (Heißen III), Max Seminario-Luxa (Heimaterde III), Fatih Ücüncü (RW Mülheim III), Tim Wessel (Heimaterde II), Yasin Yavuz (1. FC Mülheim II), Ahmet Yesilyurt (Fatihspor Mülheim III)

Jerome Kerkhoff (Union 09 III), Berkan Kuvvet (Fatihspor III), Michael Leip (Dümpten II), Jan Markhoff (Heißen III), Max Seminario-Luxa (Heimaterde III), Fatih Ücüncü (RW Mülheim III), Tim Wessel (Heimaterde II), Yasin Yavuz (1. FC Mülheim II), Ahmet Yesilyurt (Fatihspor Mülheim III) 2 Tore: Sinan Arif Akkurt, Ayhan Aydogan (beide 1. FC Mülheim II), Nils Bartsch (Heimaterde II), Julian Behmenburg, Manuel Berenguel-Ortiz, Damon Bröhl (alle Dümpten II), René Cammerzell (BW Mintard III), Mutlu Cömez (Fatihspor III), Sebastian Däbler (Heißen III), Christian de Nocker (BW Mintard III), Bang Eickholt (Dümpten II), Lukas Fisch (RW Mülheim II), Pascal-Andreas Freese (Heimaterde III), Florin Gafita, Sören Geistert (beide Saarn III), Maik Körner (RW Mülheim III), Tobias Langhals, Niels Magiera (beide Heimaterde II), Eliezer Chris Mazala (1. FC Mülheim II), Julian Rollmann (Heimaterde II), Michel Sakougui, Nasim Sassi (beide 1. FC Mülheim II), Ferhan Terzi (1. FC Mülheim II), Bradley Wills (Dümpten II), Ilie Zaharie (Saarn III)

Sinan Arif Akkurt, Ayhan Aydogan (beide 1. FC Mülheim II), Nils Bartsch (Heimaterde II), Julian Behmenburg, Manuel Berenguel-Ortiz, Damon Bröhl (alle Dümpten II), René Cammerzell (BW Mintard III), Mutlu Cömez (Fatihspor III), Sebastian Däbler (Heißen III), Christian de Nocker (BW Mintard III), Bang Eickholt (Dümpten II), Lukas Fisch (RW Mülheim II), Pascal-Andreas Freese (Heimaterde III), Florin Gafita, Sören Geistert (beide Saarn III), Maik Körner (RW Mülheim III), Tobias Langhals, Niels Magiera (beide Heimaterde II), Eliezer Chris Mazala (1. FC Mülheim II), Julian Rollmann (Heimaterde II), Michel Sakougui, Nasim Sassi (beide 1. FC Mülheim II), Ferhan Terzi (1. FC Mülheim II), Bradley Wills (Dümpten II), Ilie Zaharie (Saarn III) 1 Tor: Mohamad Alabdou (1. FC Mülheim II), Nejmeddine Amri (Dümpten II), Mehmet Atmaca (Fatihspor III), Noah Ballhausen (BW Mintard III), Kevin Behlau (Heißen III), Khalil Bentaleb (1. FC Mülheim II), Maximilian Bock (Heißen III), Alexander Borgstedt (RW Mülheim III), Dennis Carey (RW Mülheim III), Ilie Cevca (Saarn III), Hüseyin Cinar (Fatihspor III), Alparslan Civek (1. FC Mülheim II), Daniel Czaika (BW Mintard III), Razvan-Costel Dascalu (Saarn III), Stefano di Masso (Heimaterde III), Simon Dömges Union 09 III), Yanick Eller (Heimaterde III), Mathias Erdmann (1. FC Mülheim II), Nicolae Florea (Saarn III), Sean Francis (RW Mülheim III), Frederic Frommholz (BW Mintard III), Nicklas Gross (Heimaterde III), Niklas Hoube (Heimaterde II), Abdenour Idrissi (1. FC Mülheim II), Dustin Joosten, Philipp Kalthoff (beide Union 09 III), Caner Kahriman (Fatihspor III), Jan Philipp Kamphuis (Dümpten II), Ibrahim Kataya (Union 09 III), Till Krokowski (Heimaterde II), Catalin Lungu (Saarn II), Nikoloz Mchedlishvili (Union 09 III), Marcel Mecke, Stanislav Nastiuc, Constantin-Denis Nedelea (alle Saarn III), Abdullah Omotayo Ogunneye (RW Mülheim III), Umut-Anil Özkan (Union 09 III), Emre Öztürk, Orhan Öztürk (Fatihspor III), Dennis Peters (Heimaterde II), Robert Pobisch (BW Mintard III), Sven Preitmacher (BW Mintard III), Justin Ries (RW Mülheim III), Marvin Rösch (BW Mintard III), Benjamin Roloff (RW Mülheim III), Vasile Sajin (Saarn III), Ionut Samoila (Saarn III), Gabriel Sapesi (BW Mintard), Julien Schulz (RW Mülheim III), Emil Silbersack, Alex Stainbok (beide BW Mintard III), Serghei Stancioglo (Saarn III), Sabin-Lucian Tiganasu (Saarn III), Ilir Vorfaj (Dümpten II), Nick Watermann (Heimaterde III), Sascha Wenders (Heißen III), Ercan Yeniyapi (Fatihspor III), Victor Zbereanu (Saarn III), Bryan Zimmerling (Heimaterde III)

Zwei Neuzugänge im zweistelligen Klub: Während Philipp Pütz für Heimaterdes Reserve zum zehnten Mal traf, ließ Nishimwe Yves für den 1. FC Mülheim II nach dem zehnten auch noch den elften Saisontreffer folgen. Damit ist er aber nur die Nummer drei in seiner Mannschaft, denn Bünyamin Atsiz und Oguzhan Keskin erzielten jeweils schon ihren 15. Treffer. Besser ist nur Lukas Markhoff, dem für den SV Heißen III sein Saisontor Nummer 17 gelang. Bester Mülheimer Knipser des Spieltags war Dennis Ridder beim 6:1 des TSV Heimaterde II, bei dem er die Hälfte aller Tore seiner Elf schoss.

Frauen: Bohnen erreicht die Marke von 20 Treffern

20 Tore: Justine-Michele Bohnen (Mülheimer SV 07)

Justine-Michele Bohnen (Mülheimer SV 07) 12 Tore: Jacqueline Bavendiek (TSV Heimaterde)

Jacqueline Bavendiek (TSV Heimaterde) 10 Tore: Eslem Aksoy (Mülheimer FC 97), Janina Schwinn (MSV 07)

Eslem Aksoy (Mülheimer FC 97), Janina Schwinn (MSV 07) 8 Tore: Nina Walter (MSV 07)

Nina Walter (MSV 07) 7 Tore: Ikram Buick (Blau-Weiß Mintard), Ramona Plitt (MSV 07)

Ikram Buick (Blau-Weiß Mintard), Ramona Plitt (MSV 07) 6 Tore: Julia Kirsten (SV Heißen), Carolin Mai (BW Mintard), Laura Ressmann (SV Heißen II), Maren Schönherr (SV Raadt)

Julia Kirsten (SV Heißen), Carolin Mai (BW Mintard), Laura Ressmann (SV Heißen II), Maren Schönherr (SV Raadt) 5 Tore: Carolin-Sophie Härling (Heißen), Deborah Herz (Heißen II), Regina Moroder (Heimaterde), Paula Maria Schippel (Raadt), Esther Tong Mbe Bakoh (MFC 97)

Carolin-Sophie Härling (Heißen), Deborah Herz (Heißen II), Regina Moroder (Heimaterde), Paula Maria Schippel (Raadt), Esther Tong Mbe Bakoh (MFC 97) 4 Tore: Rabeb Bdioui (MFC 97), Sina Friedriszik (MSV 07), Jule Hupe (BW Mintard), Kewali Künne (Heimaterde), Josephine Ojih, Nicole Pietruschka (beide BW Mintard), Anna-Lena Rimkus (Heißen), Michelle Wollny (MSV 07)

Rabeb Bdioui (MFC 97), Sina Friedriszik (MSV 07), Jule Hupe (BW Mintard), Kewali Künne (Heimaterde), Josephine Ojih, Nicole Pietruschka (beide BW Mintard), Anna-Lena Rimkus (Heißen), Michelle Wollny (MSV 07) 3 Tore: Emma Paulin Diemer (Heißen II), Nadine Krzyzok (MFC 97), Lisa-Marie Middelkamp (MSV 07), Hilal Aptouraim Oglou (MFC 97), Laura Schwind (MSV 07), Nadja Sissay (Heißen II)

Emma Paulin Diemer (Heißen II), Nadine Krzyzok (MFC 97), Lisa-Marie Middelkamp (MSV 07), Hilal Aptouraim Oglou (MFC 97), Laura Schwind (MSV 07), Nadja Sissay (Heißen II) 2 Tore: Maren Dietz (BW Mintard), Ayse Esgin (MFC 97), Lina Gerards (Heimaterde), Lina Hafnawi (Raadt), Anna Katharina Kempkens (MSV 07), Riona Liß (BW Mintard), Leonie Müller, Merle Neuhaus (beide Heißen)

Maren Dietz (BW Mintard), Ayse Esgin (MFC 97), Lina Gerards (Heimaterde), Lina Hafnawi (Raadt), Anna Katharina Kempkens (MSV 07), Riona Liß (BW Mintard), Leonie Müller, Merle Neuhaus (beide Heißen) 1 Tor: Haifaa Khudeeda Qasim Albobo (Raadt), Hilal Aptouraim Oglou (MFC 97), Kim Jennifer Bargatzky (Heimaterde), Burcu Demircan (MFC 97), Emma Paulin Diemer (Heißen), Julie Groß, Julie Heßeln (beide Raadt), Michele Hoffmann (Heißen II), Daniela Hülsenbeck (Heimaterde), Caroline Jetzki (Raadt), Sonja Klein, Charlotte Marie Leismann (beide BW Mintard), Viviane Lenninger (Heißen II), Janina Menzer (MSV 07), Yasmin Messing, Franziska Möller (beide Heimaterde), Ronja Rauch (BW Mintard), Nikola Ruhnow (Heißen), Joelina Schuster (Raadt), Carina Schwarz (MSV 07), Nadja Sissay (Heißen), Christina Skalare, Antonia Süß, Carina Volmer (beide MSV 07)

Doppelpackerin für Blau-Weiß Mintard beim Kantersieg im Derby gegen Heißen: Josephine Ojih. Foto: Oliver Müller / FUNKE Foto Services

Als erste aller Fußballerinnen und Fußballer im Mülheimer Seniorenbereich hat Justine-Michele Bohnen die 20-Tore-Marke geknackt. Am 7:0 des Kreisligisten MSV 07 über den Turnerbund Oberhausen II war die Stürmerin mit vier Treffern beteiligt. Teamkollegin Nina Walter gelang immerhin schon das achte Saisontor. Während Ikram Buick von Blau-Weiß Mintard mit ihrem siebten Saisontor beste Schützin der Mülheimer Niederrheinligisten bleibt, trafen ihre Teamkolleginnen Carolin Mai und Josephine Ojih beim deutlichen 7:2-Derbysieg über den SV Heißen jeweils doppelt.

