Auswärtssieg: HSV Dümpten überwindet Trauma in Biefang

Oberhausen Verbandsliga-Frauen des HSV Dümpten gewinnen beim TV Biefang mit 22:19. Mit dieser Taktik setzen sich die Gäste Hälfte zwei ab.

Die Verbandsliga-Handballerinnen des HSV Dümpten haben beim TV Biefang II 22:19 gewonnen. Damit haben sie auch ein Stück weit ein Trauma verarbeitet. Denn bisweilen konnten sie aus Oberhausen nie etwas Zählbares mitnehmen.

Das lag vor allem an dem ungewohnt klebrigen Ball bei der Reserve des Turnvereins. Weil die Dümptenerinnen – ebenso wie alle anderen Teams in der Verbandsliga - auf Harz verzichten, taten sie sich meist in Biefang schwer. Bis jetzt, denn dieses Mal hatten sich die Mülheimerinnen besser vorbereitet: „Wir trainieren schon seit einiger Zeit einmal in der Woche mit Harz“, erklärt HSV-Trainer Oliver Scholz. Das scheint offenbar gewirkt zu haben. Zwar lagen die Gäste zur Halbzeitpause noch knapp hinten (10:11). Nach dem Seitenwechsel konnten sie das Spiel aber drehen.

Gute Abwehrarbeit des HSV Dümpten war Erfolgsrezept

Ein Erfolgsgarant war, dass der HSV in der Schlussviertelstunde in der Abwehr „Beton anrührte“. Da stand es noch 19:17 für die Gastgeberinnen. Die allerdings schafften es dann in den letzten 15 Minuten nicht mehr, den Ball ins Tor zu werfen. Die Dümptenerinnen hielten in der 6:0-Deckung die Reihen dicht und verschoben schnell genug in der Seitwärtsbewegung, weswegen sich für Biefang keine Chancen aus der Nahwurf-Zone ergaben. Zudem hatten die Rückraumwürfe des Turnvereins in der Schlussphase nicht mehr so viel Kraft, sodass HSV-Torfrau Katharina Dronia sogar einige davon fangen konnte.

Offensiv war vor allem Mittelfrau Caroline Thiel in Torlaune und behielt auch in der spannenden „Crunchtime“ die Nerven. Sie sorgte in der 55. Minute erst für die erste Führung und machte dann mit dem 22:19 (59.) den Deckel drauf. Insgesamt war sie mit neun Treffern beste Werferin der Mülheimerinnen.

So haben sie gespielt

TV Biefang II – HSV Dümpten 19:22 (11:10).

HSV: Dronia - Homberg (7/2), Kleeberg, Schmitt (1), Kampmann, Görgens, Thiel (9), Kirchhoff (3), Lutz, Höppner (1), Zec, Buhren, Buschhausen, Wörteler (1)

